Coronavirus: Alle Entwicklungen in der NBA - Stars spenden für arbeitslose Arena-Arbeiter

Die NBA und ihre Spieler zeigen während der schweren Zeiten Solidarität. Nach Kevin Love haben auch andere Star-Spieler angekündigt, große Teile ihres Gehalts zu spenden. In diesem Artikel gibt es alle Entwicklungen zur Coronavirus-Krise in der NBA.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Hier geht es zum gestrigen Ticker

9.50 Uhr: Keine Corona-Fälle bei den Toronto Raptors

Aufatmen heißt es in Toronto. Ein Test steht zwar noch aus, doch allen anderen Mitglieder von Kanadas einziger Franchise wurden negativ getestet, wie die Raptors in einem Statement bekannt gaben. Zur Erinnerung, die Raptors waren der letzte reguläre Gegner der Utah Jazz.

9.40 Uhr: Spielergewerkschaft warnt vor Gehaltsausfällen

Die Spieler zeigen sich solidarisch, bislang macht dies auch der Rest der Liga. Die NBPA, die Spielergewerkschaft, hat die Spieler in einer Memo gewarnt, dass womöglich doch mit Gehaltsausfällen zu rechnen ist. Eine Klausel im CBA macht dies für die Besitzer möglich. Noch gibt es aber keine Überlegungen, diese zu ziehen. Hier geht es zur ausführlichen News.

8.50 Uhr: Zion Williamson und andere Teams spenden ebenfalls

Neben Giannis und Love hat sich auch Zion Williamson solidarisch gezeigt. Der 19-Jährige kündigte an, dass er für die kommenden 30 Tage die Gehälter aller Mitarbeiter im Smoothie King Center übernehmen wird. Der Top-Rookie bedankte sich vor allem für die große Unterstützung, die er in den ersten Monaten in der NBA bekommen habe.

Die Pelicans selbst können die Mitarbeiter im Smoothie King Center nicht direkt bezahlen, da sie nicht der Besitzer der Halle sind. Die Pels erklärten aber auch, dass sie an einer Lösung arbeiten würden.

Auch Blake Griffin von den Detroit Pistons kündigte an, dass er 100.000 Dollar für die Mitarbeiter in Detroits Arena, der Little Ceasars Arena spenden wird.

Weitere Teams, die bereits Hilfe für die Arbeiter in den Arena angekündigt haben:

Dallas Mavericks

Phoenix Suns

Golden State Warriors

Toronto Raptors

Brooklyn Nets

Houston Rockets

Atlanta Hawks

Washington Wizards

8.40 Uhr: Giannis Antetokounmpo spendet

Kevin Love kündigte als Erster an, 100.000 Dollar an die zahlreichen arbeitslosen Arena-Arbeiter zu spenden, nun zogen auch andere nach. Auch Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks wird den gleichen Betrag an die Mitarbeiter des Fiserv Forums spenden.

"Es ist größer als Basketball", schrieb der Grieche auf Twitter. "In dieser schweren Zeit möchte ich den Leuten helfen, die mein Leben und das meiner Teamkollegen einfacher machen. (...) Wir können das zusammen schaffen."

Bucks-Co-Owner Marc Lasry kündigte wenig später an, dass auch die Bucks 100.000 Dollar zur Verfügung stellen werden.