Bei der Tour de France legen die Fahrer heute eine Pause ein. Warum das so ist, erklären wir Euch hier.

Die Tour de France ist in vollem Gange! Am vergangenen Freitag begann die 109. Tour mit einem Einzelzeitfahren in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen. Es folgten zwei weitere Etappen in Dänemark.

Fortgesetzt wird das spektakulärste Mehretappenrennen der Welt aber erst am morgigen Dienstag, heute, am 4. Juli, wird nicht gefahren.

Tour de France 2022: Warum ist heute keine Etappe?

Nach den ersten drei Etappen in Dänemark übersiedelt die Tour de France nach Frankreich. Aus diesem Grund steht heute ein Transfertag im offiziellen Streckenprogramm.

Etwas über 650 Kilometer Luftlinie liegen zwischen Sonderborg, dem Zielort der 3. Etappe, und Dünkirchen, dem Startort der 4. Etappe. Die kürzeste Fahrstrecke zwischen den beiden Orten beträgt knapp 910 Kilometer. Deshalb war es unmöglich, die 4. Etappe am Folgetag der 3. Etappe zu planen.

Die Fahrer, das Equipment, die Betreuer, die Teamautos - alles muss von Dänemark in den Norden Frankreichs gebracht werden. Das passiert heute am Transfertag - entweder mit dem Flugzeug oder in den Teambussen und -autos.

Wegen dem heutigen Transfertag begann die Tour de France in diesem Jahr ausnahmsweise an einem Freitag.

© getty Auch die Räder der Tour-Stars werden am Transfertag nach Dünkirchen gebracht.

Tour de France 2022: Warum ist heute keine Etappe? - Die Gewinner der vergangenen Jahre im Überblick

Jahr Sieger Land 2021 Tadej Pogacar Slowenien 2020 Tadej Pogacar Slowenien 2019 Egan Bernal Kolumbien 2018 Geraint Thomas Großbritannien 2017 Chris Froome Großbritannien

Tour de France 2022: Alle Etappen im Überblick