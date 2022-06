Im Juli findet die Tour de France 2022 statt. Wer zeigt / überträgt das Etappenrennen live im TV und Livestream? Hier gibt es die Informationen dazu.

Alle Jahre wieder. Auch in diesem Sommer hat der Radsport mit der Tour de France eines seiner wichtigsten Etappenrennen zu bieten. Es findet vom 1. Juli bis zum 24. Juli statt, die Route beginnt dabei in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen und endet in Paris am Champs-Elysees. Die 21-Etappen-Tour führt auf dem Weg dorthin auch durch Belgien und die Schweiz.

Mehr als drei Wochen dauert sie 2022 also an. Da stellt sich die Frage: Wird es die Tour de France auch stets live im TV und Livestream zu sehen geben? SPOX klärt im Folgenden auf, wie es sich mit der Übertragung verhält.

Wer zeigt / überträgt Tour de France 2022 live im TV und Livestream?

Schon einmal vorab: Ja, auch die Tour de France 2022 wird man sich in Deutschland in vollem Umfang live im TV und Livestream anschauen können. Es gibt sogar nicht nur den einen Weg, um das zu tun.

Wer zeigt / überträgt Tour de France 2022 live im TV?

Wie üblich zeigt einerseits die ARD den prestigereichsten Rad-Wettbewerb live im Free-TV, im Hauptprogramm steigt der öffentlich-rechtliche Sender aber erst später ein. Um genauer zu sein stets rund eine Stunde vor dem Ende der jeweiligen Etappe. Das Erste widmet sich den Etappen vollständig dafür an anderer Stelle: ARD One, ein Zusatzangebot der ARD, strahlt die kompletten Etappen aus.

Auch Eurosport mit seinen beiden Kanälen Eurosport 1 und Eurosport 2 bietet die Tour de France live im Free-TV an und ist anders als das ARD-Hauptprogramm täglich vom Anfang bis zum Ende auf Sendung.

Wer zeigt / überträgt Tour de France 2022 im Livestream?

Außerdem zeigen beide Sender - ARD und Eurosport - die Rennen jeweils bei sich im Livestream. Die ARD überträgt im Gegensatz zur Übertragung im Fernsehen bereits ab der Mittagszeit live, der Stream dazu lässt sich kostenlos aufrufen.

Nicht gratis ist dagegen der Livestream von Eurosport, auch wenn es sich hierbei ja um einen frei empfangbaren TV-Sender handelt. Wer von einem mobilen Endgerät aus über Eurosport nichts verpassen möchte, benötigt ein Abonnement bei dem kostenpflichtigen Eurosport Player.

Falls Ihr jedoch DAZN-Kunden sein, könnt Ihr Streams aus dem Eurosport-Player ohne Zusatzkosten auch bei dem Streamingdienst öffnen. DAZN kooperiert nämlich mit Eurosport und hat daher sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 ebenso bei sich auf der Plattform.

Für 29,99 Euro im Monat oder 274,99 Euro im Jahr könnt Ihr das Angebot von DAZN, das Jahresabo kann man auch in monatlichen Raten à 24,99 Euro zahlen. Darüber hinaus überträgt GCN, das Global Cycling Network, die Tour de France komplett ohne Werbeunterbrechungen. Kosten in Höhe von 6,99 Euro pro Monat werden dafür jedoch fällig.

