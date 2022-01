Die Vierschanzentournee 2021/22 wird heute mit dem Dreikönigsspringen in Bischofshofen beendet. SPOX zeigt Euch, wer das Springen in Österreich live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Vierschanzentournee: Wer zeigt / überträgt Dreikönigsspringen in Bischofshofen heute live im TV und Livestream?

Drei Viertel der Vierschanzentournee wurden bestritten. Ein Wettkampf fehlt noch. Traditionellerweise wird der prestigereiche Skisprung-Wettbewerb mit dem Dreikönigsspringen beendet. So ist es auch in diesem Jahr. Am heutigen Donnerstag, den 6. Januar, springen die Athleten ein viertes und letztes Mal im Rahmen der Vierschanzentournee die Schanze hinunter. Nach der Qualifikation um 14.30 Uhr startet um 17.30 Uhr der 1. Wertungsdurchgang.

Dabei ist es nicht das erste Mal, dass die Paul-Außerleitner-Schanze im Bundesland Salzburg bei der aktuellen Tournee als Schanze dient. Bereits gestern fand dort das 3. Springen statt, nachdem das Springen auf der Bergiselschanze in Innsbruck am Mittwoch wegen des zu starken Windes nicht möglich war. Als Ersatz musste man also nach Bischofshofen ausweichen.

© getty Ryoyu Kobayashi steht vor seinem zweiten Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee.

Vierschanzentournee: Wer zeigt / überträgt Dreikönigsspringen in Bischofshofen heute live im Free-TV?

Die Übertragungsrechte für das Dreikönigsspringen liegen in Deutschland bei den Free-TV-Sendern ARD und Eurosport. Um den 1. Wertungsdurchgang in der ARD nicht zu verpassen, müsst Ihr um 17.30 Uhr spätestens den Sender anmachen. Ihr könnt jedoch auch früher vorbeischauen, damit Ihr Ihr auch die Vorberichterstattung mitverfolgt. Die beginnt nämlich um 16.50 Uhr. Tom Bartels kommentiert live aus Bischofshofen die Sprünge.

Ebenso könnt Ihr auch bei Eurosport 1 den Wettkampf von Anfang bis Ende schauen. Der Sportsender startet seine Übertragung um 17 Uhr, also eine halbe Stunde, bevor der erste Springer das Start Gate verlässt.

Vierschanzentournee: Wer zeigt / überträgt Dreikönigsspringen in Bischofshofen heute live im Livestream?

Dieselben Sender, die das Springen im Free-TV zeigen, sind auch für die Übertragung im Livestream verantwortlich. Während die ARD ihren Livestream kostenlos zur Verfügung stellt, fallen beim Privatsender Eurosport dafür Kosten an. Wer jedoch bereits im Besitz eines DAZN-Abonnements ist, hat durch die Abozahlungen diese Kostenbarriere von Eurosport automatisch überwunden. Dank des Abos haben DAZN-Kunden die Möglichkeit, sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 zu nutzen. Dies wird von der Kooperation, die DAZN und Eurosport eingegangen sind, ermöglicht.

Aufgrund dieser Kooperation sehen DAZN-Nutzerinnen und -Nutzer alles, was Eurosport überträgt - also auch andere Wintersportarten wie Ski alpin oder Biathlon.

Doch die beiden Eurosportkanäle sind nur ein kleiner Bruchteil vom gesamten Angebot. Das "Netflix des Sports" besitzt nämlich die Übertragungsrechte zahlreiche Sportarten. Fußball (u.a. Bundesliga und Champions League), Tennis, Handball, Radsport, Motorsport, Rugby, US-Sport, UFC, Wrestling, Boxen oder Rugby werden im Laufe des Jahres auf der Plattform angeboten.

Um das vielfältige DAZN-Repertoire freigeschaltet zu bekommen, wird ein Abonnement benötigt. Für dieses fallen pro Monat 14,99 Euro an. Das Jahresabo, das aufs Jahr gesehen um fast 30 Euro billiger ist als die Monatsversion, gibt es für 149,99 Euro zu haben.

Vierschanzentournee: Wer zeigt / überträgt Dreikönigsspringen in Bischofshofen heute live im TV und Livestream? - Das Springen im Liveticker

Wer danach immer noch keine Möglichkeit hat, das Springen live zu verfolgen, dem kann SPOX aushelfen. In unserem Liveticker verpasst Ihr keinen Springer und wisst stets über den aktuellen Stand Bescheid.

Vierschanzentournee: Wer zeigt / überträgt Dreikönigsspringen in Bischofshofen heute live im TV und Livestream? - Infos zur Schanze

Name: Paul-Außerleitner-Schanze

Paul-Außerleitner-Schanze Hillsize: 142 Meter

142 Meter K-Punkt: 125 Meter

125 Meter Schanzenrekord: 145 Meter (Dawid Kubacki, 6. Januar 2019)

145 Meter (Dawid Kubacki, 6. Januar 2019) Baujahr: 1941

Vierschanzentournee: Wer zeigt / überträgt Dreikönigsspringen in Bischofshofen heute live im TV und Livestream? Der Stand nach dem 3. Springen