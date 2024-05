"Ich werde mein Abenteuer beenden": Nächster PSG-Star verkündet seinen Abschied

"Ich werde nicht verlängern und mein Abenteuer beenden. Jede Sekunde im Parc des Princes war wunderbar. Gott sei Dank habe ich immer eure Zuneigung gespürt", schrieb Navas auf Instagram.

Der 37-jährige Torhüter aus Costa Rica wechselte 2019 von Real Madrid zu PSG. 2023 wurde er für ein halbes Jahr an den englischen Klub Nottingham Forest ausgeliehen. Insgesamt kommt er auf 113 Spiele im PSG-Trikot.

Navas, der hinter Gianluigi Donnarumma Ersatzkeeper bei den Franzosen ist, kam in der laufenden Saison in fünf Pflichtspielen zum Einsatz und kassierte dabei sieben Tore. Wie es für den 114-maligen Nationaltorhüter Costa Ricas weitergeht, ist offen.

Für PSG stehen in dieser Spielzeit noch drei Partien auf dem Programm. Am Mittwoch gastiert der französische Meister in der Liga bei OGC Nizza, vier Tage später geht es am letzten Spieltag zum FC Metz. Am 25. Mai steht dann noch das Pokalfinale gegen Olympique Lyon an.