Olympia LIVE: Verlieren verboten! Deutsche Basketballer gegen Nigeria gefordert

Die Olympischen Spiele gehen in die nächste Runde und an diesem 28. Juli erwarten uns einige echte Highlights. Entscheidungen stehen unter anderem im Schwimmen, Rudern, Fechtern und Radfahren an. Gibt es weitere Goldmedaillen für Deutschland? Bei Rund um Olympia bekommt Ihr alles mit!

Rund um Olympia: Die Highlights der kommenden Stunden

Rund um Olympia: Verlieren verboten! Deutsche Basketballer gegen Nigeria gefordert

3.24 Uhr - Basketball: Wichtige Aktion von Wagner! Deutschland tut sich gerade defensiv schwer und kassiert den nächsten Dreier, da zeigt sich der Orlando-Youngster vorne mit einem Steal und wuchtet sich durch zum Korb - And-One! Auf der anderen Seite weiß Barthels nicht, wie er Okafor verteidigen soll ...

3.17 Uhr - Basketball: Jetzt ist auch Moe Wagner im Spiel und stellt sich direkt mal mit einem Dreier aus der linken Ecke vor, ehe Andy "Schnurrbi" Obst mit dem nächsten Dreier nachlegt - 10-Punkte-Führung. Allerdings antwortet Nigeria seinerseits mit zwei schnellen Dreiern und der schöne Vorsprung ist wieder geschmolzen. Da zeigt sich sehr gut, wie gefährlich die jungen und schnellen Nigerianer sind. Mit 24:21 geht es in die erste Viertelpause.

3.09 Uhr - Basketball: Bonga sorgt mit einem And-One für sein erstes persönliches Ausrufezeichen, Deutschland verteidigt stark und Lo versenkt den Dreier von Birne - früher 6-Punkte-Führung Deutschland!

3.05 Uhr - Basketball: Und es geht gleich ordentlich zur Sache! Das DBB-Team startet mit zwei guten Defensivaktionen, Vincent sorgt jedoch für die ersten Punkte des Spiels. Auf der anderen Seite antwortet Voigtmann mit einem And-One. Vor allem defensiv sieht das in den Anfangsminuten gut aus.

3 Uhr - Basketball: Tip-Off zwischen Deutschland und Nigeria, so startet das DBB-Team: Lo, Obst, Bonga, Thiemann und Voigtmann. Bei den Nigerianern sind auch einige bekannte Namen im Kader, mit Okpala (Miami Heat), Okogie (Minnesota Timberwolves), Vincent (Miami Heat), Nwamu, Achiuva (Miami Heat) startet das Team von Head-Coach Mike Brown. Ja, der Golden-State-Assistenz-Coach Mike Brown!

2.58 Uhr - Rudern: Premiere! Das erste Mal gibt es Medaillen im Vierer ohne bei den Frauen. Und richtig spannend war es! Es entwickelt sich ein langer Zweikampf zwischen den Niederlanden und Australien, mit dem besseren Ende für die Damen aus Down Under. Irland schnappt sich noch Bronze.

2.54 Uhr - Beachvolleyball: Währenddessen bekommen die Schweizer von den USA auf die Mütze. Und das, obwohl der 45-jährige Jake Gibb gerade noch so mit den Händen über's Netz kommt (Ironie!).

2.45 Uhr - Rudern: Während wir aus deutscher Sicht den Entscheidungen ab 3.50 Uhr entgegenfiebern, gibt es schon die ersten Goldmedaillen des Tages zu vermelden. Im Doppelzweier der Damen holen die Rumäninnen Gold (Olympia-Rekord!) vor Neuseeland und der Niederlande, bei den Männern geht Gold an Frankreich vor der Niederlande und China.

2.35 Uhr - Basketball: Aus deutscher Sicht wird es jedoch bereits ab 3 Uhr heiß, wenn Deutschland gegen Nigeria ran muss. Und das Schröder-lose Team ist nach der Niederlage gegen Italien zum Start eigentlich schon zum Siegen verdammt. Können Maodo Lo und Co. liefern?

2.30 Uhr - Vorschau: Kann der heutige Tag mit den Highlights von gestern mithalten? Mindestens, sage ich Euch! Und auch ein paar deutsche Medaillen winken! Richtig gehört, ein paar! Im Rudern und Schwimmen könnte es gleich zweimal Medaillen geben, genau wie im Kunstturnen am Mittag. Und dazwischen sind ja noch die deutschen Säbelherren und die Synchronspringer im Einsatz, die alle Bock auf Medaillen haben. Ick freu mir!

2.25 Uhr - Rückblick: Gestern war es endlich so weit und Deutschland konnte endlich seinen Goldbann brechen - sogar doppelt. Los ging es im Canadier mit Ricarda Funk, ehe die Dressur-Damen nachlegten. Was sonst noch so los war, hat der Kollege Petri charmant wie eh und je für Euch zusammen geschrieben. Et voila!

Rund um Olympia: Alle Medaillenentscheidungen des Tages

Uhrzeit Sportart Klasse/Disziplin Geschlecht 1 Uhr Surfen Shortboard Frauen/Männer 3 Uhr Rudern Doppelzweier und Vierer ohne Frauen/Männer 3.40 Uhr Schwimmen 200 Meter Freistil, 200 Meter Lagen und 1500 Meter Freistil Frauen 3.50 Uhr Schwimmen 200 Meter Schmetterling, 4 x 200 Meter Freistil Männer 4.30 Uhr Radsport Einzelzeitfahren Frauen/Männer 6.50 Uhr Gewichtheben Gewichtsklasse bis 73 kg Männer 8 Uhr Wasserspringen Synchronspringen (3 Meter) Männer 08.15 Uhr Schießen Luftgewehr 10 Meter Mannschaft Mixed 10.30 Uhr Reitsport Dressur Einzel Mixed 10.30 Uhr Rugby - Männer 11.18 Uhr Judo Mittelgewicht Frauen/Männer 11.30 Uhr Fechten Säbel Mannschaft Männer 12.15 Uhr Kunstturnen Mehrkampf Einzel Männer 13.45 Uhr Basketball 3x3-Basketball Frauen/Männer

Olympia 2021 live am Dienstag: Übertragung im TV und Livestream

Am Mittwoch kümmert sich das ZDF um die Übertragung der Spiele im Free-TV. Neben jeder Menge Livesport im öffentlich-rechtlichen TV bietet das ZDF auch viele Livestreams in der ZDFMediathek an. Mit weiteren Livestream unterstützt die ARD bei Sportschau.de.

Außerdem gibt es den Olympia-Tag auch bei Eurosport zu sehen. Der Sportsender überträgt auf Eurosport 1 und Eurosport 2 den gesamten Tag live, hinzu kommt ein kostenpflichtiger Stream im Eurosport Player.

