Vor dem abschließenden Springen der Vierschanzentournee in Bischofshofen findet heute zuvor die Qualifikation statt. Diese könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

In Bischofshofen werden in der Qualifikation die Teilnehmer und die Paarungen der K.-o.-Duelle für das Dreikönigsspringen ermittelt. Wie weit fliegen die DSV-Adler nach vorne? Antworten darauf gibt es in unserem ausführlichen Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite!

Skispringen: 2. Qualifikation in Bischofshofen heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die 70. Vierschanzentournee endet mit dem traditionellen Dreikönigsspringen. Dieses beginnt um 17.30 Uhr. Anders als in den anderen Weltcup-Wettbewerben ist auch heute ein guter Qualifikationssprung ausschlaggebend für das Springen. Der erste Durchgang findet im sogenannten K.o.-Modus statt. Der Beste der Qualifikation springt gegen den Schwächsten, der Zweitbeste gegen den Zweitschwächsten und so weiter und so fort. Sollte einer aus den Top Ten der aktuellen Gesamtwertung nicht an der Qualifikation teilnehmen, wird er automatisch auf Rang 50 gewertet.

Vor Beginn: Auf der Paul-Außerleitner-Schanze geht der erste Springer um 14.30 Uhr vom Balken.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Qualifikation für das Dreikönigsspringen in Bischofshofen.

Skispringen: 2. Qualifikation in Bischofshofen heute im live im TV und Livestream

Im Free-TV könnt Ihr das Qualifikationsspringen heute sowohl in der ARD als auch auf Eurosport live verfolgen. Auf Das Erste beginnt die Übertragung um 14.05 Uhr, Tom Bartels ist dabei für den Kommentar zuständig. Eurosport zeigt die Qualifikation ab 14.15 Uhr.

Für die Übertragung der Qualifikation im Livestream ist unter anderem DAZN verantwortlich. Der Streamingdienst zeigt dank einer Kooperation mit Eurosport die Übertragung des Sportsenders auf seiner Plattform. Ihr benötigt ein Abonnement bei DAZN, um die heutige Qualifikation in Oberstdorf beim Streamingdienst zu sehen. Ein DAZN-Abo kostet monatlich 14,99 Euro oder 149,99 Euro im Jahr.

Auch Eurosport und die ARD bieten heute einen Livestream an. Der Eurosport-Livestream über den Eurosport Player ist kostenpflichtig, kostenlos dagegen der Livestream der ARD in der ARD-Mediathek oder auf der Sportschau-Website.

Vierschanzentournee: Der Gesamtstand nach dem 3. Springen