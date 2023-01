DAZN hat erneut Änderungen an seinem Angebot vorgenommen und es auf drei verschiedene Pakete aufgeteilt. SPOX erklärt Euch, was es mit den Paketen auf sich hat, worin sie sich unterscheiden und wie viel sie kosten.

Wer in Deutschland Sportveranstaltungen wie Spiele der Fußball-Champions-League oder Bundesliga, die NBA-Finals, Darts-Weltmeisterschaften oder spektakuläre UFC-Kämpfe live verfolgen möchte, kommt zwingenderweise in Kontakt mit dem Streamingdienst DAZN. Kein anderer Anbieter hat ein so großes Livestream-Repertoire wie "das Netflix des Sports", das stetig wächst.

Seit dem Launch im Jahr 2016 werden jährlich neue Übertragungsrechte hinzugefügt, was bereits zu mehreren Preissteigerungen führte. Erst vor kurzem hat das Unternehmen, das unter anderem auch in Ismaning zu Hause ist, erneut an seinem Angebot gerüttelt und im selben Atemzug verschiedene Pakete für die Nutzerinnen und Nutzer in Deutschland eingeführt.

Wichtigste Änderung ist die erneute Preiserhöhung für das komplette Paket. Neukunden müssten nun für ein Monats-Abo insgesamt 39,99 Euro zahlen.

Im Folgenden bekommt Ihr das Wichtigste zu den Paketen erklärt.

DAZN: Die verschiedenen Pakete im Überblick

Seit dem 9. Januar 2023 haben neue Kundinnen und Kunden von DAZN die Wahl zwischen drei Paketen, die sich nicht nur, was den Preis angeht, unterscheiden, sondern jeweils auch verschiedene Sportarten und Livestreams anbieten. Bestandskunden sind von der Änderung nicht betroffen, solange sie Ihr Abonnement, für das sie entweder 29,99 Euro (Monatsabo) oder 24,99 Euro pro Monat (Jahresabo) bezahlen, beibehalten und nicht kündigen. Alle anderen müssen sich bei Erwerb eines DAZN-Abonnements zwischen DAZN Unlimited, DAZN Standard oder DAZN World entscheiden.

© getty DAZN bietet seit dem 9. Januar seinen neuen Kundinnen und Kunden in Deutschland drei verschiedene Pakete an.

DAZN: Die verschiedenen Pakete im Überblick - DAZN Unlimited

Das Unlimited-Paket ist von den dreien das teuerste und verlangt entweder 39,99 Euro monatlich für das Monatsabo (jeden Monat kündbar) oder 29,99 Euro monatlich für das Jahresabo. Wie der Name schon sagt, bekommt Ihr bei der Unlimited-Version unbegrenzten Zugang auf alles, was der Streamingdienst anbietet - wie es bislang schon die ganze Zeit der Fall war und es bei den Bestandskunden immer noch ist. Champions League, Bundesliga, Wintersport, Tennis, Handball, Radsport, Motorsport, Darts, US-Sport (NBA und NFL), Wrestling, MMA, Analysen, Features und exklusive Reportagen - Ihr müsst auf nichts verzichten. Zudem könnt Ihr mit DAZN Unlimited zwei Streams parallel laufen lassen und insgesamt sechs verschiedene Geräte anmelden.

Das Programm im Überblick:

DAZN UNLIMITED WETTBEWERB FUSSBALL Bundesliga UEFA Champions League UEFA Youth League UEFA Super Cup UEFA Women's Champions League 2. Bundesliga Highlights DFB-Pokal Highlights Serie A Coppa Italia Supercoppa Italiana LaLiga LaLiga Femenina Ligue 1 Ligue 2 Trophee des Champions Divison 1 Feminine FA Cup FA Community Shield Carabao Cup EFL League One & Two EFL Championship UEFA EM-Qualifikation UEFA Nations League UEFA Testspiele Copa del Rey (via Sportdigital) Türkiye Kupasi (via Sportdigital) Primeira Liga (via Sportdigital) Eredivisie (via Sportdigital) KNVB Beker (via Sportdigital AMERICAN FOOTBALL NFL NFL Network NFL RedZone NFL ENDZN NCAA College Football BASKETBALL NBA NBA TV NCAA College Basketball NBL National Basketball League BASEBALL MLB Network DARTS WM Premier League Darts World Matchplay Masters European Tour Alle weiteren TV-Turniere der PDC MOTORSPORT Formel E (via Eurosport) MMA UFC BOXEN Matchroom Boxing Golden Boy Boxing HANDBALL EHF Champions League EHF European Cup EHF European League Handball-WM (via Eurosport) WWE WWE Smack Down WWE Raw GOLF LIV Invitational Series HOCKEY FIH Pro League FIH World Cups TENNIS Davis Cup Australian Open (via Eurosport) French Open (via Eurosport) US Open (via Eurosport) OLYMPIA via Eurosport WINTERSPORT Ski Alpin: FIS Weltcup (via Eurosport) Biathlon: IBU Weltcup (via Eurosport) Skispringen: FIS World Tour (via Eurosport) Vierschanzentournee (via Eurosport) RADSPORT Tour de France (via Eurosport) Giro d'Italia (via Eurosport) Vuelta Espana (via Eurosport) KANÄLE DAZN 1 und 2 - lineare Kanäle DAZN Partnerkanäle: Eurosport 1, Eurosport 2 Red Bull TV Sportdigital Fußball

© getty Wer DAZN hauptsächlich nutzt, um Fußballspiele zu schauen, kann sich für das günstigere DAZN Standard entscheiden.

DAZN: Die verschiedenen Pakete im Überblick - DAZN Standard

Verzichten müssen dagegen die, die sich für DAZN Standard entscheiden. Nicht jedoch, was den Fußball betrifft, da ist noch alles dabei. Zudem zählen auch die NBA, die NFL, Baseball sowie Kämpfe der UFC und Boxspektakel zum Standard-Paket dazu. Für die, die DAZN beispielsweise nur wegen Fußball schauen, ist die Standard-Variante im Vergleich zum Unlimited-Paket viel günstiger, denn die Kosten dafür betragen 29,99 Euro monatlich für das Monatsabo und 24,99 Euro monatlich für das Jahresabo. Das Maximum fürs Parallelschauen ist jedoch mit einem Stream und drei angemeldeten Geräten bereits erreicht. Auch bei DAZN Standard darf das Monatsabo jeden Monat gekündigt werden.

Das Programm im Überblick:

DAZN STANDARD WETTBEWERB FUSSBALL Bundesliga UEFA Champions League UEFA Youth League UEFA Super Cup UEFA Women's Champions League 2. Bundesliga Highlights DFB-Pokal Highlights Serie A LaLiga LaLiga Femenina Ligue 1 Ligue 2 Divison 1 Feminine UEFA EM-Qualifikation UEFA Nations League UEFA Testspiele AMERICAN FOOTBALL NFL NFL Network NFL RedZone NFL ENDZN NCAA College Football BASKETBALL NBA NBA TV NCAA College Basketball BASEBALL MLB Network MMA UFC BOXEN Matchroom Boxing Golden Boy Boxing KANÄLE DAZN 1 und 2 - lineare Kanäle

© getty DAZN überträgt den Großteil der Champions-League-Spiele.

DAZN: Die verschiedenen Pakete im Überblick - DAZN World

Ihr seid nicht unbedingt die größten Fußballfans, sondern habt Sportarten wie Darts, Tennis, Golf, Wintersport oder Radsport lieber? Dann ist DAZN World die perfekte Lösung für Euch. Zwar beinhaltet das Paket die nationalen Meisterschaften der europäischen Topligen nicht, dafür jedoch immerhin zahlreiche Pokalwettbewerbe wie den FA Cup, Carabao Cup, die Coppa Italia und mehr. Preislich ist DAZN World am günstigsten - 9,99 Euro müsst Ihr dafür monatlich hinblättern. Das Abo kann jeden Monat gekündigt werden, ein Stream gleichzeitig ist Maximum.

Das Programm im Überblick:

DAZN WORLD WETTBEWERB FUSSBALL UEFA Women's Champions League 2. Bundesliga Highlights DFB-Pokal Highlights Coppa Italia Supercoppa Italiana LaLiga Femenina Trophee des Champions Divison 1 Feminine FA Cup FA Community Shield Carabao Cup EFL League One & Two EFL Championship Copa del Rey (via Sportdigital) Türkiye Kupasi (via Sportdigital) Primeira Liga (via Sportdigital) Eredivisie (via Sportdigital) KNVB Beker (via Sportdigital BASKETBALL NBL National Basketball League DARTS WM Premier League Darts World Matchplay Masters European Tour Alle weiteren TV-Turniere der PDC MOTORSPORT Formel E (via Eurosport) HANDBALL EHF Champions League EHF European Cup EHF European League Handball-WM (via Eurosport) WWE WWE Smack Down WWE Raw GOLF LIV Invitational Series HOCKEY FIH Pro League FIH World Cups TENNIS Davis Cup Australian Open (via Eurosport) French Open (via Eurosport) US Open (via Eurosport) OLYMPIA via Eurosport WINTERSPORT Ski Alpin: FIS Weltcup (via Eurosport) Biathlon: IBU Weltcup (via Eurosport) Skispringen: FIS World Tour (via Eurosport) Vierschanzentournee (via Eurosport) RADSPORT Tour de France (via Eurosport) Giro d'Italia (via Eurosport) Vuelta Espana (via Eurosport) KANÄLE DAZN Partnerkanäle: Eurosport 1, Eurosport 2 Red Bull TV Sportdigital Fußball

DAZN: Die Preise in anderen deutschsprachigen Ländern

DAZN ist nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen deutschsprachigen Ländern verfügbar - mit unterschiedlichen Preisen, die Ihr in der folgenden Tabelle ablesen könnt.