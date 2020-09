NBA - 5 Fragen zum Playoff-Aus der L.A. Clippers: Die Angst um das Titelfenster

Statt mit dem erhofften Titel endet die Saison der L.A. Clippers mit einer bitteren Enttäuschung und dem Playoff-Aus nach sieben Spielen gegen die Denver Nuggets (hier geht es zu den Highlights von Spiel 7). Wer ist für das Debakel verantwortlich und wie wirkt sich es auf die Zukunft der Franchise aus? SPOX beantwortet die wichtigsten Fragen.

Was ist passiert und wie ist die Clippers-Saison zu bewerten?

Ein Neuanfang sollte die Saison 2019/20 eigentlich sein, der Beginn einer neuen Zeitrechnung in der Geschichte der Clippers. Einer in den mittlerweile 50 Jahren ihrer Existenz so gebeutelten Franchise, lange Zeit geprägt von einem der schlechtesten Besitzer im US-Sport, Donald Sterling, von sportlichem Misserfolg und dem Spott der Konkurrenz.

Mit der Ankunft von Kawhi Leonard und Paul George im Sommer 2019 sollte alles anders werden: endlich ein Star-Spieler, der sich aus freien Stücken für die Clippers entscheidet, endlich ein echter Titelkandidat. Und vielleicht könnte man sogar dem ewigen innerstädtischen Konkurrenten, den Los Angeles Lakers, etwas von ihrer Dominanz in der Stadt der Engel abgraben.

Von Saisonbeginn an ging es nur darum, den Titel zu holen. Das war das klar gesteckte Ziel, mit diesem Selbstverständnis trat das Team auf. Und doch ist nun wieder alles wieder beim Alten: Die Clippers müssen sich nach einem blamablen Aus in der zweiten Playoff-Runde vorzeitig von allen Titelträumen verabschieden, trotz 3-1-Serienführung gegen die Nuggets. Gemessen an diesen Erwartungen ist das frühzeitige Ende der Saison nicht weniger als ein Desaster.

NBA - Netzreaktionen nach der Clippers-Pleite in Spiel 7 gegen Denver: "Ist in Cabo noch eine Villa frei?" © getty 1/20 Die L.A. Clippers sind tatsächlich in der zweiten Playoff-Runde rausgeflogen - und das nach einer 3-1-Serienführung! Im Netz hagelte es dafür Häme, vor allem Damian Lillard und C.J. McCollum hatten ihren Spaß auf Kosten der Clippers. Die Reaktionen. © getty 2/20 C.J. McCollum (Portland Trail Blazers): "Hey, Dame. Hast du noch eine zusätzliche Villa frei in Cabo?" © getty 3/20 Damian Lillard (Portland Trail Blazers): "Ich schätze, ich sollte meine Einladungen nach Cancun erweitern, da ich meine Vorbereitungen noch nicht abgeschlossen habe." © getty 4/20 Die Hintergründe zu den Tweets der Blazers-Stars: In den Seeding Games hatte Lillard zwei wichtige Freiwürfe gegen LAC vergeben. Anschließend machten sich Beverley und PG-13 darüber lustig, dass die Blazers schon mal ihren Urlaub planen könnten. Karma .. © getty 5/20 Damian Lillard (Portland Trail Blazers): "Für mich sah der gut aus." (über einen Dreier von Paul George, der an der Seite des Backboards landete) © getty 6/20 C.J. McCollum (Portland Trail Blazers): "Manche sind dafür gemacht, manche nicht. Ich sehe dich, 27 (Jamal Murray). 15 (Nikola Jokic) hat auch verrückt gespielt." © getty 7/20 C.J. McCollum (Portland Trail Blazers): "Mein letzter Tweet, bevor ich mein Glas leere. Sie haben dafür gestimmt, dass sie nicht mehr spielen wollen ... (nach dem Streik der Bucks, Anm. d. Red.) Aber ich hätte nicht gedacht, dass sie so gehen werden." © getty 8/20 Magic Johnson (Lakers-Legende) © getty 9/20 Magic Johnson (Lakers-Legende): "Die Clippers haben schon wieder versagt. Sie haben 2015 gegen Houston versagt und heute gegen die Denver Nuggets wieder." © getty 10/20 Ice Cube (Rapper): "Alles beim Alten bei den Clippers. Eine Zweitrunden-Dynastie." © getty 11/20 Jared Dudley (Los Angeles Lakers) © getty 12/20 Jamal Crawford (Brooklyn Nets): "Ehrlich gesagt, ich dachte am Anfang der Saison, es würde ein L.A.-West-Final geben. Als Fan hab ich mich nicht mehr so betrogen gefühlt, seit wir eigentlich die Cavs-Lakers-Finals 2009 hätten bekommen sollen." © getty 13/20 Trae Young (Atlanta Hawks): "2020 zeigt dir, dass alles passieren kann." © getty 14/20 George Karl (ehemaliger NBA-Coach): "Die Clippers sind als Team direkt vor unserer Nase gestorben. Team schlägt Talent jedes Mal." © getty 15/20 Kevin Love (Cleveland Cavaliers) © getty 16/20 Nikola Vucevic (Orlando Magic): "Ich weiß, jeder wird dies und das über die Clippers sagen. Aber wie wäre es damit zu sagen, dass die Nuggets großartigen Team-Basketball gespielt und es verdient haben, zu gewinnen." © getty 17/20 Terrence Ross (Orlando Magic) © getty 18/20 Dejounte Murray (San Antonio Spurs) © getty 19/20 Southwest Airlines: "Das Flugzeug lag wahrscheinlich mit 1-3 zurück, so wie es abgehoben ist." © getty 20/20 ESPN Stats & Info: "Die Nuggets sind das erste Team, das mehrmals in einer Postseason nach einem 1-3-Rückstand noch gewinnt."

Schon in der regulären Saison lief beim "anderen Team aus L.A." nicht alles nach Plan, in erster Linie aufgrund einiger Blessuren im Kader. Dennoch reichte es am Ende für eine 49-23-Bilanz und Platz zwei in der Western Conference - und Kawhi und PG-13 sollten schon einen tiefen Playoff-Run garantieren.

Letztlich durchlebte vor allem George eine ganz schwache Postseason (dazu später mehr) und - was nicht zu kurz kommen sollte - die Nuggets lieferten angeführt von Nikola Jokic und Jamal Murray ein überragendes Comeback ab, was ihnen einen Eintrag in den Geschichtsbüchern und das Duell mit den Lakers in den Conference Finals einbrachte. Für die Clippers endete die erste Spielzeit mit Kawhi und Co. dagegen erneut mit einer Menge Häme.

L.A. Clippers vs. Denver Nuggets: Die Serie im Überblick