Bei den Olympischen Spielen in Tokio steht die Entscheidung im Einzelzeitfahren der Herren an. Hier könnt Ihr das komplette Rennen im Liveticker verfolgen.

Bei den Olympischen Spielen geht es im Einzelzeitfahren der Herren um Gold, Silber und Bronze. Setzt sich ein Favorit durch oder schlägt die Stunde eines Außenseiters? In unserem Liveticker seid ihr immer auf dem aktuellen Stand.

Einzelzeitfahren der Herren bei Olympia 2021 heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die großen Favoriten auf die Medaillen sind sind der italienische Zeitfahr-Weltmeister Filippo Ganna, Europameister Stefan Küng (Schweiz) und der Belgier Wout van Aert. Tour-Sieger Tadej Pogacar ist auf der Strecke mit 800 Höhenmetern in einer Außenseiterrolle. Für Deutschland gegen Maximilian Schachmann und Nikias Arndt an den Start. Sie streben einen Top-Ten-Platz an.

Vor Beginn: Gefahren wird auf einem 22,1 Kilometer langen Rundkurs auf und um den Fuji International Speedway, einer Motorsportrennstrecke, auf der auch schon in der Formel 1 gefahren wurde. Die Herren müssen den Rundkurs zwei Mal durchfahren.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Einzelzeitfahrens der Herren bei den Olympischen Spielen in Tokio.

© getty Nikias Arndt (l.) ist einer von zwei deutschen Startern.

Einzelzeitfahren der Herren bei Olympia 2021 heute im live im TV und Livestream

Die Olympischen Spiele werden am Mittwoch vom ZDF und Eurosport live im Free-TV übertragen. Auf diesen beiden Sendern könnt Ihr das Einzelzeitfahren der Herren in Ausschnitten live verfolgen.

Das ZDF bietet zudem ab 6.55 Uhr einen kostenlosen Livestream mit Kommentator Florian Naß an, bei Eurosport werdet Ihr mit einem kostenlosen Livestream auf dem Streamingdienst Joyn fündig. Beide zeigen die Entscheidung im Einzelzeitfahren der Herren in voller Länge.

Auch DAZN zeigt die Olympischen Spiele live. Bei dem Streamingdienst habt Ihr Zugriff auf die Sender Eurosport1 und Eurosport2 und kommt auch auf diesem Weg in den Genuss, das Einzelzeitfahren sehen zu können. DAZN ist für Neukunden noch vor ihrer ersten Zahlung einen Monat lang kostenlos zu testen. Ein DAZN-Abo kostet entweder 14,99 Monat pro Monat oder einmalig 149,99 Euro.

Olympia 2021 in Tokio, Zeitplan: Medaillenentscheidungen am 28. Juli