In Zagreb findet heute der erste Weltcup-Slalom der Herren in diesem Jahr statt. Hier könnt Ihr das Rennen im Liveticker verfolgen.

Der Ski-Weltcup der Herren startet heute mit dem Slalom von Zagreb in das neue Jahr. Wie schlagen sich die deutschen Slalom-Asse auf dem steilen Hang in der kroatischen Hauptstadt? In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts!

Ski alpin: Slalom der Herren in Zagreb heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der Slalom in Zagreb ist der dritte Slalom in dieser Saison. Die beiden bisherigen Rennen gewannen Clement Noel (Val d'Isere) und Sebastian Foss-Solevag (Madonna di Campiglio). Ein deutscher Slalomfahrer schaffte es bisher noch nicht auf das Podest. Gibt es heute den dritten Sieger im dritten Saisonrennen?

Vor Beginn: Der 1. Lauf des ersten Weltcup-Rennens der Herren in diesem Jahr beginnt um 15.30 Uhr. Der entscheidende 2. Lauf mit den 30 besten Fahrern des 1. Durchgangs startet um 18.30 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Slaloms der Herren in Zagreb.

Ski alpin: Slalom der Herren in Zagreb heute live im TV und Livestream

Die ARD und Eurosport übertragen das Rennen heute live im Free-TV. Die Übertragung auf Das Erste mit Kommentator Bernd Schmelzer beginnt um 15.10 Uhr. Auf Eurosport 1 beginnt die Live-Übertragung um 15.15 Uhr.

Des Weiteren kann der Slalom der Herren in Zagreb auch im Livestream bei der ARD, Eurosport und DAZN verfolgt werden. Die ARD bietet bei sportschau.de einen kostenlosen Livestream an. Bezahlen müsst Ihr dagegen für die Livestreams von Eurosport und DAZN.

Die beiden Kanäle Eurosport 1 und Eurosport 2 zählen aufgrund einer Kooperation mit Eurosport zum umfassenden Livestream-Angebot von DAZN. Deshalb zeigt auch der Streamingdienst den Slalom heute im Livestream.

Ski alpin: Der Stand im Weltcup der Herren