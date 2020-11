NBA Trades und Gerüchte im Live-Ticker - Rund um die NBA: Sind die Orlando Magic an Russell Westbrook dran?

Es ist soweit, heute Nacht startet die Free Agency 2020! Ab 0 Uhr deutscher Zeit dürfen die 30 Teams Gespräche mit den Spielern führen, bis dahin halten wir Euch bei Rund um die NBA mit allen News, Gerüchten und Trades natürlich auf dem Laufenden.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

18.30 Uhr: Der Kollege Jakob war heute ganz besonders fleißig und hat auch noch die Situation der Golden State Warriors nach der neuerlichen schweren Verletzung von Klay Thompson beleuchtet. Er hat beim Schreiben sicher auch eine Träne verdrückt.

18.13 Uhr: Um sein emotionales Interview direkt nach dem Draft zu untermauern, hat New Yorks neuer Local Hero Obi Toppin im elterlichen Fotoalbum gekramt und diesen Schnappschuss bei Instagram gepostet. Das zeigt Toppin als kleinen Spross im Knicks-Trikot von Latrell Sprewell.

18.05 Uhr: Kommen wir noch mal auf Anthony Davis zurück. Der Superstar könnte einen Dreijahresvertrag mit Player Option über 106 Millionen Dollar abschließen, dann würde sein Vertrag mit dem von LeBron James enden. Im Raum stehen sonst noch ein Zweijahresvertrag mit Player Option im Gesamtvolumen von 68 Millionen Dollar, oder aber langfristige Verträge (4 Jahre für 146,7 Millionen Dollar oder 5 Jahre für 189 Millionen Dollar).

17.54 Uhr: Die Mavs sind weiter aktiv. So berichtet LegionHoops, dass Dallas mit den Charlotte Hornets über einen Trade von Delon Wright gesprochen haben. Rick Bonnell, seines Zeichens Beat-Writer über die Hornets bei The Observer, hält das nur für interessant, wenn Dallas Wright loswerden möchte, um Gehalt freizumachen.

17.44 Uhr: So, jetzt ist auch der Kollege Marc Stein von der NY Times am Arbeitsplatz angekommen. Er berichtet, dass die Indiana Pacers weiter daran arbeiten, einen Sign-and-Trade-Deal für Gordon Hayward einzufädeln. Auch die New York Knicks mit ihrem Cap Space bleiben ein heißer Kandidat.

17.38 Uhr: Bevor wir später keine Zeit mehr dafür haben, will ich Euch noch auf den Text des geschätzten Kollegen Philipp Jakob hinweisen. Er hat sich mit den sechs größten Fischen der Free Agency beschäftigt, also mit denen, die auch wirklich auf dem Markt sind.

17.33 Uhr: Natürlich gehen alle davon aus, dass Anthony Davis einen neuen Vertrag bei den Los Angeles Lakers unterschreiben wird, allerdings ist nicht davon auszugehen, dass dies bereits in den nächsten Tagen passieren wird. Davis wird demnach mindestens bis nach Thanksgiving warten, um sich über Länge und Struktur des neuen Vertrags Gedanken zu machen. Das berichtet ESPN.

17.25 Uhr: Bleiben wir noch kurz bei den Mavs. Die waren wohl auch an Robert Covington interessiert. Doch die Houston Rockets entschieden sich für das Angebot der Portland Trail Blazers. Die Info dazu hatte Draft-Guru Jonathan Givony von ESPN.

NBA Free Agency: Das sind die 20 besten Spieler auf dem Markt © getty 1/41 In der Nacht auf Samstag startet die Free Agency. Ab 0 Uhr dürfen die 30 Teams Verhandlungen mit den Spielern führen. Doch wer sind eigentlich die 20 besten Free Agents in dieser Offseason? Hier kommt das SPOX-Ranking. © getty 2/41 Platz 20: Kris Dunn | Team: Chicago Bulls | Alter: 26 | Status: Unresticted Free Agent | Gehalt 19/20: 5,3 Mio. | Stats 19/20: 7,3 Punkte, 3,4 Assists, 2,0 Steals, 44,4 Prozent FG (51 Spiele). © imago images / ZUMA Press 3/41 Mit Marcus Smart war Dunn womöglich der beste Guard-Verteidiger der Saison. Sein Problem lautet Offense und das wird wohl so bleiben. Chicago hat kein Qualifying Offer für den 26-Jährigen vorgelegt, will ihn also wohl nicht halten. © getty 4/41 Platz 19: Dario Saric | Team: Phoenix Suns | Alter: 26 | Status: Restricted Free Agent | Gehalt 19/20: 3,5 Mio. | Stats 19/20: 10,7 Punkte, 6,2 Rebounds, 47,6 Prozent FG. (66 Spiele). © imago images / ZUMA Wire 5/41 Verlor in Phoenix zwar nach dem Restart seinen Platz in der Starting Five, doch überzeugte als Sixth Man. Dass als Vierer sein Wurf wackelt, macht es nicht leicht, ihn in ein System zu pressen. Phoenix wird ihn dennoch halten wollen. © getty 6/41 Platz 18: Paul Millsap | Team: Denver Nuggets | Alter: 35 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 19/20: 30,0 Mio. | Stats 19/20: 11,6 Punkte, 5,7 Rebounds, 43,5 Prozent Dreier (51 Spiele). © getty 7/41 Sein Einfluss hat deutlich abgenommen. Der frühere All-Star ist aber weiter ein guter Verteidiger und ein richtig guter Schütze geworden. Die Nuggets würden den Veteranen sicherlich für einen günstigen Tarif gerne halten. © imago images / ZUMA Press 8/41 Platz 17: Jordan Clarkson | Team: Utah Jazz | Alter: 28 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt: 13,4 Millionen Dollar | Stats 19/20: 15,2 Punkte, 2,6 Rebounds, 36,8 Prozent Dreier (71 Spiele). © getty 9/41 War nach seinem Trade zu den Jazz ein sehr wertvoller Sixth Man, trotzdem dürften die fetten Jahre für Clarkson vorbei sein, dessen 50-Mio.-Dollar-Vertrag ausgelaufen ist. Er kann scoren, aber liefert sonst nahezu nichts auf dem Court. © getty 10/41 Platz 16: Rajon Rondo | Team: Los Angeles Lakers | Alter: 34 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 19/20: 2,6 Mio. | Stats 19/20: 7,1 Punkte, 5,0 Assists, 41,8 Prozent FG (48 Spiele). © getty 11/41 Totgesagte leben länger! Auch dank Playoff-Rondo sind die Lakers mal wieder Champion. Der Veteran ist aus seinem Vertrag ausgestiegen und wird nach mehr Geld schauen. Die Clippers und Hawks sind wohl interessiert. © imago images / Icon SMI 12/41 Platz 15: Malik Beasley | Team: Minnesota Timberwolves | Alter: 23 | Status: Restricted Free Agent | Gehalt: 2,7 Millionen Dollar | Stats 19/20: 11,2 Punkte, 2,7 Rebounds, 38,8 Prozent Dreier (55 Spiele). © imago images / ZUMA Press 13/41 Nach seinem Trade zu den Wolves legte Beasley in 14 Spielen über 20 Punkte pro Partie auf - zum perfekten Zeitpunkt! Als 3-and-D-Wing könnte ihm ein üppiger Zahltag winken, obwohl er bisher nur in der 18/19er Saison konstant gut spielte. Minny hat Bedarf © getty 14/41 Platz 14: Marcus Morris | Team: L.A. Clippers | Alter: 31 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 19/20: 15,0 Mio. | Stats 19/20 für die Clippers: 10,1 Punkte, 4,1 Rebounds, 31,0 Prozent Dreier (19 Spiele). © getty 15/41 Trotz der Enttäuschung der Clippers, war Morris für das Team eine Verstärkung und stand auch meist am Ende auf dem Feld. Morris erlaubt es, L.A. kleiner zu spielen, weswegen die Clippers Morris gerne behalten würden. © imago images / Icon SMI 16/41 Platz 13: Christian Wood | Team: Detroit Pistons | Alter: 25 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 19/20: 1,6 Mio. | Stats: 13,1 Punkte, 6,3 Rebounds, 56,7 Prozent FG (62 Spiele). © getty 17/41 Wood war eine der Überraschungen der Saison. Nach Jahren in der G-League nutzte er in Detroit endlich seine Chance und dürfte mit einem Zahltag belohnt werden. Neben den Pistons sollen auch die Knicks interessiert sein. © getty 18/41 Platz 12: Kentavious Caldwell-Pope | Team: Los Angeles Lakers | Alter: 27 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt: 8,1 Millionen Dollar | Stats 19/20: 9,3 Punkte, 2,1 Rebounds, 38,5 Prozent Dreier (69 Spiele). © getty 19/41 KCP wurde lange belächelt, war in den Playoffs aber vielleicht der drittbeste Laker. Ein starker Verteidiger, der den Dreier trifft und sogar etwas Drive zeigt – so etwas wird heutzutage gut bezahlt. Sein Gehalt dürfte vermutlich steigen. © getty 20/41 Platz 11: Jerami Grant | Team: Denver Nuggets | Alter: 26 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 19/20: 9,3 Mio. | Stats 19/20: 12,0 Punkte, 3,5 Rebounds, 0,8 Blocks, 39,9 Prozent Dreier (71 Spiele). © imago images / Icon SMI 21/41 Hat seine Spieleroption nicht gezogen. Eine starke Saison in Denver hat seinen Wert gesteigert. Die Nuggets sind gut beraten, den Mann mit den Spinnenarmen zu halten. Konkurrenz dürfte es jedoch einige geben. © getty 22/41 Platz 10: Montrezl Harrell | Team: L.A. Clippers | Alter: 26 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 19/20: 6,0 Mio. | Stats 19/20: 18,6 Punkte, 7,1 Rebounds, 1,1 Blocks, 58,0 Prozent FG (63 Spiele). © getty 23/41 Ja, seine Playoffs waren schwach, dafür war die Regular Season für den Sixth Man of the Year umso besser. Der Tod der Oma, kein Training mit dem Team - es gibt Gründe für Harrells schlechte Postseason. Kostet es ihn dennoch jede Menge Geld? © imago images / AFLOSPORT 24/41 Platz 9: Serge Ibaka | Team: Toronto Raptors | Alter: 31 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 19/20: 23,3 Mio. | Stats 19/20: 15,4 Punkte, 8,2 Rebounds, 38,5 Prozent Dreier. © getty 25/41 15,4 Punkte waren für Ibaka tatsächlich ein Karriere-Bestwert. Er ist vielleicht nicht so athletisch wie zu Thunder-Tagen, doch sein Wurf aus der Mitteldistanz und von draußen fiel in der abgelaufenen Saison so gut wie nie zuvor. © imago images / Icon SMI 26/41 Platz 8: Davis Bertans | Team: Washington Wizards | Alter: 27 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 19/20: 7,0 Mio. | Stats 19/20: 15,4 Punkte, 4,5 Rebounds, 42,4 Prozent Dreier. © getty 27/41 Seine Saison war so stark, dass er aus Angst vor einer Verletzung gar nicht mehr in der Bubble dabei war. Es gibt kaum tödlichere Schützen als den Letten, entsprechend begehrt ist der 27-Jährige. © getty 28/41 Platz 7: Goran Dragic | Team: Miami Heat | Alter: 34 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt: 19,2 Mio. | Stats 19/20: 16,2 Punkte, 5,1 Assists, 44,1 Prozent FG (59 Spiele). © getty 29/41 Bis zu seiner Verletzung einer der Gewinner der Playoffs. Der Slowene wirkte dynamisch und war Miamis bester Scorer. Die Heat werden den Drachen halten wollen, zumindest mal für ein Jahr, dann ist bekanntlich alles auf Giannis ausgerichtet. © getty 30/41 Platz 6: Bogdan Bogdanovic | Team: Sacramento Kings | Alter: 28 | Status: Restricted Free Agent | Gehalt: 8,5 Millionen Dollar | Stats 19/20: 15,1 Punkte, 3,4 Assists, 37,2 Prozent Dreier (61 Spiele). © getty 31/41 Die Kings sind in einem Dilemma: Letztes Jahr wurde viel Geld für Buddy Hield bezahlt, doch während der Saison nahm Bogdanovic dessen Starter-Platz ein. Beide Shooter kann sich Sacramento nicht leisten, Bogdanovic wird wohl per Sign-and-Trade gehen. © getty 32/41 Platz 5: Fred VanVleet | Team: Toronto Raptors | Alter: 26 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 19/20: 9,3 Mio. | Stats 19/20: 17,6 Punkte, 6,6 Assists, 1,9 Steals, 39,0 Prozent Dreier (54 Spiele). © getty 33/41 VanVleet ist treffsicher aus der Distanz und eine Pest in der Defense - er kratzte am All-Star-Game und scheint bereit, ein Team anzuführen. Oder bleibt er doch in Toronto? © getty 34/41 Platz 4: Danilo Gallinari | Team: Oklahoma City Thunder | Alter: 32 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 19/20: 22,6 Mio. | Stats 19/20: 18,7 Punkte, 5,2 Rebounds, 40,5 Prozent Dreier (62 Spiele). © getty 35/41 Im Februar hatte Miami sich den Italiener scheinbar schon gekrallt, dann fiel der Deal doch durch. Eine Zukunft in OKC hat Gallo wohl nicht. Fraglich ist, wer den Forward bezahlen kann. Es riecht nach einem Sign-and-Trade mit einem Contender. © getty 36/41 Platz 3: Gordon Hayward | Team: Boston Celtics | Alter: 30 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 19/20: 32,7 Mio. | Stats 19/20: 17,5 Punkte, 6,7 Rebounds, 4,1 Assists, 50,0 Prozent FG (52 Spiele). © getty 37/41 Trotz 34-Millionen-Option ist der 30-Jährige aus seinem Vertrag in Boston ausgestiegen, um ein langfristiges Angebot zu suchen. Interessenten gibt es genug, auch ein Verbleib bei den Kelten ist nicht ausgeschlossen. © getty 38/41 Platz 2: Brandon Ingram | Team: New Orleans Pelicans | Alter: 23 | Status: Restricted Free Agent | Gehalt 19/20: 7,3 Mio. | Stats 19/20: 23,8 Punkte, 6,1 Rebounds, 4,2 Assists, 39,1 Prozent Dreier (62 Spiele). © imago images / Icon SMI 39/41 Alles andere als ein Maximal-Vertrag wäre eine faustdicke Überraschung. Der MIP der abgelaufenen Saison wird ein solches Angebot von New Orleans erhalten - ohne Wenn und Aber. © getty 40/41 Platz 1: Anthony Davis | Team: Los Angeles Lakers | Alter: 27 | Status: Unrestricted Free Agent | Gehalt 19/20: 27,1 Mio.| Stats 19/20: 26,1 Punkte, 9,3 Rebounds, 2,3 Blocks, 50,3 Prozent FG (62 Spiele). © getty 41/41 AD ist der Hauptpreis der Free Agency 2020. Aber es gibt schlechte Nachrichten für alle Teams, die nicht Lakers heißen: Alles andere als ein neuer Deal mit dem Champion würde überraschen, vermutlich wird er für für ein oder zwei Jahre verlängern.

17.18 Uhr: Lasst uns noch mal einen Blick zurück auf den Draft werfen. Zach Lowe hat in seinem Podcast nämlich verraten, dass die Mavs wie wild versucht haben, sich hochzutraden, um sich Tyrese Haliburton zu sichern. So hat Dallas wohl versucht den eigenen 18. und 31. Pick plus noch irgendwas zu tauschen, um in die Sphären zwischen Position 7-11 zu kommen. Erfolglos. Guard Haliburton ging letztlich an Position 12 zu den Sacramento Kings.

17.13 Uhr: Bevor es - hoffentlich - richtig rund geht, hat Chris Haynes von Yahoo gleich mal eine interessante Info für uns. Demnach haben die Houston Rockets und die Orlando Magic über einen Trade von Russell Westbrook nach Florida gesprochen. Teil des Deals sollte wohl Aaron Gordon sein. Allerdings wurden die Gespräche nie richtig vertieft. Was nicht ist, kann ja noch werden.

17.10 Uhr: Moin zusammen! Heute startet offiziell die Free Agency! Mal schauen, welche Deals direkt am ersten Tag über die Bühne gehen.