"Wir haben ihm 1,4 Milliarden Euro geboten": Lionel Messi lehnte unfassbare Offerte ab

Messi hat in den USA für einen enormen Hype gesorgt und bis dato insgesamt 29 Pflichtspiele für Miami absolviert.

Dabei gelangen dem 36-Jährigen schon 25 Tore und 16 Assists. Die Hoffnung, dass Messi Miami in dieser Saison in die MLS-Playoffs führt, ist groß. Schließlich führt der Verein um Mitbesitzer David Beckham aktuell die Tabelle der Eastern Conference an.

In den kommenden Wochen muss Miami allerdings auf seinen Superstar verzichten. Messi steht nämlich im Kader von Argentinien für die am 20. Juni beginnende Copa América in den USA.

Die Albiceleste eröffnet die Copa mit dem ersten Gruppenspiel gegen Kanada, weitere Gegner in der Vorrunde sind Chile und Peru. Das Finale steigt übrigens am 14. Juli in Messis neuer Heimat Miami.