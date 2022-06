21 Etappen stehen bei der Tour de France 2022 auf dem Programm. Wann genau ist die Königsetappe nach Alpe d'Huez? SPOX verrät es.

Der Countdown steuert langsam aber sicher dem Ende entgegen. Nach langer Zeit des Wartens fällt am 1. Juli mal wieder der Startschuss zu einer neuen Tour de France. 2022 wird das wichtigste Etappenrennen im Straßenradsport zum bereits 109. Mal ausgetragen.

Zu absolvieren haben die Profis dieses Jahr 21 Etappen, los geht es Anfang Juli dann in Kopenhagen (Dänemark), wo aber erst einmal nur 13,2 Kilometer zurückzulegen sind. An Tag zwei wird es dann mit 199 Kilometern - von Roskilde nach Nyborg - schon richtig ernst.

Eines der absoluten Höhepunkte der gesamten Tour: die Königsetappe nach Alpe d'Huez, die so manches Mal für Helden, Dramen und Legenden gesorgt hat. SPOX teilt Euch im Folgenden mit, wann genau sie bestritten wird.

© getty Auf dem Weg nach Alpe d'Huez haben die Profis bei der Tour de France viele Höhenmeter zu überwinden.

Tour de France 2022: Wann ist die Königsetappe in Alpe d'Huez?

Die ersten drei Etappen der Tour de France 2022 finden auf dänischem Boden statt, woraufhin für die Reise nach Dunkerque im Norden Frankreichs ein Ruhetag ansteht. Nachdem dann erst einmal einige Tage durch Frankreich, Belgien und die Schweizer Alpen gefahren wird, nehmen die Radsportler zur zwölften Etappe Alpe d'Huez ins Visier. Termin: Donnerstag, 14. Juli. Los geht es um 13.05 Uhr, die erwartete Ankunft ist um kurz vor 18 Uhr.

© getty Die 12. Etappe der Tour de France im Detail.

Jene Hochgebirgsetappe beginnt in der französischen Gemeinde Briancon mit zunächst noch rund 30 Kilometern Flachland und endet folglich nach Überqueren des Col de la Madeleine (1993 m), des Col du Galibier (2642 m), des Col de la Croix de Fer (2067 m) und den spektakulären Spitzkehren von Montvernier in Alpe d'Huez. Zwischenzeitlich liegen auf der Strecke 17 Haarnadelkurven, alle 200 Meter erfolgt eine 180-Grad-Wende.

Die Etappe gilt deshalb als Königsetappe, weil sie mit ihrem Aufstieg auf die 21 Kehren, alle nach ehemaligen Siegern benannt, eine große Herausforderung und zugleich ein absoluter Klassiker ist.

Als wären die 166 Kilometer als reine Strecke nicht schon anstrengend genug, müssen sich die Profis auf ihrem Weg über zwei 2.000er Berge allein 65 Kilometer lang nach oben kämpfen. 5.000 Höhenmeter sind dabei zu überwinden. Schon auf dem Weg zum Croix de Fer geht es über 28,8 Kilometer hinauf, dort wartet dann eine schwierige Flanke mit einer durchschnittlichen Steigung von 5,1 Prozent. Auf den berühmtesten Berg der Tour de France wird in der Regel alle zwei Jahre gefahren.

Für die Profis kommt es darauf an, dass sie zuvor gut regenerieren. Dieses Jahr haben sie am 11. Juli noch einen Ruhetag, womit die Fahrt nach Alpe d'Huez der dritte Einsatztag am Stück sein wird.

