Kleiner als zuletzt angegeben: Bronny James bleibt wohl im NBA Draft 2024

Der Sohn von LeBron James war einer von 78 Spielern, die für die NBA Draft Combine in Chicago eingeladen wurden und laut Adrian Wojnarowski (ESPN) gaben die Ärzte dort grünes Licht, dass der Guard über die nötige Fitness für die NBA verfüge.

Hier bestanden Fragezeichen, nachdem der 19-Jährige im vergangenen Sommer bei einer Trainingseinheit einen Herzstillstand erlitt. In der Folge wurde James am Herzen operiert und konnte im Dezember wieder auf das Feld zurückkehren. Auf dem College blieb Bronny dann aber unauffällig. Für USC verbuchte der Teenager in 25 Spielen nur durchschnittlich 4,8 Punkte, 2,8 Rebounds sowie 2,1 Assists in 19,4 Minuten bei Quoten von 36,6 Prozent aus dem Feld sowie 26,7 Prozent von der Dreierlinie.

Inzwischen rankt ESPN James nur noch auf Rang 98 der besten Spieler im kommenden Draft, nachdem der 19-Jährige im Vorjahr in diversen Mock Drafts noch unter den ersten Zehn zu verorten war. Eine Rückkehr zu USC schien ohnehin ausgeschlossen, da Head Coach Andy Enfield das Programm verließ und James sich ebenso für das sogenannte "Transfer Portal" anmeldete. Vater LeBron sprach von "schweren Entscheidungen", die anstehen würden.