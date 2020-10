NBA Finals, Los Angeles Lakers News und Gerüchte: LeBron James von Niederlage in Spiel 3 unbeeindruckt

Die Los Angeles Lakers zeigten in Spiel 3 der NBA Finals eine schwache Vorstellung und kassierten die erste Niederlage der Serie. Für LeBron James ist das aber kein Grund zur Sorge. Auch Anthony Davis gibt sich vor Spiel 4 gelassen.

Hier gibt es alle News und Gerüchte zu den Los Angeles Lakers.

Los Angeles Lakers: LeBron James ruht in sich selbst

"Während der Postseason ruhe ich in mir selbst", verriet James bei seiner Pressekonferenz. "Ich bin über die Jahre mit dem Spiel gewachsen. Ich ruhe ihn mir selbst, weil ich verstehe, dass es immer die Chance gibt, etwas besser zu machen."

James legte in Spiel 3 gegen die Heat zwar 25 Punkte, 10 Rebounds und 8 Assists auf, allerdings unterliefen dem King auch untypische 8 Ballverlusten. Die Lakers als Team warfen den Ball insgesamt 20-mal weg. Auf der anderen Seite dominierte Jimmy Butler mit 40 Punkten, für James ist dies aber kein Grund, sich selbst Druck zu machen.

"Ich habe mich vor Spielen nie unter Druck gesetzt und gesagt: 'Ich muss heute 40 machen, ich muss große Würfe treffen.' So etwas habe ich nie gemacht." Spiel 4 der Serie findet in der Nacht auf Mittwoch um 3 Uhr (live auf DAZN) statt.

Los Angeles Lakers: Anthony Davis von Kritik unbeeindruckt

Ebenfalls nicht sein bestes Spiel machte Antony Davis, der überhaupt in Spiel 3 nur neun Würfe für 16 Punkte nahm. Dafür hagelte es Kritik, das will die Braue nicht an sich heranlassen. "Ich schaue nicht so oft in die sozialen Medien", beteuerte Davis. "Vielen ist es wichtig, was über sie geschrieben und gesagt wird, aber mir ist das eigentlich egal."

Stattdessen will Davis beherzigen, was die Meinung der Personen innerhalb seines Teams sind. "Ich will wissen, was meine Mitspieler und meine Coaches sagen, wie ich besser spielen und mich besser vorbereiten kann. Auf sie kann ich mich verlassen."

Laut Davis müssen die Lakers in Spiel 4 leichte Punkte in Korbnähe verhindern, dies sei ein Schlüssel in Spiel 3 gewesen. "Wir müssen uns gegenseitig mehr helfen, das haben wir in Spiel 3 nicht getan und das war auch ein großer Faktor, warum wir das Spiel verloren haben", führte Davis weiter aus.

Los Angeles Lakers vs. Miami Heat: Die Finals im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis/Übertragung 1 1. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat 116:98 2 3. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat 124:114 3 5. Oktober 1.30 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers 115:104 4 7. Oktober 3 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers DAZN 5 10. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat DAZN 6* 12. Oktober 1.30 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers DAZN 7* 14. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat DAZN

*falls notwendig