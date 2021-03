NBA Trades und Gerüchte im Live-Ticker - Rund um die NBA: Aaron Gordon fordert offenbar Trade von den Orlando Magic

Am Donnerstag ist Trade Deadline, höchste Zeit also, mit Rund um die NBA alle Gerüchte, Trades und Stimmen zur besten Basketballliga der Welt zu sammeln. Ein Star, der zu haben ist, ist Aaron Gordon. Der Forward hat die Orlando Magic offenbar um einen Trade gebeten.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

16.20 Uhr: Wenn wir schon mal bei den Magic sind, was ist eigentlich mit Nikola Vucevic? Laut The Athletic will Orlando mit dem All-Star-Center in die kommende Saison gehen, einzig ein Jrue-Holiday-ähnliches-Trade-Paket könnte die Magic-Verantwortlichen vielleicht noch umstimmen. Es scheint aber sehr wahrscheinlich, dass Vooch bleibt.

16.15 Uhr: Aber: Die Magic schließen angeblich nicht aus, den athletischen Forward zu behalten, wenn der Gegenwert nicht stimmt. Solche Gerüchte können aber natürlich auch immer nur aus verhandlungstaktischen Gründen an die Medien gesteckt werden. Die Magic fordern wohl mehrere Erstrundenpicks oder ein Paket um einen jungen, talentierten Spieler.

16.08 Uhr: Weitere Gordon-Interessenten laut Shams Charania (ebenfalls The Athletic): Houston Rockets, Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets und Portland Trail Blazers. Orlando soll wohl schon Gespräche mit Houston geführt haben, möglicher Gegenwert für den Forward: zwei Erstrundenpicks. Ein Deal stehe aber noch nicht bevor.

16.05 Uhr: Ein Team, das The Athletic mit Gordon in Verbindung bringt, sind die Boston Celtics. Anonymen Quellen zufolge, habe Boston bei den Magic bereits wegen Gordon nachgefragt. Angeblich sind die Celtics vor der Deadline auf der Suche nach einem "impactful player", um in der zweiten Saisonhälfte anzugreifen.

16.00 Uhr: Bis Donnerstag 21 Uhr haben die Teams noch Zeit, Verstärkung auf dem Trade-Markt an Land zu ziehen. Ein Name, der bis zur Deadline ziemlich sicher über die Ladentheke gehen wird: Aaron Gordon! Wie Jared Weiss und Sam Amick von The Athletic berichten, will der 25-Jährige die Magic unbedingt verlassen und hat Teampräsident Jeff Weltman um einen Trade gebeten.

15.55 Uhr: Und da sind wir wieder! Das Trade-Karussell hat mit den Deals für P.J. Tucker (nach Houston) und Trevor Ariza (nach Miami) bereits etwas Fahrt aufgenommen, Zeit für uns, den Spaß nun auch bei Rund um die NBA abzufangen. Mal sehen, was der heutige Abend so bringt. Auf geht's!