FC Bayern München, News und Gerüchte: Chelsea stellt sich wohl bei FCB-Flirt quer - Kritik an Kane-Auftritt gegen Serbien

FC Bayern München, News: Harry Kane gewinnt mit England EM-Auftakt

Erwartungsgemäß ist Mitfavorit England mit einem Dreier in die EM in Deutschland gestartet. Gegen Serbien hieß es dank Jude Bellinghams Tor 1:0 für die Three Lions. Bayern-Torjäger Harry Kane konnte sich dabei jedoch kaum in Szene setzen, blieb in der ersten Halbzeit nahezu unsichtbar und fiel in der zweiten Halbzeit nur bei einem Kopfball an die Latte auf. Woran das lag, hat SPOX-Reporter Tim Ursinus in diesem Artikel erklärt.