Ski alpin, Übertragung heute live: Slalom der Herren in Kitzbühel und Super G der Damen in Cortina d'Ampezzo heute live im TV, Livestream und Liveticker

Auch heute geht es auf dem Schnee so richtig zur Sache. Die Ski-alpin-Herren schließen ihren Weltcup in Kitzbühel mit einem Slalom ab, die Damen bestreiten einen Super G in Cortina d'Ampezzo. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Rennen live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Am dritten Tag in Folge sind nicht nur die Herren, sondern auch die Damen im Rahmen des Ski-alpin-Weltcups im Einsatz. Die Herren schließen ihr Wochenende auf dem Hahnenkamm in Kitzbühel mit dem Slalom auf der Ganslernhang-Skipiste ab. Der erste Lauf startet um 10.30 Uhr, der zweite beginnt um 13.30 Uhr.

Bei den Damen geht es nach zwei Abfahrten in Folge im norditalienischen Cortina d'Ampezzo im Super G um Weltcuppunkte. Um 11.30 Uhr geht der Speedwettbewerb los.

Ski alpin: Der heutige Wettkampftag

Uhrzeit Rennen 10.30 Uhr/13.30 Uhr Slalom der Herren in Kitzbühel 11.30 Uhr Super G der Damen in Cortina d'Ampezzo

Ski alpin, Übertragung heute live: Slalom der Herren in Kitzbühel und Super G der Damen in Cortina d'Ampezzo heute live im TV und Livestream

Im Free-TV ist heute lediglich der Slalom der Herren zu sehen. Im ZDF wird um 10.15 Uhr der erste Durchgang gezeigt, um 13.30 Uhr dann der finale zweite Lauf. Eurosport hingegen bietet beide Rennen live an, jedoch nicht im frei empfangbaren Fernsehen, sondern im Pay-TV auf Eurosport 2. Außerdem kümmert sich auch discovery+ um die Übertragung beider Rennen. Obwohl das ZDF im Free-TV nur den Herren-Slalom überträgt, sind im Livestream bei zdf.de beide zu sehen.

© getty Gelingt Linus Strasser heute in Kitzbühel erneut der Sprung auf das Podest?

Weil zum DAZN-Repertoire auch die Kanäle Eurosport 1 und Eurosport 2 dazugehören, können DAZN-Kunden ebenfalls live mit dabei sein, wenn sich die männliche Ski-Elite in Kitzbühel und die weibliche in Cortina d'Ampezzo runterstürzt. Neben Wintersport-Übertragungen bietet das "Netflix des Sports" auch Sportarten wie Fußball, Tennis, Handball, Darts, Motorsport, Radsport, US-Sport (NBA und NFL), WWE, MMA, Boxen und noch mehr an. Gratis könnt Ihr auf all dies jedoch nicht zugreifen, ein Abo ist nötig. Was das betrifft, stehen drei Pakete zur Verfügung.

Ski alpin, Übertragung heute live: Slalom der Herren in Kitzbühel und Super G der Damen in Cortina d'Ampezzo heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Ski alpin, Übertragung heute live: Slalom der Herren in Kitzbühel und Super G der Damen in Cortina d'Ampezzo heute im Liveticker

Darüber hinaus tickert SPOX beide Rennen live und ausführlich mit. So verpasst Ihr ebenfalls nichts davon, das in Kitzbühel und Cortina d'Ampezzo passiert.

Hier geht es zum Liveticker des Herren-Slaloms in Kitzbühel.

Hier geht es zum Liveticker des Damen-Super-G in Cortina d'Ampezzo.

Ski alpin: Die Weltcupstände der Herren und Damen

Ski alpin: Der Weltcupstand der Herren

Rang Name Punkte 1 Marco Odermatt 1.186 2 Aleksander Aamodt Kilde 961 3 Vincent Kriechmayr 677 4 Henrik Kristoffersen 665 5 Lucas Braathen 525 6 Loïc Meillard 507 7 Alexis Pinturault 437 8 Manuel Feller 406 9 Marco Schwarz 377 10 James Crawford 322 11 Johan Clarey 291 12 Žan Kranjec 290 13 Daniel Hemetsberger 275 14 Atle Lie McGrath 274 15 Stefan Rogentin 273 16 Mattia Casse 272 17 Matthias Mayer 268 18 Daniel Yule 234 19 Niels Hintermann 228 20 Beat Feuz 221

Ski alpin: Der Weltcupstand der Frauen