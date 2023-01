In Kitzbühel steigt beim Ski alpin heute der Slalom der Herren. SPOX begleitet diesen hier im Liveticker.

Die Herren im Ski alpin treten am heutigen Sonntag in Kitzbühel zu zwei Durchgängen zum Slalom an. Hier gibt es dazu einen ausführlichen Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Ski alpin: Slalom der Herren in Kitzbühel heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der Slalom besteht aus zwei Läufen. Nach Austragung des ersten geht es dann gegen 13.30 Uhr mit dem zweiten Durchgang weiter.

Vor Beginn: Die Herren beim Ski alpin treten am heutigen Sonntag zum Slalom an, dieser findet in Kitzbühel statt. Los geht es um 10.30 Uhr.

Vor Beginn: Willkommen im Liveticker!

© getty Die Männer im Ski alpin sind zum Slalom im Einsatz.

Ski alpin: Slalom der Herren in Kitzbühel heute im Liveticker

Der Slalom der Herren lässt sich heute im Free-TV verfolgen. Im ZDF wird um 10.15 Uhr der erste Durchgang gezeigt, um 13.30 Uhr dann der finale, zweite Lauf. Der öffentlich-rechtliche Sender bietet obendrein einen Livestream auf zdf.de an.

Eurosport hingegen bietet beide Rennen live an, jedoch nicht im frei empfangbaren Fernsehen, sondern im Pay-TV auf Eurosport 2. Außerdem kümmert sich auch discovery+ um die Übertragung beider Rennen.

Eurosport 2 lässt sich auch über DAZN abrufen, so können Kunden des Streamingdiensts ebenfalls live mit dabei sein. Gratis könnt Ihr darauf jedoch nicht zugreifen, ein Abo ist nötig. Was das betrifft, stehen drei Pakete zur Verfügung.

Ski alpin: Der heutige Wettkampftag