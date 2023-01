Im Ski alpin messen sich die Frauen heute beim Super G in Cortina d'Ampezzo. Ihr wollt auf dem Laufenden bleiben? Dann seid Ihr hier in unserem Ticker genau richtig!

Bereits zwei Abfahrten fanden in den vergangenen Tagen in Norditalien statt, den Abschluss gibt's heute im Super G. Hier könnt Ihr das Rennen in Cortina d'Ampezzo live im Ticker verfolgen!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klickt hier für den Refresh der Seite!

Ski alpin: Super G der Frauen in Cortina d'Ampezzo heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die gestrige Abfahrt entschied Ilka Stuhec vor Kajsa Vickhoff Lie und Elena Curtoni für sich. Vizeweltmeisterin Kira Weidle erreichte einen Tag nach ihrem Podestplatz nur Rang 15. "Im oberen Teil konnte ich sogar in die Hocke gehen, weil ich so einen Gegenwind hatte. Ich habe mich so klein wie möglich gemacht, aber das hat nicht viel geholfen", resümierte sie im ZDF: "Aber so ist das, das ist ein Freiluftsport. Es war keine schlechte Fahrt - aber wenn man oben schon sieben Zehntel Rückstand hat, holt man das nicht mehr auf."

Vor Beginn: Ab 11.30 Uhr geht es zwischen den Damen beim Speedwettbewerb zur Sache.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Super G der Frauen in Cortina d'Ampezzo.

© getty Mikaela Shiffrin führt den Gesamtweltcup aktuell an.

Ski alpin: Super G der Frauen in Cortina d'Ampezzo heute im TV und Livestream

Im Free-TV könnt Ihr den Super G leider nicht verfolgen, Eurosport ist zwar mit von der Partie, zeigt das Rennen aber nur auf dem kostenpflichtigen Kanal Eurosport 2, sowie im ebenfalls nicht freien Eurosport Player. Gratis könnt Ihr den Wettbewerb nur im Livestream des ZDF via zdf.de sehen.

Eine letzte Option gibt es noch: DAZN. Der Streamingdienst hat nämlich beide Eurosport-Kanäle mehrkostenfrei im Angebot. Darüber hinaus findet Ihr dort auch Fußball, US-Sport, Tennis, Darts, Handball, Motorsport, Radsport oder Kampfsport. Welche Pakete zur Verfügung stehen, erfahrt Ihr hier.

Ski alpin: Der Weltcupstand der Frauen