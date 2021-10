Bei UFC 267 kämpfen Jan Blachowicz und Glover Teixeira um den Titel im Halbschwergewicht. Wir zeigen Euch, wo Ihr das Event live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Blachowicz vs. Teixeira, UFC 267: Datum, Uhrzeit, Austragungsort, Fightcard

Dieses Event dürfen sich Kampfsport-Fans nicht entgehen lassen! Am kommenden Samstag, 30. Oktober, steigen einige der besten MMA-Kämpfer bei UFC 267 in den Ring. Der Austragungsort liegt nicht in den USA, sondern in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate.

In der Etihad Arena verteidigt Jan Blachowicz aus Polen im Hauptkampf seinen Titel im Halbschwergewicht gegen Glover Teixeira aus Brasilien. Blachowicz hat an Abu Dhabi beste Erinnerungen. Im Oktober 2020 holte er sich im Rahmen von UFC 253 den Titel durch einen TKO-Sieg gegen Dominick Reyes aus den USA. Seine erste Titelverteidigung bestritt der 38 Jahre alte Pole im März diesen Jahres erfolgreich, jetzt steht die nächste an.

Blachowicz vs. Teixeira ist nicht das einzige Highlight bei UFC 267. Im Co-Hauptkampf duellieren sich Petr Yan und Cory Sandhagen um den Interimstitel im Bantamgewicht.

Die Kämpfe der Main Card beginnen um 20 Uhr deutscher Zeit. Der Hauptkampf Blachowicz vs. Teixeira beginnt gegen 22 Uhr, eher etwas später.

Blachowicz vs. Teixeira, UFC 267: Die Kämpfe der Main Card

Gewichtsklasse Kampf Main Card Halbschwergewicht Jan Blachowicz vs. Glover Teixeira Bantamgewicht Petr Yan vs. Cory Sandhagen Leichtgewicht Islam Makhachev vs. Dan Hooker Schwergewicht Alexander Volkov vs. Marcin Tybura Weltergewicht Li Jingliang vs. Khamzat Chimaev Halbschwergewicht Magomed Ankalaev vs. Volkan Oezdemir

UFC 267, Übertragung: Blachowicz vs. Teixeira live im TV und Livestream

Eine Liveübertragung von UFC 267 im Free-TV Free-TV wird es am Samstag nicht geben! Das liegt daran, dass die Übertragungsrechte bei einem anderen Anbieter liegen.

Wenn Ihr die Kämpfe der Main Card mit dem Titelkampf zwischen Jan Blachowicz und Glover Teixeira als Krönung live sehen wollt, ist DAZN die richtige Adresse für Euch. Der Streamingdienst zeigt die besten UFC-Events im Livestream.

Am Samstag bietet Euch DAZN ab 20 Uhr zwei Varianten an: Eine Übertragung mit deutschem Kommentar (Sebastian Hackl und Expertin Mandy Böhm) und eine Übertragung mit englischem Originalkommentar.

UFC 267: Jan Blachowicz und Glover Teixeira im Vergleich

Jan Blachowicz ist seit fünf Kämpfen unbesiegt. Seine letzte Niederlage kassierte er im Februar 2019. In der UFC kämpft der Pole seit 2014.

Glover Teixeira ist mit seinen 41 Jahren ein ebenfalls sehr erfahrener Kämpfer. Am Samstag kämpft er zum zweiten mal um den Titel im Halbschwergewicht. Bei seinem ersten Versuch den Titel zu holen verlor er im April 2014 gegen Jon Jones. Auch Teixeira gewann seine letzten fünf Kämpfe im Octagon.