Morgen werden die Olympischen Winterspiele in Peking eröffnet. Bis zur Schlussfeier kümmern sich die ARD, das ZDF und Eurosport um die Übertragung. Hier erfahrt Ihr, mit welchem Personal (Experten, Moderatoren, Kommentatoren) die drei Sender die Wettkämpfe begleiten.

Seit Mittwoch werden in Peking Wettkämpfe veranstaltet. Die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele findet jedoch erst morgen (4. Februar) statt. Um 13 Uhr deutscher Zeit wird die Flamme in Nationalstadion Peking entzündet. Bis zum 20. Februar kämpfen dann täglich zahlreiche Athletinnen und Athleten aus der ganzen Welt in sieben Disziplinen um Medaillen.

Die Spiele werden täglich im Free-TV, im Pay-TV, aber auch im Livestream übertragen. Darum kümmern sich Eurosport und die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ZDF und ARD.

Im Folgenden liefern wir Euch Infos zu den Experten, Moderatoren und Kommentatoren, die die ARD, das ZDF und Eurosport für die Olympischen Spiele einsetzen.

Olympia im TV: Experten, Moderatoren, Kommentatoren bei ARD, ZDF und Eurosport

Während Eurosport täglich im Einsatz ist und die Bewerbe sowohl im Free-TV (Eurosport 1) als auch im Pay-TV (Eurosport 2) zeigt, wechseln sich die ARD und das ZDF im Free-TV ab.

Im Livestream sind dann alle drei Sender täglich zuständig. Eurosport bietet seinen Livestream gegen ein kostenpflichtiges Abo (6,99 Euro monatlich) im Eurosport-Player an. Dieser ist auch via DAZN abrufbar. Wer also bereits ein DAZN-Abo hat, muss nicht extra für den Eurosport-Player zahlen.

Die Streams der ARD und des ZDF sind kostenlos.

Olympia im TV: Moderatoren

In der ARD kümmern sich Jessy Wellmer und Julia Scharf um die Moderation, das ZDF setzt auf Katrin Müller-Hohenstein und Rudi Cerne. Dazu werden Michael Antwerpes (ARD) und Sven Voss (ZDF) für Interviews eingesetzt.

Das Eurosport-Duo bilden Wolfgang Nadvornik und Oliver Sequenz.

Olympia im TV: Kommentatoren

Die drei Anbieter schicken folgende Kommentatoren ins Rennen:

ARD:

Name Sportart Tom Bartels Skispringen Bernd Schmelzer Ski alpin Wilfried Hark Biathlon Christian Dexne Biathlon Jens-Jörg Rieck Langlauf, Schlussfeier Tobias Barnerssoi Ski Cross Peter Grube Rodeln Eik Galley Bob, Skeleton Torsten Püschel Nordische Kombination Jan Wiecken Snowboard, Big Air, Halfpipe Thorsten Iffland Snowboardcross, Moguls Daniel Weiss Eiskunstlauf Thomas Braml Curling Tom Scheunemann Eishockey Bodo Boeck Short Track, Eishockey Ralf Scholt Eisschnelllauf

ZDF:

Name Sportart Christoph Hamm, Herbert Fritzenwenger Biathlon Martin Wolff Bob Frauen Michael Kreutz Bob Männer Heiko Klasen, Alexander von der Groeben, Martin Wolff Curling Norbert Galeske, Konstantin Klostermann, Marc Windgassen Eishockey Petra Bindl Eiskunstlauf Hermann Valkyser Eisschnelllauf Marc Windgassen Ski Freestyle Peter Leissl Langlauf Volker Grube Nordische Kombination Norbert Galeske Rodeln Michael Kreutz, Alexander von der Groeben Shorttrack Martin Wolff Skeleton Eike Papsdorf Skispringen Frauen Stefan Bier Skispringen Männer Aris Donzelli Ski alpin Frauen Michael Pfeffer Ski alpin Männer Julius Hilfenhaus Snowboard

Eurosport:

Name Sportart Mirko Heinz Eishockey Christoph Fetzer Eishockey Christoph Stadler Eishockey Gerhard Leinauer Skispringen & Eishockey Uli Kapp Curling Christopher Bartsch Curling Nico Zacek Ski Freestyle Roman Knoblauch Nordische Kombination Marc Rohde Langlauf Sigi Heinrich Biathlon & Eiskunstlauf Ron Ringguth Bob, Rodeln, Skeleton Martina Lechner Ski Alpin Guido Heuber Ski Alpin Matthias Stach Eisschnelllauf & Shorttrack Max Stark Snowboard

Olympia im TV: Experten

Das Experten-Team der ARD besteht aus Arnd Peiffer (Biathlon), Sven Hannawald (Skispringen), Felix Neureuther (Ski alpin) und Katarina Witt (Eiskunstlaufen).

Auch das ZDF setzt auf ehemalige Athleten: Marco Büchel (Ski alpin), Toni Innauer (Skispringen), Laura Dahlmeier, Sven Fischer (Biathlon) und Benedikt Mayr (Freestyle).

Vor allem aber die Liste der Experten bei Eurosport hat es in sich: Insgesamt 20 Experten begleiten die Wettkämpfe bis zur Schlussfeier. Darunter auch Viktoria Rebensburg, Christian Ehrhoff und Fritz Dopfer.

Eurosport: