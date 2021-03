NBA-Gerüchte: Aaron Gordon fordert offenbar Trade von den Orlando Magic

Aaron Gordon von den Orlando Magic gilt bis zur Deadline am Donnerstag als heißer Trade-Kandidat. Der Spieler selbst soll nun die Franchise gebeten haben, dass tatsächlich ein Deal zustande kommt.

Das berichten Jared Weiss und Sam Amick von The Athletic. Demnach habe Gordon bei Magic-GM Jeff Weltman eine förmliche Trade-Forderung hinterlegt. Gemäß Shams Charania (The Athletic) und Zach Lowe (ESPN) führen die Magic im Moment Gespräche mit den Houston Rockets, ein Deal sei aber noch in weiter Ferne.

Angeblich wollen sich die Magic nicht zwingend von Gordon trennen, die Forderung soll mindestens zwei Erstrundenpicks oder ein junger Spieler plus ein Pick sein. Neben den Rockets führen auch die Boston Celtics Gespräche wegen Gordon, sie könnten den Forward dank ihrer Trade Exception aus dem Gordon-Hayward-Deal einfach aufnehmen.

Doch es gibt auch weitere Konkurrenz. Mit Minnesota, Denver und Portland sollen weitere Teams um den Dunk-Champion der Herzen buhlen. Der 25-Jährige kassiert in dieser Saison noch 18,1 Millionen Dollar, im Jahr darauf sind es es dagegen nur noch 16,4 Millionen, bevor er 2022 Unrestricted Free Agent wird.

In dieser Spielzeit absolvierte der athletische Forward aber erst 23 Spiele. In durchschnittlich 29,0 Minuten legte Gordon im Schnitt 14,7 Punkte, 6,8 Rebounds und 4,2 Assists bei Quoten von 44,2 Prozent aus dem Feld und 40,2 Prozent von der Dreierlinie auf.