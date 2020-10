NBA Finals - Miami Heat vs. Los Angeles Lakers: Spiel 4 heute live im TV und im Livestream auf DAZN

Die Miami Heat konnten in Spiel 3 der NBA Finals auf 1-2 gegen die Los Angeles Lakers verkürzen. Haben LeBron James und Co. nun die richtige Antwort parat? Wir verraten Euch, wie Ihr das Spiel in der heutigen Nacht im Livestream mitverfolgen könnt.

Spiel 4 der NBA Finals wird heute Nacht live auf DAZN übertragen - holt Euch jetzt den kostenlosen Probemonat!

NBA Finals - Miami Heat vs. Los Angeles Lakers, Spiel 4: Wann und wo findet die Partie statt?

Nach dem frühen Tip-Off von Spiel 3 um 1.30 Uhr kehrt die NBA wieder zur normalen Zeit zurück. Spiel 4 findet in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um 3 Uhr deutscher Zeit im ESPN Wide World of Sports Complex in Disney World, Orlando statt.

In diesem Areal wurden bisher alle Partien nach dem Restart der NBA ausgetragen, die NBA richtete in Florida eine sogenannte "Bubble" ein, um die Sicherheit aller Teams garantieren zu können. Miami ist zwar auf dem Papier der Gastgeber, einen echten Heimvorteil gibt es allerdings nicht.

NBA Finals: Heat vs. Lakers, Spiel 4 heute live im Livestream

Die komplette Finals-Serie zwischen den beiden großen Franchises gibt in voller Länge auf DAZN zu sehen. Der Streaming-Dienst bietet auf seiner Plattform die Spiele auch on demand an, ihr könnt also gemütlich nach dem Aufstehen das ganze Spektakel noch einmal verfolgen.

Die Übertragung in der Nacht startet kurz vor Tip-Off, also gegen 3 Uhr. Dabei habt Ihr zwei Optionen. Ihr könnt den englischen Orginal-Kommentar mit der ABC-Crew Mike Breen, Jeff Van Gundy und Mark Jackson wählen, Euch aber alternativ auch für eine deutsche Begleitung entscheiden. Für DAZN ist folgendes Duo am Mikrofon:

Kommentator: Freddy Harder

Freddy Harder Experte: Dre Voigt

Neben der NBA bietet DAZN natürlich auch noch jede Menge anderen Sport. Für Freunde des US-Sports wird die legendäre NFL-RedZone angeboten, wo Ihr sonntags keinen Touchdown verpasst. Ihr mögt Baseball? Auch dann seid Ihr bei DAZN richtig, die täglich Playoff-Spiele streamen. Und auch Fußball-Fans dürften mit Champions League, Europa League, Bundesliga und anderen internationalen Topligen bestens bedient sein.

Die ganze Palette kann mit einem Abo bereits für 11,99 Euro im Monat gebucht und jeden Monat auch gekündigt werden. Gleichzeitig kann auch ein Jahres-Abo in Höhe von 119,99 Euro gebucht werden. Der erste Monat ist für Neukunden dagegen immer gratis.

© getty

NBA Finals: Alle Infos zu Spiel 4 zwischen den Heat und Lakers

Datum Uhrzeit Spiel Kommentatoren Übertragung 7. Oktober 3 Uhr Heat - Lakers, Spiel 4 Freddy Harder & Dre Voigt DAZN

NBA Finals: Die Vorschau auf Spiel 4 zwischen den Heat und Lakers

Miami lebt, das zeigte das vergangene Spiel eindrucksvoll. Dank einer unglaublichen Vorstellung von Jimmy Butler, der als erst dritter Spieler der NBA-Finals-Geschichte ein 40-Punkte-Triple-Double auflegte, haben die Heat zumindest eine kleine Chance gewahrt, den großen Favoriten aus Los Angeles zu schlagen.

Nun könnte es Verstärkung für Butler und Co. geben. Heat-All-Star Bam Adebayo fehlte in den Spielen 2 und 3 wegen einer Nackenverletzung, womöglich kann er heute Nacht sein Comeback geben.

Auf Seiten der Lakers hofft man dagegen auf bessere Vorstellungen von den beiden Superstars. LeBron James kratzte zwar mal wieder an einem Triple-Double, leistete sich aber auch 8 Ballverluste. Anthony Davis nahm dagegen nur 9 Würfe und verlor aufgrund von Foul-Problemen komplett seinen Rhythmus. Man darf davon ausgehen, dass beide Stars nicht noch einmal so viele Schwierigkeiten haben werden.

Lakers vs. Heat: Die Finals im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis/Übertragung 1 1. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat 116:98 2 3. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat 124:114 3 5. Oktober 1.30 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers 115:104 4 7. Oktober 3 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers DAZN 5 10. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat DAZN 6* 12. Oktober 1.30 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers DAZN 7* 14. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat DAZN

*falls notwendig