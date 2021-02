Alexander Zverev vor den Australian Open: Die private Bubble soll es richten

Bei den anstehenden Australian Open in Melbourne (im Eurosport-Channel live auf DAZN) gehört Alexander Zverev (23) zu den Turnierfavoriten. Damit es 2021 endlich mit dem ersten Grand-Slam-Titel klappt, hat sich der Deutsche sportlich wie privat neu aufgestellt, trotz Corona-Chaos in den letzten Wochen stimmt die Form. Doch auch der Druck auf Zverev nimmt zu - und die größte Hürde wartet schon früher als gewünscht.

Endlich hatte er ihn mal wieder geschlagen. Die Auslosung des ersten Grand-Slam-Turniers der neuen Saison war noch keine Stunde alt, da verwandelten Sascha Zverev und Jan-Lennard Struff ihren ersten Matchball gegen das serbische Doppel Novak Djokovic und Nikola Cacic (Nr. 56 der Doppel-Weltrangliste). Überglücklich feuerte Zverev seinen Schläger in die Luft: Der Sieg war gleichbedeutend mit dem Einzug ins ATP-Cup-Halbfinale, Team Deutschland hatte soeben den Titelverteidiger eliminiert. Der Titel ist in Reichweite.

Mental dürfte Zverev der Sieg über Djokovic im Hinblick auf die Australian Open nicht ungelegen kommen, selbst wenn es "nur" ein Doppel war. Angesichts der Tatsache, dass er sein Einzel wenige Stunden zuvor knapp mit 7:6, 2:6 und 5:7 gegen die Nummer eins der Welt verloren hatte, dass es ihm bei den ATP Finals im November ähnlich ergangen war (3:6, 6:7) - und dass es das Draw für den "Happy Slam" gar nicht gut mit ihm meinte: Schon im Viertelfinale könnte er auf den Titelverteidiger treffen.

Den Djoker bei seinem Lieblingsturnier (acht Titel) schlagen, das ist nach Rafael Nadal bei den French Open die wohl zweitschwierigste Aufgabe im Herrentennis. Aber genau diese Art Böcke will Zverev, der in Melbourne vergangenes Jahr im Halbfinale an Dominic Thiem gescheitert war, 2021 endlich umstoßen. Möglich machen soll das vor allem die Familie.

© getty

Alexander Zverev: Ein turbulentes Jahr 2020 im Rückspiegel

Zverev hat ein in fast jeglicher Hinsicht turbulentes Jahr 2020 hinter sich. Die sportlichen Erfolge waren beachtlich, endeten mit der knappen US-Open-Finalniederlage aber letztlich in bitteren Tränen. Über allem schwebte die Corona-Pandemie, die es besonders jungen, sich noch in der Entwicklung befindenden Spielern schwermachte. Wenn man sich denn nicht schon selbst das Leben schwer genug machte. Stichwort: Party statt Quarantäne.

Dazu kam ein Trainerwechsel, der öffentlich ausgetragene Rechtsstreit mit seinem früheren Manager Patricio Apey, die Schwangerschaft seiner Ex-Freundin Brenda Patea - und natürlich die schweren Anschuldigungen einer weiteren Ex-Freundin, Olya Sharypova, die ihm häusliche Gewalt vorwirft. Neue Erkenntnisse sind in dieser Frage wohl nicht in Sicht: Zverev streitet die Vorwürfe ab, es steht Aussage gegen Aussage, den Fall vor Gericht bringen will Sharypova Stand jetzt nicht.

Darüber reden will Zverev nicht mehr, sagte er der Bild am Sonntag, "je mehr ich rede, desto größer und länger würde sich die Geschichte hinziehen". Es sei heutzutage möglich, "mit der Wucht von Social Media jedem alles" zu unterstellen. Verfolgen werden ihn die Vorwürfe weiterhin, sein Image als Sonnyboy hat gelitten - im Rest der Tenniswelt wohl noch stärker als in Deutschland.

Nick Kyrgios zwischen Genie und Wahnsinn: Ein Blick auf seine Skandale © getty 1/27 Nick Kyrgios hat sich in der Vorbereitung auf die Australian Open mal wieder einen Ausraster geleistet. Bei einem Warm-Up-Turnier in Melbourne bekam er vom Stuhlschiedsrichter eine Time Violation aufgebrummt - und weigerte sich danach, weiterzuspielen. © getty 2/27 Das Enfant Terrible bezeichnete den Umpire als "Smart Arse" und erklärte dem Supervisor: "Im Tennis geht's nicht um die Schiedsrichter. Er ist ein Statist, der dafür sorgt, dass die Sch*** rund läuft." Kyrgios' erster Ausraster? Von wegen. © getty 3/27 So legt sich Kyrgios via Twitter und in Interviews sehr gerne mit Novak Djokovic an. Als der Mitte Januar um bessere Trainingsbedingungen für die Spieler vor den Aussie Open bat, bezeichnete Kyrgios ihn als "Idioten". © getty 4/27 Im Verlauf der Corona-Pandemie legte er sich neben Djokovic auch mit Alex Zverev und Domi Thiem an, die die Adria-Tour gespielt hatten: "Keiner von euch hat das intellektuelle Niveau, um überhaupt zu verstehen, was ich meine", twitterte er. © getty 5/27 Die US Open spielte er wegen der Pandemie dann auch nicht. "Ehrlich, ich vermisse Tennis nicht wirklich", sagte er später. "Und auch nicht besonders viele Spieler auf der Tour, nur die Australier und ein paar andere gute Jungs." © getty 6/27 Kyrgios kann aber nicht nur für Eklats sorgen, er kann auch geil Tennis spielen! In Washington gewann er 2019 sein letztes Turnier. Im Finale besiegte er den Russen Daniil Medvedev 7:6, 7:6. © getty 7/27 Seine neueste Weltklasse-Taktik: Kyrgios holt sich vor dem Matchball Rat bei Fans. Wohin soll ich aufschlagen? Hat ganz gut geklappt, also gab es als Dank eine Umarmung. Was für ein Typ! © getty 8/27 Vor seinem Washington-Titel hatte Kyrgios seinen letzten großen Auftritt in Wimbledon, als er in einem Hammer-Match Rafa Nadal unterlag. Er hätte mehr von unten aufschlagen sollen, denn damit war er gegen Nadal sehr erfolgreich... © getty 9/27 Sein Erstrundensieg in Wimbledon gegen seinen Kumpel Jordan Thompson war ein typischer Kyrgios. Er beschimpfte einen zu lauten Ordner, er beschimpfte sein eigenes Team und er forderte Strafen für Linienrichter nach falschen Entscheidungen. © getty 10/27 Auch die Pressekonferenz hatte es in sich: Kyrgios war mal wieder nicht wirklich zufrieden mit den Fragen. "Was für eine tolle Frage? Die ist ja so interessant." Auch gut: "Das macht so Spaß hier." © getty 11/27 Kyrgios schlug Nadal 2019 auf dem Weg zum Turniersieg in Acapulco und bezeichnete ihn später als "verbitterten Verlierer". Nadals Onkel Toni hatte Kyrgios zuvor fehlende Bildung vorgeworfen. Die Antwort: "Ich war 12 Jahre auf der Schule, du Idiot!" © getty 12/27 Schauen wir mal zurück auf Wimbledon 2015. Damals bekommt Kyrgios eine Verwarnung, weil er seinen Schläger so hart auf den Boden knallt, dass dieser in die Zuschauer fliegt. © getty 13/27 Damit aber nicht genug. Im Match gegen Diego Schwartzman sind folgende Worte zu hören: "Dreckiger Abschaum." Kyrgios entschuldigt sich später und meint, dass die Worte ihm selbst galten ... © getty 14/27 Im Match gegen Milos Raonic legt sich Kyrgios mit einer Zuschauerin an. "Sie hat angefangen zu lachen, ich fand es nicht wirklich witzig." Beim Aus gegen Richard Gasquet stehen dann Vorwürfe im Raum, aus Frust absichtlich Punkte abgeschenkt zu haben. © getty 15/27 Beim Rogers Cup 2015 in Montreal teilt Kyrgios von den Platzmikrofonen gut eingefangen Stan Wawrinka folgendes mit: "Kokkinakis hat deine Freundin geknallt, sorry, dir das sagen zu müssen, Kumpel." Der etwas andere Trash-Talk. Die Folge: 28 Tage Sperre. © getty 16/27 Weiter geht es bei den French Open 2016. Kyrgios bekommt eine Verwarnung, weil er einen Balljungen anschreit. "Handtuch!" Kyrgios verteidigt sich, es sei laut gewesen auf dem Platz und außerdem würde Djokovic dafür nie bestraft werden ... © getty 17/27 Wimbledon 2016: Kyrgios bezeichnet sein Team als "zurückgeblieben". Sie hatten ihn nicht gut genug angefeuert. Später entschuldigt er sich mit den Worten: "Manchmal bin ich einfach eine Pest." © getty 18/27 Shanghai Masters 2016: Kyrgios schenkt das Match gegen Mischa Zverev (3:6, 1:6) her und wird vom Platz gebuht. Als Strafe muss er 16.500 Dollar bezahlen, außerdem wird er für drei Wochen aus dem Verkehr gezogen. © getty 19/27 Australian Open 2017: Kyrgios führt gegen Seppi schon klar, ehe er noch in fünf Sätzen verliert und wieder eine fragwürdige Einstellung zeigt. Die Fans buhen ihn aus und John McEnroe meint: "Er könnte die Nr. 1 sein, aber mental ist er die 200!" © getty 20/27 Acapulco 2017: Kyrgios spielt gegen Dudi Sela und meint in Richtung einiger Fans des Israelis: "Shut the f**k up!" Nach dem Match gerät er sogar noch mit Sela aneinander. © getty 21/27 US Open 2017: Ein angeschlagener Kyrgios verliert in Runde eins gegen Millman und wird wegen schlechten Benehmens (Fluchen und Schläger schmeißen) mal wieder mit einer Geldstrafe belegt. Diesmal sind es knapp 7000 Dollar. © getty 22/27 Shanghai Masters 2017: Schon wieder Shanghai und schon wieder wird es hässlich. Kyrgios droht genervt von Schiri und Fans gegen Steve Johnson damit, vom Platz zu gehen, wenn er den ersten Satz verliert. Genau so kommt's. © getty 23/27 Queens 2018: Die nächste Geldstrafe ist fällig ... Beim Seitenwechsel macht Kyrgios auf der Bank mit einer Wasserflasche Masturbationsgesten. "Ich bekomme eine 15.000-Dollar-Strafe, weil ich mit einer Wasserflasche spiele." © getty 24/27 Rom 2019: Kyrgios beschimpft einen Fan, bekommt eine Game Penalty, wirft vor Wut einen Stuhl auf den Platz und wird disqualifiziert. Außerdem gibt er ein seitdem berühmtes Podcast-Interview und zieht u.a. über Djokovic her. "Sein Jubel ist oberpeinlich." © getty 25/27 Queens 2019: Beim Seitenwechsel bei den anderen zuschauen, das macht auch nur Kyrgios. Kyrgios beschimpft sich zwischendurch sogar selbst. "Du bist faul. Und du hast bis 3 Uhr nachts FIFA gezockt, was erwartest du?" © getty 26/27 Schiri Fergus Murphy bekommt es richtig ab. "Der Ball war so weit aus, kein Witz. Was machst du da oben? Und dein Hut sieht lächerlich aus, es scheint nicht mal die Sonne." In Queens muss Kyrgios am Ende 17.500 Dollar blechen. © getty 27/27 Einer, der Kyrgios oft verteidigt hat, ist Roger Federer. Aber auch er meinte zuletzt in Wimbledon: "Wichtig ist, dass die Kinder sich keinen Seich (Schweizerdeutsch für Blödsinn) bei ihm abschauen."

Zverevs Taktik für 2021: Mit der Familie zum Erfolg

Die Vorwürfe dürften auch damit zu tun haben, dass sich Zverev zuletzt eine eigene "Bubble" erschuf, wenn man so will: Er umgibt sich noch stärker mit einem engen und vertrauten Kreis bestehend aus der Familie und besten Freunden, in fremde Hände legen will er seine Geschicke nicht mehr.

Deshalb übernahmen sein Management zuletzt Bruder Mischa und Kumpel Sergej Bubka jr., Ex-Tennisprofi und Sohn der gleichnamigen Stabhochsprunglegende. Von Roger Federers Agentur Team8 hat er sich getrennt: "Wir nehmen einfach das Geschäft mehr in unsere Hände", sagt Zverev: "Sie sind die passenden Personen, sie handeln in meinem Interesse."

Auch in Sachen Coaching gab es Anfang Januar eine überraschende Veränderung: Die sehr erfolgreiche Zusammenarbeit mit David Ferrer wurde nach nicht einmal einem Jahr beendet, beide Seiten betonten, man sei nicht im Streit auseinander gegangen - was bei Zverevs früheren Coaches Ivan Lendl und Juan Carlos Ferrero bekanntlich anders war. Auch hier sollen es, zumindest vorerst, keine Profis von außerhalb regeln, sondern die Familie: Sohn Sascha wird wieder von Vater Alexander betreut.

Alexander Zverev: Seine Ergebnisse bei Grand Slams

Grand Slam 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Australian Open 1. Quali-Runde 1. Runde 3. Runde 3. Runde Achtelf. Halbfinale French Open 2. Quali-Runde 3. Runde 1. Runde Viertelf. Viertelf. Achtelf. Wimbledon 2. Runde 3. Runde Achtelf. 3. Runde 1. Runde US Open 2. Quali-Runde 1. Runde 2. Runde 2. Runde 3. Runde Achtelf. Finale

Zverevs Leistung beim ATP Cup macht Hoffnung

Das funktionierte zumindest beim ATP Cup bisher sehr ordentlich: Vor einem Jahr hatte Zverev im damals aus der Taufe gehobenen Wettbewerb alle drei Einzel verloren. Diesmal gab es einen Dreisatzsieg über Kanadas Jungstar Denis Shapovalov und die knappe Niederlage gegen Djokovic.

Eine positive Erkenntnis: Der Aufschlag, immer mal wieder die fatale Schwachstelle in Zverevs Spiel, funktioniert. "Es war schwer gegen ihn heute. Da kamen Raketen von der anderen Seite, beim ersten und zweiten Aufschlag", staunte der Djoker nach dem Einzel, in welchem er sich im ersten Satz keinen einzigen Breakball erspielen konnte und sogar in seiner Spezialdisziplin, dem Tiebreak, von Zverev bezwungen wurde. Erst im zweiten Durchgang konnte sich der beste Returnspieler aller Zeiten auf Zverevs Service einstellen.

Am Wochenende darf Zverev nun weitere Spielpraxis gegen hochkarätige Konkurrenz sammeln: Im Halbfinale wartet Russland mit seinen Topstars Daniil Medvedev und Andrey Rublev, im Finale könnte der Gegner Rafa Nadal oder Italiens Top-10-Spieler Matteo Berrettini heißen. Ein hartes Programm, zumal Zverevs Erstrundenmatch gegen den Amerikaner Marcos Giron (Nr. 73 der Welt) schon in der Nacht auf Montag stattfinden könnte.

Zverev bei den Australian Open: Kann er Novak Djokovic schlagen?

Angesichts der verkürzten Vorbereitung auf die Australian Open und den knallharten Quarantäne-Maßnahmen auf dem Kontinent ist jedoch jedes Match ein willkommener Test auf dem Weg zur Topform. Aufenthaltsorte und Trainingszeiten waren streng reglementiert, einige Profis saßen sogar zwei Wochen auf ihren Hotelzimmern fest. Lediglich Superstars wie Nadal, Djokovic oder Serena Williams fanden in Adelaide angenehmere Bedingungen vor - ungleiche Bedingungen, die Zverev sogar öffentlich kritisierte.

Ob die Tatsache, dass wohl niemand in absoluter Topform ins Turnier geht, ein Vorteil für Zverev ist, wird sich noch zeigen. "Alle fangen bei Null an, das ist die große Unbekannte", betonte Boris Becker: "Jeder Favorit hat Angst vor der ersten Runde." Selbst sein früherer Schützling Djokovic sei niemand, "der auf Knopfdruck sein bestes Tennis spielt".

Dass es so schlimm um den Serben aber nicht steht, bewies er in der Nacht auf Freitag gegen Zverev. Sollten sie im Viertelfinale erneut aufeinandertreffen, wäre Nole klarer Favorit, der deutschen Nummer eins droht also ein für seinen Anspruch vergleichsweise frühes Aus. Ausgerechnet jetzt, da die Öffentlichkeit langsam aber sicher den ersehnten ersten Grand-Slam-Erfolg erwartet. "Er ist langsam im besten Tennisalter. Er weiß, dass die Verantwortung bei ihm liegt", sagte Becker: "Die Zeit der Ausreden ist vorbei."