Der erste von zwei Wettkämpfen in Bischofshofen geht heute über die Bühne. Im Liveticker von SPOX könnt Ihr alle Sprünge live mitverfolgen.

Um das gestern abgesagte Bergiselspringen in Innsbruck zu ersetzen, springen die Athleten heute auf der Paul-Außerleitner-Schanze im österreichischen Bischofshofen. Es ist der erste von zwei Wettkämpfen in der Salzburger Stadt.

Vierschanzentournee: 1. Springen in Bischofshofen heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Obwohl die Springer heute in Bischofshofen im Einsatz sind, ist es trotzdem noch nicht das letzte Springen bei der Vierschanzentournee. Weil gestern nämlich das Bergiselspringen in Innsbruck wegen eines Föhnsturms abgesagt werden musste, findet das dritte Springen in Bischofshofen (Österreich) statt.

Vor Beginn: Der erste Springer springt um 16.30 Uhr von der Paul-Außerleitner-Schanze hinunter.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zur Vierschanzentournee in Bischofshofen. Es handelt sich heute um das dritte Springen der Tournee und um das erste in Bischofshofen.

Vierschanzentournee: 1. Springen in Bischofshofen heute im TV und Livestream

Auch heute sind die ARD, Eurosport und DAZN die Anlaufstellen für Skisprung-Fans. Die ARD und Eurosport zeigen das Springen sowohl im Free-TV als auch im Livestream. DAZN bietet das Spektakel hingegen nur im Livestream an. Auf der DAZN-Plattform werden wegen einer gemeinsamen Kooperation beide Eurosportkanäle angeboten.

Vierschanzentournee: Gesamtstand nach dem 2. Springen