Olympia LIVE: Erster Sieger wird gekürt - Deutsche Medaille im Straßenrennen?

An Tag zwei in Tokio geht es heute erstmals um Medaillen! Unter anderem wird im Gewichtheben, Judo, im Schießen und Bogenschießen Edelmetall vergeben.Außerdem dürfen wir uns bereits in den frühen Morgenstunden im Straßenrennen berechtigte Hoffnungen auf eine Medaille machen. Hier bei Rund um Olympia bleibt Ihr immer auf dem Laufenden.

Rund um Olympia: Wer holt sich die erste Medaille?

2.15 Uhr: Bereits am Mittwoch hatten die Olympischen Spiele mit Fußball, Softball, Bogenschießen, Rudern und Schießen begonnen. Die deutschen Fußballer verloren zum Beispiel chancenlos mit 2:4 gegen Brasilien. Gestern ging dann die offizielle Eröffnungsfeier über die Bühne (hier geht's zu den besten Bildern). Entsprechend geht es erst jetzt richtig los. Uns erwartet der erste vollgepackte Wettkampftag.

Start: Hallo und herzlich willkommen zu Rund um Olympia. Hier verpasst Ihr keine wichtigen Entscheidungen aus Tokio. Während in der japanischen Metropole schon das Frühstück verdaut werden kann, stolpern hier wohl der ein oder andere erst aus der Kneipe heraus. Davon unbeirrt starten wir in den Tag. Abfahrt!

Olympia 2021 in Tokio: Medaillenentscheidungen am 24. Juli