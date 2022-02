SPOX-Voting: Habt Ihr Lust auf die Olympischen Winterspiele in Peking?

Am Freitag beginnen die Olympischen Winterspiele in Peking. Die sportlichen Wettkämpfe werden von Corona überschattet - aber auch vom Regime in Peking. Wir fragen Euch: Habt Ihr überhaupt Lust auf die Spiele?

Vom 4. bis zum 20. Februar kämpfen Athletinnen und Athleten aus aller Welt auf Schnee und Eis um Medaillen. Die chinesische Regierung hat keine Kosten und Mühen gescheut, um eindrucksvolle Stadien und Wettkampfstätten aus dem Boden zu stampfen, auch in Sachen Organisation darf man einwandfreie Spiele erwarten.

Die Stimmung auf den Rängen wird aber zu wünschen übrig lassen - es gibt nämlich keine. Aufgrund der Corona-Pandemie finden die Spiele quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Und dann kommt noch das chinesische Regime dazu, welches Menschenrechten eher eine untergeordnete Rolle zuschreibt. Sogar vor Spionage sind die Sportlerinnen und Sportler nicht gefeit. Ein "idealer" Gastgeber ist das Reich der Mitte also nicht.

Jetzt seid Ihr gefragt: Hat Euch das Drumherum mit Corona und China die Lust auf die Spiele verhagelt? Seid Ihr trotzdem Feuer und Flamme? Oder schaut Ihr nur bei den deutschen Starterinnen und Startern hin? Bis Mitternacht könnt Ihr abstimmen. Für App-User geht es hier entlang!