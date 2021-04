NBA: Zion Williamson beeindruckt erneut - Miami Heat mit Ausrufezeichen in Portland

Mit einer knappen Führung gingen die Hornets ins Schlussviertel (77:75), dennoch sollte es zum ersten Mal in dieser Saison danach nicht zum Sieg reichen. Hauptverantwortlich hierfür war Bogdan Bogdanovic, der 32 Punkte und ein Career-High von 8 Dreiern beisteuerte und somit einen 10-Punkte-Rückstand im Laufe des vierten Durchgangs noch in einen Sieg für die Hawks verwandelte.

In Abwesenheit von Trae Young (Wade), Danilo Gallinari (Fuß) und zahlreichen weiteren Rotationsspielern lieferte Clint Capela (20 Punkte, 15 Rebounds) Unterstützung für Bogdanovic (9/22 FG, 8/16 FG), ansonsten scorten lediglich noch Brandon Goodwin (17, 8 Assists), Kevin Huerter (10, 4/13 FG) und Sixth Man Lou Williams (13) zweistellig. Die Hawks machten es jedoch aus der Distanz deutlich besser als die Gastgeber (17/39, 43,6 Prozent zu 15/43, 34,9 Prozent).

Atlanta hatte sich früh im Spiel eine 24:7-Führung erspielt, es dauerte bis in die zweite Halbzeit, ehe die Hornets das Defizit dank zweier Dreier von Terry Rozier ausgeglichen hatten. In den Schlussminuten spielte Williams eine entscheidende Rolle, der erst zwei Distanzwürfe versenkte und dann noch einen Floater traf. Beim Stand von 101:103 hatte Charlotte die Chance, die Führung zu übernehmen, ein Dreier von Rozier mit sieben Sekunden auf der Uhr verfehlte jedoch sein Ziel. Im Anschluss brachte Bogdanovic das Spiel an der Linie nach Hause.