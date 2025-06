Florian Wirtz muss sich beim FC Liverpool erst noch einleben - und auf ein Ritual seiner Mitspieler zunächst verzichten.

Das Stadion des FC Liverpool an der Anfield Road zählt zu den wichtigsten Spielstätten im Weltfußball. Im Spielertunnel dem Weg zum Rasen prangt dort ein legendäres Schild mit dem Schriftzug "This is Anfield" und dem Klub-Wappen. Dieses Schild zu berühren, ist für Florian Wirtz allerdings noch ein Tabu.