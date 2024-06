14-Jährige schreibt deutsche Tischtennis-Geschichte

Der Teenager vom SV Schott Jena setzte sich in Erfurt am Sonntagnachmittag an der Seite von Daniel Rinderer im Mixed-Finale gegen Yuan Wan/Cedric Meissner, Titelgewinner von 2022 und 2023, mit 3:1 durch.

"Unfassbar", sagte Rinderer. Aus der spontanen Entscheidung, gemeinsam zu spielen, sei ein gutes Team gewachsen - und eine Fortsetzung der Zusammenarbeit möglich. "Mal sehen, vielleicht können wir ja nächstes Jahr wieder den Titel holen", erklärte der 22-Jährige.

Itagaki löste die bisherige Rekordhalterin Nicole Struse ab. Die fünfmalige Europameisterin Struse hatte 1987 in Berlin im Alter von 15 Jahren und 295 Tagen ihren ersten von zahlreichen DM-Titeln geholt.

In Abwesenheit vieler Stars, darunter Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov sowie Titelverteidiger Dang Qiu und Titelverteidigerin Sabine Winter, gab es neue DM-Sieger im Einzel. Benedikt Duda gewann das Finale gegen Steffen Mengel 4:1 und setzte sich zum zweiten Mal nach 2021 durch.

Bei den Frauen schlug Annett Kaufmann im Endspiel Yuan Wan 4:0, es ist ihr erster Titel bei deutschen Meisterschaften.