"Es tut mir extrem leid": Emre Can zeigt Mitgefühl

Emre Can: "Ich verstehe die Diskussion nicht"

Can äußerte sich außerdem zum Besuch von Star-Friseur Mustafa Mostafa im deutschen EM-Quartier. "Ich verstehe die Diskussion um den Friseur gar nicht. Jeder Mensch geht zum Friseur. Bei mir persönlich, bei meinem Haarwuchs, sieht es sehr schnell unsauber aus. Auch wenn wir einen Tag vor dem Spiel zum Friseur gehen, da verliert man nicht die Konzentration."

Seine Frau sei über seine Nachnominierung sehr glücklich gewesen, meinte der gebürtige Frankfurter weiter, und leistete sich dann einen kleinen Geburtstags-Fauxpas.

"Obwohl sie am Freitag Geburtstag hatte. Ah, nein, doch am Samstag. Wir wären eigentlich in Spanien, jetzt ist es anders gekommen. Die Unterstützung meiner Familie und meiner Freunde bedeutet mir alles. Ohne sie wäre ich gar nichts", so Can.