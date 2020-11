NBA: Miami Heat verlängern mit Goran Dragic und Meyers Leonard

Goran Dragic und Meyers Leonard werden ihre Verträge bei den Miami Heat verlängern. Bei beiden Spielern besitzen die Heat eine Team Option om zweiten Jahr.

Gerade der Verbleib von Dragic ist ein wichtiges Zeichen. Der Slowene war bis zu seiner Verletzung in den Finals einer der Garanten für den tiefen Playoff-Run der Heat. Er erzielte in der Postseason 19,1 Punkte, 4,4 Assists und 4,1 Rebounds im Schnitt, ehe ihn ein Faszienriss ausbremste.

Dragic wird in den nächsten beiden Jahren insgesamt 37 Millionen Dollar erhalten. Big Man Leonard erhält die volle Midlevel Exception und kassiert so in zwei Jahren 20 Millionen Dollar.