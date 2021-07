Nach einem Jahr Corona-Pause gehen heute endlich die Olympischen Spiele in Tokio los. Gleich mehrere Sender sind für die Übertragung der Wettbewerbe zuständig. Hier bekommt Ihr alle Infos zu den Kommentatoren, Experten und Moderatoren, die im Einsatz sind.

Am heutigen Mittwoch, den 21. Juli, finden die ersten Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen in Tokio statt. Genauer gesagt machen die Sportarten Fußball und Softball den Auftakt bei Olympia 2021. Die offizielle Eröffnungszeremonie steigt jedoch erst am Freitag, den 23. Juli. Bis zum 8. August kämpfen Athletinnen und Athleten sowie Mannschaften täglich für ihr Land um die Medaillen.

Olympia 2021: Wer kommentiert die Olympischen Spiele in Tokio? - Alle Infos zu Kommentatoren, Experten und Moderatoren

In Deutschland gibt es sehr viele Olympia-Bewerbe im Free-TV bei Eurosport, in der ARD und im ZDF zu sehen. Alle drei Anbieter bieten zudem jeweils ihren eigenen Livestream an. Die Livestreams der beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF sind völlig gratis, während der Livestream von Eurosport im Eurosport-Player mit Kosten verbunden ist.

Falls Ihr DAZN-Kunden seid, könnt Ihr diesen jedoch mit einem bestehenden DAZN-Abonnement nutzen, ohne auch nur einen Cent mehr zu zahlen. Dies ermöglicht die Kooperation, die DAZN und Eurosport eingegangen sind. Täglich werden Euch dabei Eurosport 1 und Eurosport 2 rund um die Uhr auf der Plattform angeboten.

Nach Ablauf des kostenlosen Probemonats kostet Euch das Abonnement 14,99 Euro im Monat und 149,99 Euro im Jahr.

© getty Bela Rethy ist bei den Olympischen Spielen für das ZDF im Einsatz.

Olympia 2021: Das ARD-Team im Überblick

Da bei den Olympischen Spielen in 33 verschiedenen Sportarten um Medaillen gekämpft wird, haben die drei Anbieter auch jeweils ein großes Team mit Moderatoren, Experten und Kommentatoren, das täglich im Einsatz ist.

Einigen Fußball-Fans werden die ARD-Moderatoren schon bekannt sein. Jessy Wellmer und Alexander Bommes waren bei der EM 2021 als Moderatoren tätig und sind es auch bei den Olympischen Spielen.

Beachvolleyball-Olympiasieger Julius Brink und Zehnkampf-Silbermedaillengewinner Frank Busemann bilden das Experten-Team.

Moderator:innen Sportart/en Jessy Wellmer Alexander Bommes Expert:innen Julius Brink Frank Busemann TV-Kommentator:innen Christina Graf Badminton Holger Sauer Basketball Ralf Scholt, Wilfried Hark, Tim Tonder Leichtathletik Claus Lufen Beachvolleyball Tom Bartels Schwimmen Michael Drevenstedt Fechten Stephanie Baczyk, Bernd Schmelzer Fußball Hendrik Deichmann Handball Christian Blunck Hockey Guido De Santis Judo, Karate/Taekwondo Jörg Klawitter Rudern/Kanu Torsten Püschel Kunst- und Turmspringen Florian Naß Radsport Eik Galley Boxen/Ringen/Schießen Matthias Cammann Tennis/Golf Andreas Köstler Golf Regina Saur Rhythmische Sportgymnastik Christian Adolph Tischtennis Philipp Sohmer Turnen Thomas Kunze Volleyball Carsten Sostmeier Reiten Jan Neumann Baseball/Softball Bodo Boeck Gewichtheben/Bogenschießen Peter Grube Wasserball/Rugby Ann-Kathrin Rose Kanuslalom Peter Carstens Segeln Jan Wiecken Surfen/BMX Christian Schwechten Skateboard Benedikt Brinsa Moderner Fünfkampf

Wie gut waren wir nochmal 2016? Alle deutschen Medaillen von Rio © getty 1/42 Tag 16 Bronze im Handball: Deutschland © getty 2/42 Tag 15: Gold im Speerwerfen der Männer: Thomas Röhler © getty 3/42 Tag 15: Silber im Fußball-Turnier der Männer: Deutschland © getty 4/42 Gold im Kajak-Vierer über 1000 Meter: Max Rendschmidt, Tom Liebscher, Max Hoff aund Marcus Gross © getty 5/42 Silber im Kajak-Vierer über 500 Meter: Sabrina Hering, Franziska Weber, Steffi Kriegerstein und Tina Dietze © getty 6/42 Gold im Canadier-Zweier über 1000 Meter: Sebastian Brendel und Jan Vandrey © getty 7/42 Tag 15: Bronze im Kajak-Einer über 200 Meter: Ronald Rauhe © getty 8/42 Tag 14: Gold im Fußball: DFB-Frauen © getty 9/42 Tag 14: Bronze im Hockey: DHB-Damen © getty 10/42 Tag 14: Bronze im Boxen: Artem Harutyunyan, Männer bis 64kg © getty 11/42 Tag 13, Bronze im 49er der Männer: Erik Heil und Thomas Plößel © getty 12/42 Tag 13, Bronze im Hockey der Männer: Deutschland © getty 13/42 Tag 13: Gold im Kajak-Zweier: Max Rendschmidt, Marcus Groß © getty 14/42 Tag 12: Gold im Beachvolleyball der Frauen: Laura Ludwig, Kira Walkenhorst © getty 15/42 Tag 12: Bronze im Mannschafts-Tischtennis: Deutschland © getty 16/42 Tag 12: Bronze im Mannschafts-Springreiten: Deutschland © getty 17/42 Tag 11: Gold im Canadier-Einer über 1000m: Sebastian Brendel © getty 18/42 Gold am Reck: Fabian Hambüchen © getty 19/42 Gold im Bahnrad-Sprint der Frauen: Kristina Vogel © getty 20/42 Silber im Kajak-Zweier über 500m der Frauen: Franziska Weber (l.) und Tina Dietze © getty 21/42 Silber im Tischtennis: Han Ying, Xiaona Shan und Petrissa Solja, Teamwettbewerb © getty 22/42 Bronze im Wasserspringen: Patrick Hausding, 3 Meter © getty 23/42 Tag 10: Silber im Reitsport: Isabelle Werth, Dressur © getty 24/42 Bronze im Reitsport: Kristina Bröring-Sprehe, Dressur © getty 25/42 Bronze im Ringen, bis 85 kg: Denis Kudla © getty 26/42 Tag 9: Bronze im Turnen: Sophie Scheder, Stufenbarren © getty 27/42 Tag 8: Gold in der Leichtathletik: Christoph Harting, Diskus der Herren © getty 28/42 Gold im Schießen: Christian Reitz, Schnellfeuerpistole © getty 29/42 Silber im Tennis: Angelique Kerber, Damen Einzel © getty 30/42 Silber im Rudern: Maximilian Munski, Malte Jakschik, Andreas Kuffner, Eric Johannesen, Maximilian Reinelt, Felix Drahotta, Richard Schmidt, Hannes Ocik und Martin Sauer, Achter © getty 31/42 Bronze in der Leichtathletik: Daniel Jasinski, Diskus der Herren © getty 32/42 Tag 7: Gold im Reiten: Kristina Broring-Sprehe, Sönke Rothenberger, Dorothee Schneider und Isabell Werth, Dressur Team © getty 33/42 Gold im Schießen: Henri Junghänel, Kleinkaliber liegend © getty 34/42 Bronze im Radsport: Miriam Welte und Kristina Vogel, Teamsprint der Damen © getty 35/42 Tag 6: Gold im Rudern: Annekatrin Thiele, Carina Bär, Julia Lier und Lisa Schmidla, Doppel-Vierer der Damen © getty 36/42 Gold im Rudern: Philipp Wende, Lauritz Schoof, Karl Schulze und Hans Gruhne, Doppel-Vierer der Herren © getty 37/42 Gold im Schießen: Barbara Engleder, Kleinkaliber Dreistellungskampf © getty 38/42 Silber im Schießen: Lisa Unruh, Bogen-Einzel der Damen © getty 39/42 Tag 5: Bronze im Judo: Laura Vargas Koch, Frauen bis 70kg © getty 40/42 Tag 4: Gold im Reiten: Michael Jung aus Sam, Vielseititigkeit Einzel © getty 41/42 Silber im Reiten: Julia Krajewski, Sandra Auffarth, Ingrid Klimke und Michael Jung, Vielseitigkeit Team © getty 42/42 Silber im Schießen: Monika Karsch, 25 Meter Sportpistole

Olympia 2021: Das ZDF-Team im Überblick

Beim ZDF fungieren Katrin Müller-Hohenstein und Rudi Cerne als Moderatoren. Auch das ZDF-Team ist vollgepackt mit Experten, die für Deutschland Medaillen geholt haben.

Moderator:innen Sportart/en Katrin Müller-Hohenstein Rudi Cerne Expert:innen Kristina Vogel Bahnrad Jonas Reckermann Beachvolleyball Philipp Crone Hockey Christian Keller Schwimmen Ronny Ziesmer Turnen TV-Kommentator:innen Martin Wolff Badminton Daniel Pinschower Basketball Michael Krämer Bahnrad Martin Schneider Beachvolleyball Michael Pfeffer BMX, Boxen, Mountainbike Heiko Klasen Bogenschießen, Moderner Fünfkampf Gari Paubandt 3x3 Basketball, Skateboard Julius Hilfenhaus Fechten Claudia Neumann Fußball Andreas Kürten Freiwasserschwimmen Frank Gollenbeck Gewichtheben Konstantin Klostermann Golf Christoph Hamm Handball Béla Réthy Hockey Alexander von der Groeben Judo, Karate, Ringen, Taekwondo Susanne Simon Kanuslalom Norbert Galeske Kanusprint, Rudern Julius Hilfenhaus Klettern Peter Leissl, Marc Windgassen, Fabian Meseberg Leichtathletik Gert Herrmann Reiten Sylvia Warnke Rhythmische Sportgymnastik, Synchronschwimmen, Trampolin Oliver Schmidt Rugby Tibor Meingast Schießen, Wasserball Volker Grube Schwimmen Anna Markfort, Tobias Schadewaldt Segeln/Surfen Peter Leissl Straßenrad Aris Donzelli Tennis Michael Kreutz Tischtennis Martin Schneider, Marc Windgassen Triathlon Alexander Ruda Turnen Dirk Berscheidt Volleyball Eike Papsdorf Wasserspringen

Olympia 2021: Das Eurosport-Team im Überblick

Von den drei Sendern hat Eurosport das umfangreichste Team. Zu den prominenten Namen unter den Experten zählen unter anderem Fabian Hambüchen, Pascal Hens und Mirko Slomka.