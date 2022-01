Die Vierschanzentournee wird heute mit dem Dreikönigsspringen in Bischofshofen beendet. Hier könnt Ihr das vierte Springen im Liveticker verfolgen.

Eine spannende Vierschanzentournee findet heute mit dem Dreikönigsspringen in Bischofshofen ihr Ende. Holt sich Ryoyu Kobayashi den vierten Sieg im vierten Springen und krönt sich damit zum zweiten Mal zum Tournee-Sieger? Hier erfahrt Ihr es.

Vierschanzentournee: Dreikönigsspringen in Bischofshofen heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Es ist bereits das zweite Springen in Bischofshofen bei der Vierschanzentournee. Gestern waren die Athleten nämlich schon mal auf der Paul-Außerleitner-Schanze im Einsatz. Da das eigentlich als drittes Springen geplante Bergiselspringen in Innsbruck wegen des zu starken Windes nicht stattfinden konnte, musste man auf Bischofshofen ausweichen. Den gestrigen Wettkampf gewann erneut Ryoyu Kobayashi. Der Japaner steht nun bei drei Tagessiegen nach drei Wettkämpfen. Mit rund 18 Punkten führt er die Gesamtwertung an. Heute kann er sich nach 2018/19 zum zweiten Mal zum Tournee-Sieger krönen.

Vor Beginn: Um 17.30 Uhr beginnt der 1. Wertungsdurchgang.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Dreikönigsspringen in Bischofshofen, dem Finale der Vierschanzentournee 2021/22.

Vierschanzentournee: Dreikönigsspringen in Bischofshofen heute im TV und Livestream

Das finale Springen der Vierschanzentournee überträgt die ARD sowohl im Free-TV als auch im Livestream. Ähnlich sieht die Situation bei Eurosport aus. Der Sportsender bietet das Springen ebenfalls im Free-TV und im Livestream an. Nur mit einem kleinen Unterschied - der Eurosport-Livestream ist kostenpflichtig.

Dadurch dass das Dreikönigsspringen bei Eurosport übertragen wird, ist auch DAZN für die Übertragung zuständig. Der Grund: DAZN und Eurosport kooperieren gemeinsam, weswegen Eurosport 1 und Eurosport 2 beim "Netflix des Sports" angeboten werden.

Vierschanzentournee, Gesamtwertung - Zwischenstand nach dem 3. Springen