NBA: LaMelo Ball von den Charlotte Hornets fällt offenbar für den Rest der Saison aus

LaMelo Ball von den Charlotte Hornets hat sich bei der Niederlage gegen die L.A. Clippers offenbar das rechte Handgelenk gebrochen und fällt damit für den Rest der Saison aus, wie Adrian Wojnarowski von ESPN berichtet.

Ball wolle sich eine zweite Meinung einholen, um die Diagnose zu bestätigen, und anschließend über nächste Schritte entscheiden.

Der 19-Jährige wurde im vergangenen Draft an dritter Stelle der ersten Runde von den Charlotte Hornets ausgewählt und galt seit mehreren Wochen als Favorit für den Rookie-of-the-Year-Award. Ball hatte leichte Anlaufschwierigkeiten, wurde jedoch im Februar aufgrund einer kurzen Verletzungspause von Terry Rozier Jr. in die Starting Five befördert und blieb dank seinem Leistungsschub auch dort, als Rozier zurückkehrte.

Ball legt durchschnittlich 15,9 Punkte, 5,9 Rebounds, 6,1 Assists und 1,6 Steals bei 2,8 Turnover pro Spiel und Wurfquoten von 45,1 Prozent aus dem Feld, 37,5 Prozent von der Dreierlinie und 78,9 Prozent bei Freiwürfen auf. Seine Verletzung gibt Spielern wie Toppick Anthony Edwards von den Minnesota Timberwolves oder Kings-Guard Tyrese Haliburton die Möglichkeit, sich die Auszeichnung für die beste Debütsaison sichern.