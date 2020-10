NBA Finals - Jimmy Butler hält die Miami Heat mit einem Meisterwerk in der Serie: "Ich habe den leichten Job"

Jimmy Butler hat in Spiel 3 der NBA Finals das bisher beste Spiel seiner Karriere hingelegt. Der All-Star wollte danach trotzdem kein Lob akzeptieren - seine Aufgabe ist aus seiner Sicht eben noch längst nicht erledigt. Hier geht es zu den Höhepunkten der Partie.

Erik Spoelstra hat im Lauf seiner Karriere schon die eine oder andere Elite-Leistung in den Finals gesehen. Als 2006 Dwyane Wade die Dallas Mavericks nach einem 0-2-Rückstand zur Verzweiflung (und zum Kollaps) trieb, war Spoelstra bereits ein Assistant Coach in Miami. Von 2011 bis 2014 betreute er selbst hauptverantwortlich vier Finals-Teams und zwei Champions.

Ein Triple-Double mit 40 Punkten bekam er dabei nie zu sehen; es gab allerdings ohnehin erst zwei davon, eins von Jerry West 1969 in Spiel 7 und eins von LeBron James, als dieser 2015 gegen die Warriors kämpfte. Das war zumindest bis zu Spiel 3 der 2020er Finals der Fall. Jimmy Butler hat ein solches Spiel nun ebenfalls aufgelegt - und im Gegensatz zu LeBron und West gewann sein Team die Partie.

Seinen All-Star auf ein Podium heben oder die Leistung historisch einordnen, wollte Spoelstra jedoch nicht. "Ich werde das nicht ranken. Es ist ein Sieg, und Jimmy versteht das, dass es noch viel mehr brauchen wird", sagte Spoelstra. "Es geht nicht darum, ihn mit irgendwem in der Geschichte zu vergleichen." Dabei drängte sich der LeBron-Vergleich beinahe schon auf.

NBA - Netzreaktionen nach Spiel 3 der Finals zwischen den Heat und Lakers: "Das war Jimmys wahres Meisterstück" © getty 1/15 Dank 40 Punkten von Jimmy Butler haben die Heat in den Finals gegen die Lakers auf 1-2 verkürzen können. Die NBA-Gemeinde feiert in der Folge den Superstar der Heat. Wir haben die besten Reaktionen gesammelt. © getty 2/15 Spencer Dinwiddie (Nets): "Wird Butler Finals-MVP? Wie Jerry West?" (Zur Erklärung: West wurde 1969 Finals-MVP, obwohl sein Team die Finals verlor. Das gab es nie wieder). © getty 3/15 Joel Embiid (Sixers, früherer Butler-Mitspieler): "Das war inspirierend." © getty 4/15 Kevin Love (Cavs): "Das war ein echtes Meisterstück von Jimmy." © getty 5/15 Kendrick Perkins (früherer NBA-Spieler, nun TV-Experte): "Jimmy Butler hat den Lakers mit seinem 40-Punkte-Triple-Double heute eine Portion Demut beigebracht. Die Lakers haben heute die Quittung für ihre Lässigkeit bekommen. Weiter so." © getty 6/15 Rudy Gobert (Jazz): "Sie haben wirklich versucht, uns einzureden, dass Jimmy keiner ist, den du in deinem Team haben willst, wenn du gewinnen möchtest ..." © getty 7/15 Donovan Mitchell (Jazz) © getty 8/15 C.J. McCollum (Blazers): "Verdammt nochmal, Jimmy! Ich war mir sicher, dass es einen Sweep geben würde. Der Junge hat heute wirklich gearbeitet." © getty 9/15 Larry Nance Jr. (Cavs): "Ich will nichts Schlechtes mehr über Jimmy Butler hören. Dieser Junge ist TOUGH!" © getty 10/15 James Ennis (früherer Mitspieler in Philadelphia): "Jimmy Buckets, es war mir eine Ehre, an deiner Seite zu spielen. #Anführer" © getty 11/15 Kevin Huerter (Hawks): "Ihr schuldet Jimmy alle eine Entschuldigung." © getty 12/15 Kevin Knox (Knicks): "Das war eine der besten Playoff-Leistungen in der kompletten Saison, was Jimmy da gemacht hat." © getty 13/15 Jared Sullinger (Ex-NBA-Profi): "Jimmy Butler hat keinen einzigen Dreier genommen und das Spiel gewonnen, aber die Mitteldistanz ist tod. Ihr schaut alle nicht genau hin." © getty 14/15 Rob Perez (Influencer): "Jimmy Butler ist der Einzige auf dieser Welt, der verrückt genug ist, um zu glauben, dass die Heat favorisiert sein sollten. Das Verrückte daran: Er hatte Recht." © getty 15/15 Marc J. Spears (The Undefeated): "Jimmy Butler ist der erste Spieler, der mehr Punkte, Rebounds und auch Assists als LeBron in einem Finals-Spiel hatte."

Jimmy Butler schlägt LeBron James in jeder Kategorie

2015 standen dessen Cavaliers in den Finals einem talentierteren Warriors-Team gegenüber. LeBrons Co-Stars Kyrie Irving und Kevin Love waren verletzt. Von LeBron wurde fortan verlangt, mehr zu tun, als eine Person eigentlich tun kann, anders würden die Cavs keine Chance haben. Und er verschaffte ihnen eine Chance; LeBron führte Cleveland immerhin zu zwei Siegen und legte in der Serie mehr Punkte, Rebounds und Assists auf als jeder andere Akteur.

In diesem Jahr ist es noch nicht so weit und die Finals sind auch noch nicht gelaufen. In Spiel 3 jedoch, erneut ohne die Co-Stars Bam Adebayo und Goran Dragic, die in diesen Playoffs beide so wichtig für Miami waren, gelang auch Butler dieses Kunststück: Er hatte mehr Punkte (40), Rebounds (11) und Assists (13) als jeder andere Akteur auf dem Court.

Es war übrigens auch das erste Mal, dass ein Akteur LeBron in einem Finals-Spiel in jeder dieser Kategorien übertraf. Abgesehen davon verteidigte er LeBron auch noch über weite Strecken des Spiels.

Spoelstra wollte Butlers Auftritt nicht ranken, aber man lehnt sich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man diese Leistung als eine der besten Finals-Leistungen der letzten zehn Jahre bezeichnet. "Jimmy war heute phänomenal", musste auch James anerkennen.

Jimmy Butler zu LeBron: "Ihr seid in Schwierigkeiten"

Miami hatte in der bisherigen Serie teilweise hoffnungslos überfordert gewirkt. Defensiv fehlte ohne Adebayo der zentrale Anker, der als einziger wenigstens eine Chance haben könnte, mit Anthony Davis zurechtzukommen. Offensiv fehlte mit Dragic der in den Playoffs wohl wichtigste Playmaker. Nach dem 0-2-Rückstand wurde die Frage, ob Miami zurückkommen könnte, bereits weitaus weniger eifrig diskutiert als die Frage, welcher Lakers-Superstar den Finals-MVP-Award einstreichen würde.

Auch die Lakers schienen sich ihrer Sache schon etwas zu sicher sein. Noch in Halbzeit eins sagte James zu Butler, Miami stecke "in Schwierigkeiten", das nahm dieser offensichtlich persönlich. Während die Lakers fahrig auftraten, spielten Butler und die Heat mit der Dringlichkeit eines Teams, das sich noch lange nicht aufgegeben hat.

"Ihr seid in Schwierigkeiten", gab Butler in Richtung LeBrons zurück, als sein Team im letzten Viertel endgültig wieder davonzog, erneut vor allem dank Butler selbst, der allein im vierten Durchgang 5 Assists, 10 Punkte, 2 Rebounds und 1 Block verzeichnete.

Jimmy Butler macht von allem alles

"Das ist einfach Wettbewerb vom feinsten", sagte Butler über sein Privatduell mit James. "Ich glaube, LeBron hat schon viel zu oft gegen mich gewonnen. Ich respektiere ihn dafür, aber es ist jetzt eine andere Zeit, ich habe eine andere Gruppe um mich herum. Wir werden uns nicht aufgeben und kämpfen, damit wir mit 2-2 ausgleichen können."

Butler war dabei so etwas wie die eierlegende Wollmilchsau seines Teams. Er punktete selbst nach Belieben und war dabei hocheffizient (14/20 FG ohne einen einzigen Dreier), spielte aber mitnichten eigensinnig. Immer wieder versuchte er, mit seinen Drives Lücken zu reißen und dann auch seine Shooter mit einzubeziehen; 18 der 34 Dreier, die Miami versuchte, wurden direkt von ihm vorbereitet. Sein Passspiel war mindestens so beeindruckend wie die 40 Punkte.

Die Heat zeigten dabei erneut keine gute Shooting-Leistung (12/34 aus der Distanz), am Ende schien sich Butlers Vertrauen in seine Mitspieler dennoch auszuzahlen. Zum einen, weil ihre Anwesenheit ihm überhaupt erst den Platz für seine Drives verschaffte, zum anderen, weil vor allem Herro sich im letzten Viertel endgültig freispielen konnte.

NBA Finals - Einzelkritiken zu Heat vs. Lakers Spiel 3: Finals-MVP? So wird das aber nichts, Jungs © getty 1/20 Die Miami Heat sind nach einer tollen Vorstellung von Jimmy Butler in den Finals angekommen. Die Lakers-Stars? Überzeugten in Spiel 3 nicht so sehr. Hier kommen die Noten! © getty 2/20 HEAT - TYLER HERRO (Starting Point Guard): Haderte lange mit seiner Effizienz, war in der Schlussphase aber mit einigen starken Aktionen und bösen Blicken zur Stelle. 6/18 FG erzählten hier nicht die ganze Wahrheit. Note: 3 © getty 3/20 DUNCAN ROBINSON (Starting Shooting Guard): Stark verbessert, obwohl er wieder nur 3/10 Dreiern traf. Sein Aktivitätsniveau und seine Shooting Gravity waren dennoch essenziell, sein Plus/Minus-Rating das beste aller Spieler (+27). Note: 2,5 © getty 4/20 JIMMY BUTLER (Starting Small Forward): Machte ohne zu übertreiben eins der besten Playoff-Spiele der letzten zehn Jahre. Ein Meisterwerk, defensiv wie offensiv. Note: 1 © getty 5/20 JAE CROWDER (Starting Power Forward): Kam diesmal viel besser mit der Aufgabe Davis zurecht und half dabei, dass dieser nur läppische neun Würfe abgab. Traf nur 2/8 Dreiern, dennoch war es eine gute Vorstellung. Note: 2 © getty 6/20 MEYERS LEONARD (Starting Center): Spielte nur eine geringe Rolle, sah dabei aber besser aus als in Spiel 2. Traf all seine drei Field Goals (darunter ein Dreier) und legte sich defensiv ins Zeug. Note: 3 © getty 7/20 KENDRICK NUNN (Backup Guard): Eindeutig der schwächste Spieler bei Miami. Verpasste defensiv mehrfach seinen Einsatz und foulte (5 PF in 20 Minuten), vorne mit 4 Ballverlusten. Note: 4 © getty 8/20 ANDRE IGUODALA (Backup Forward): Sein Passing war teilweise mal wieder sehenswert, defensiv mit einigen recht guten Szenen. Selbst abschließen will Iggy jedoch nie. Note: 3,5 © getty 9/20 KELLY OLYNYK (Backup Center): Nach Butler Miamis Bester an diesem Tag. Erzielte effiziente 17 Punkte (5/9 FG) und war auch der einzige Shooter mit Normalform. Defensiv nicht so ein Schwachpunkt wie in Spiel 2. Note: 1,5 © getty 10/20 SOLOMON HILL (im Bild) und DERRICK JONES: Hill bekam immerhin knapp vier Minuten und traf sogar einen Dreier, bei Jones waren es nur 38 Sekunden. Beide waren am Ende nicht zu benoten. © getty 11/20 LAKERS - LEBRON JAMES (Starting Point Guard): 25, 10 und 8 sind oberflächlich gute Zahlen, aber LeBron zeigte ein seltsam fahriges Spiel, nicht nur aufgrund der 8 Turnover. Auch defensiv nicht so stark wie zuletzt. Note: 3,5 © getty 12/20 DANNY GREEN (Starting Shooting Guard): Ein fürchterlicher Auftritt des 3-and-D-Spezialisten, der keinen seiner vier Dreier traf und defensiv auch nicht viel beitrug. War mit Butler heillos überfordert, spielte in der zweiten Hälfte kaum noch. Note: 6 © getty 13/20 KENTAVIOUS CALDWELL-POPE (Starting Small Forward): Viel besser als Green war auch KCP nicht, der aber immerhin im dritten Viertel etwas Scoring lieferte und defensiv nicht ganz so mies aussah. Note: 4,5 © getty 14/20 ANTHONY DAVIS (Starting Power Forward): Startete im ersten Viertel katastrophal mit 4 Ballverlusten und ohne Field Goal. Miami verteidigte Davis viel besser, der zudem permanent Foul-Probleme hatte. Insgesamt viel zu passiv. Note: 4,5 © getty 15/20 DWIGHT HOWARD (Starting Center): War diesmal nicht der starke Faktor unterm Korb wie zuletzt und konnte auch die Extra-Aufmerksamkeit für Davis nicht so ausnutzen. Auch defensiv ohne großen Einfluss. Note: 4 © getty 16/20 RAJON RONDO (Backup Guard): Seine Hereinnahme beruhigte die zunächst so Turnover-wütige Offense der Lakers. Gefiel als Rebounder (8) und Vorbereiter (5), auch wenn der Wurf diesmal nicht fiel (2/8 FG). Note: 3 © getty 17/20 ALEX CARUSO (Backup Guard): Auch Caruso war Teil einer guten Bank, die in dieser Partie weitaus mehr lieferte als die Starting Five. Hatte nach LeBron die meisten Freiwürfe bei den Lakers (5/6 FT) und spielte mit guter Dynamik. Note: 3,5 © getty 18/20 KYLE KUZMA (Backup Forward): Der größte Lichtblick bei den Lakers in dieser Partie. Kuzma spielte defensiv mit der richtigen Energie und hatte auch offensiv endlich mal wieder ein gutes Spiel (19 Punkte, 4/8 Dreier). Note: 1,5 © getty 19/20 MARKIEFF MORRIS (Backup Forward): Offensiv genau so stark wie Kuzma (19, 5/11 Dreier), defensiv mit dem einen oder anderen Fehler mehr. Trotzdem war auch Morris ein absolut positiver Faktor bei den Lakers. Note: 2 © getty 20/20 J.R. SMITH (Backup Forward): Sorgte prompt für beste Unterhaltung, als er einen Dreier traf, ausgiebig feierte und im nächsten Angriff einen offenen Wurf für einen weitaus schwereren Dreier aus dem Dribbling eintauschte. Dennoch nicht zu benoten.

Jimmy Butler: "Ich habe den leichten Job"

"Ich habe den leichten Job", behauptete Butler, der schon die gesamte Saison über jede Gelegenheit nutzt, um sich selbst klein- und seine Mitspieler großzureden. "Die Jungs verschaffen mir so viel Platz, ich muss nur jedes Mal werfen, wenn ich offen bin, oder den Ball eben wegpassen, wenn ich es nicht bin." So simpel ist es zwar nicht, aber Butler ließ es in dieser Partie tatsächlich so aussehen.

Dass er dabei historische Zahlen auflegte, wischte Butler mit großem Desinteresse weg: "Es geht nur ums Gewinnen, um mehr nicht. Ich hoffe, dass ich im nächsten Spiel 0 Punkte auflege und ihr reden könnt, was ihr wollt. Wenn wir gewinnen, setze ich mich hier hin und sage exakt das Gleiche." Das klingt zwar reichlich klischeehaft, Butler kann man es aber immerhin insofern abkaufen, weil er sich nicht primär über die Punkte definiert.

Das honorierte auch sein Coach: "Man muss sein Spiel steigern und man kann nicht konventionell mit Zahlen greifen, was Jimmy Butler uns gibt. Er gehört zum obersten Level in Sachen Wettbewerb", sagte Spoelstra. Wenigstens zu dieser Form von Ranking ließ er sich hinreißen, nachdem Butler sein Team mit einer Leistung puren Willens zurück in diese Finals geführt hatte.

Lakers vs. Heat: Die Finals im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis/Übertragung 1 1. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat 116:98 2 3. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat 124:114 3 5. Oktober 1.30 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers 115:104 4 7. Oktober 3 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers DAZN 5 10. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat DAZN 6* 12. Oktober 1.30 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers DAZN 7* 14. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat DAZN

*falls notwendig