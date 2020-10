NBA Finals, Miami Heat News und Gerüchte: Bam Adebayo und Goran Dragic sprechen über ihre Verletzungen

Kehrt Bam Adebayo für Spiel 4 der NBA Finals gegen die Los Angeles Lakers wieder zurück? Der Big Man spricht erstmals seit Tagen wieder mit der Presse und gibt ein Update. Gleiches gilt auch für den ebenfalls verletzten Goran Dragic.

Miami Heat: Bam Adebayo auf "fraglich" hochgestuft

Wegen einer Nackenverletzung verpasste Heat-Center Bam Adebayo die Spiele 2 und 3 in der Serie gegen die Lakers. Nun könnte der Big Man in der Nacht auf Mittwoch (ab 3 Uhr live auf DAZN) sein Comeback geben.

"Ich versuche, so schnell es geht, wieder dabei zu sein", versicherte Adebayo in seiner Video-Konferenz am Off Day. "Die Ärzte wollen nur auf Nummer sicher gehen. Wenn sie sagen, dass ich spielen kann, werde ich bereit sein."

Adebayo gab auch an, dass dies keine einfache Knöchelzerrung sei, sondern eben der Nacken, was es komplizierter macht. "Der Nacken ist in der Nähe des Kopfes, das macht es ernster. Wir sind da sehr vorsichtig und wollen sichergehen, dass ich bei 100 Prozent bin."

Miami Heat: Goran Dragic über seine Verletzung

Noch schlimmer als Adebayo erwischte es Goran Dragic. Der Slowene erlitt in Spiel 1 einen Riss in der Fußsohle, dennoch schließen die Heat weiter ein Comeback nicht aus. Dragic selbst hat dagegen wenig Hoffnung, dass er gegen die Lakers noch einmal zum Einsatz kommen kann.

"Diese Verletzung ist bei jedem Spieler anders", sagte Dragic. "Das Einzige, was ich machen kann, ist, dass ich mich rund um die Uhr behandeln lasse. Mal mache ich Fortschritte, mal bleibt es gleich."

Der Point Guard hofft deshalb, dass die Heat auch ohne ihn die Serie verlängern können, damit eine kleine Chance bleibt, dass er noch einmal eingreifen kann. "Ich mache alles in meiner Macht stehende", versicherte Dragic.

Miami Heat: Jimmy Butler spricht über die Belastung

Ohne Dragic und Adebayo muss Miamis einziger verbleibender Star, Jimmy Butler, mehr Verantwortung übernehmen und das tat er bisher mit Bravour, nicht zuletzt durch seine Gala in Spiel 3 mit einem 40-Punkte-Triple-Double. Der Foward spielte dabei in den vergangenen beiden Spielen jeweils über 45 Minuten, was Butler aber nicht zu sehr an die große Glocke hängen wollte.

"Jeder hat Schmerzen, nicht nur ich", sagte Butler. "Jeder in meinem Team, jeder bei den Lakers. Wir kommen aber trotzdem alle auf das Feld, um den Kampf anzunehmen." Bei Butler sei es laut eigener Aussage Kopfsache. Er sage seinem Körper stets, dass er überhaupt keine Schmerzen habe."

Für seine schnelle Regeneration machte Butler dagegen vor allem Coach Erik Spoelstra verantwortlich. "Ich kann schnell regenerieren, weil ich ständig Coach Spo höre, wie er mir sagt, dass ich gar nicht müde bin. Das sagt er mir wirklich während der Spiele."

NBA Finals - Einzelkritiken zu Heat vs. Lakers Spiel 3: Finals-MVP? So wird das aber nichts, Jungs © getty 1/20 Die Miami Heat sind nach einer tollen Vorstellung von Jimmy Butler in den Finals angekommen. Die Lakers-Stars? Überzeugten in Spiel 3 nicht so sehr. Hier kommen die Noten! © getty 2/20 HEAT - TYLER HERRO (Starting Point Guard): Haderte lange mit seiner Effizienz, war in der Schlussphase aber mit einigen starken Aktionen und bösen Blicken zur Stelle. 6/18 FG erzählten hier nicht die ganze Wahrheit. Note: 3 © getty 3/20 DUNCAN ROBINSON (Starting Shooting Guard): Stark verbessert, obwohl er wieder nur 3/10 Dreiern traf. Sein Aktivitätsniveau und seine Shooting Gravity waren dennoch essenziell, sein Plus/Minus-Rating das beste aller Spieler (+27). Note: 2,5 © getty 4/20 JIMMY BUTLER (Starting Small Forward): Machte ohne zu übertreiben eins der besten Playoff-Spiele der letzten zehn Jahre. Ein Meisterwerk, defensiv wie offensiv. Note: 1 © getty 5/20 JAE CROWDER (Starting Power Forward): Kam diesmal viel besser mit der Aufgabe Davis zurecht und half dabei, dass dieser nur läppische neun Würfe abgab. Traf nur 2/8 Dreiern, dennoch war es eine gute Vorstellung. Note: 2 © getty 6/20 MEYERS LEONARD (Starting Center): Spielte nur eine geringe Rolle, sah dabei aber besser aus als in Spiel 2. Traf all seine drei Field Goals (darunter ein Dreier) und legte sich defensiv ins Zeug. Note: 3 © getty 7/20 KENDRICK NUNN (Backup Guard): Eindeutig der schwächste Spieler bei Miami. Verpasste defensiv mehrfach seinen Einsatz und foulte (5 PF in 20 Minuten), vorne mit 4 Ballverlusten. Note: 4 © getty 8/20 ANDRE IGUODALA (Backup Forward): Sein Passing war teilweise mal wieder sehenswert, defensiv mit einigen recht guten Szenen. Selbst abschließen will Iggy jedoch nie. Note: 3,5 © getty 9/20 KELLY OLYNYK (Backup Center): Nach Butler Miamis Bester an diesem Tag. Erzielte effiziente 17 Punkte (5/9 FG) und war auch der einzige Shooter mit Normalform. Defensiv nicht so ein Schwachpunkt wie in Spiel 2. Note: 1,5 © getty 10/20 SOLOMON HILL (im Bild) und DERRICK JONES: Hill bekam immerhin knapp vier Minuten und traf sogar einen Dreier, bei Jones waren es nur 38 Sekunden. Beide waren am Ende nicht zu benoten. © getty 11/20 LAKERS - LEBRON JAMES (Starting Point Guard): 25, 10 und 8 sind oberflächlich gute Zahlen, aber LeBron zeigte ein seltsam fahriges Spiel, nicht nur aufgrund der 8 Turnover. Auch defensiv nicht so stark wie zuletzt. Note: 3,5 © getty 12/20 DANNY GREEN (Starting Shooting Guard): Ein fürchterlicher Auftritt des 3-and-D-Spezialisten, der keinen seiner vier Dreier traf und defensiv auch nicht viel beitrug. War mit Butler heillos überfordert, spielte in der zweiten Hälfte kaum noch. Note: 6 © getty 13/20 KENTAVIOUS CALDWELL-POPE (Starting Small Forward): Viel besser als Green war auch KCP nicht, der aber immerhin im dritten Viertel etwas Scoring lieferte und defensiv nicht ganz so mies aussah. Note: 4,5 © getty 14/20 ANTHONY DAVIS (Starting Power Forward): Startete im ersten Viertel katastrophal mit 4 Ballverlusten und ohne Field Goal. Miami verteidigte Davis viel besser, der zudem permanent Foul-Probleme hatte. Insgesamt viel zu passiv. Note: 4,5 © getty 15/20 DWIGHT HOWARD (Starting Center): War diesmal nicht der starke Faktor unterm Korb wie zuletzt und konnte auch die Extra-Aufmerksamkeit für Davis nicht so ausnutzen. Auch defensiv ohne großen Einfluss. Note: 4 © getty 16/20 RAJON RONDO (Backup Guard): Seine Hereinnahme beruhigte die zunächst so Turnover-wütige Offense der Lakers. Gefiel als Rebounder (8) und Vorbereiter (5), auch wenn der Wurf diesmal nicht fiel (2/8 FG). Note: 3 © getty 17/20 ALEX CARUSO (Backup Guard): Auch Caruso war Teil einer guten Bank, die in dieser Partie weitaus mehr lieferte als die Starting Five. Hatte nach LeBron die meisten Freiwürfe bei den Lakers (5/6 FT) und spielte mit guter Dynamik. Note: 3,5 © getty 18/20 KYLE KUZMA (Backup Forward): Der größte Lichtblick bei den Lakers in dieser Partie. Kuzma spielte defensiv mit der richtigen Energie und hatte auch offensiv endlich mal wieder ein gutes Spiel (19 Punkte, 4/8 Dreier). Note: 1,5 © getty 19/20 MARKIEFF MORRIS (Backup Forward): Offensiv genau so stark wie Kuzma (19, 5/11 Dreier), defensiv mit dem einen oder anderen Fehler mehr. Trotzdem war auch Morris ein absolut positiver Faktor bei den Lakers. Note: 2 © getty 20/20 J.R. SMITH (Backup Forward): Sorgte prompt für beste Unterhaltung, als er einen Dreier traf, ausgiebig feierte und im nächsten Angriff einen offenen Wurf für einen weitaus schwereren Dreier aus dem Dribbling eintauschte. Dennoch nicht zu benoten.

Miami Heat vs. Los Angeles Lakers: Die Finals im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis/Übertragung 1 1. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat 116:98 2 3. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat 124:114 3 5. Oktober 1.30 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers 115:104 4 7. Oktober 3 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers DAZN 5 10. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat DAZN 6* 12. Oktober 1.30 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers DAZN 7* 14. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat DAZN

*falls notwendig