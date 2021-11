Darts WM: Datum, Termine, Ort, Teilnehmer, Übertragung im TV und Livestream

Mitte Dezember fällt der Startschuss zur Darts WM 2022. Datum, Termine, Ort, Teilnehmer, Übertragung im TV und Livestream - wir geben Euch hier alle Infos zu dem Event.

Bald ist es wieder so weit! Bei der Darts WM 2022 der PDC, mit offiziellem Namen William Hill World Darts Championship, spielen ab Mitte Dezember die besten Spieler der Welt um den begehrten Titel.

In den vergangenen Jahren rückte die Darts WM immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit. Die Begeisterung bei den Zuschauern in der Arena und bei den Live-Übertragungen im TV und im Livestream steigt von Jahr zu Jahr. Jetzt rückt die Darts WM 2022 immer näher. Aus diesem Grund geben wir Euch in den folgenden Abschnitten alle wichtigen Infos zu dem spektakulären Event.

Darts WM: Datum, Termine

Die Darts WM 2022 findet vom 15. Dezember 2021 bis 3. Januar 2022 statt. Zwischen dem 24. und 26. Dezember legt die WM eine kurze Weihnachtspause ein, ebenfalls spielfrei ist am 31. Dezember.

Abgesehen vom 15. Dezember 2021, dem 20. Dezember, sowie dem 2. (Halbfinale) und 3. Januar (Finale) wird an jedem Turniertag in zwei Sessions gespielt. Diese beginnen jeweils um 13.30 Uhr und um 20 Uhr. Fest steht bereits, dass Titelverteidiger Gerwyn Price am 15. Dezember im letzten Spiel des Auftakttages zu seinem Zweitrundenspiel ans Oche treten wird.

© getty Titelverteidiger Gerwyn Price ist bereits am Eröffnungstag der Darts WM 2022 im Einsatz.

Darts WM: Der Zeitplan im Überblick:

Runde Datum Sätze 1. Runde 15.-21. Dezember 2021 Best of 5 2. Runde 15.-23. Dezember 2021 Best of 5 3. Runde 27.-29. Dezember 2021 Best of 7 Achtelfinale 29.-30. Dezember 2021 Best of 7 Viertelfinale 1. Januar 2022 Best of 9 Halbfinale 2. Januar 2022 Best of 11 Finale 3. Januar 2022 Best of 13

Darts WM: Ort

Austragungsort der Darts WM 2022 ist der Alexandra Palace, auch Ally Pally genannt, im Norden des Londoner Stadtbezirks Haringey. Der Ally Pally beheimatet seit 2007 die Darts WM der PDC.

Nachdem im vergangenen Jahr wegen der weltweiten Corona-Pandemie weitestgehend vor verschlossenen Türen gespielt wurde, sollen bei der WM 2022 täglich bis zu 3000 Zuschauer für die unvergleichliche Atmosphäre im Ally Pally sorgen. Die Zahl der täglich zugelassenen Zuschauer kann sich aber noch ändern, je nachdem wie die Coronasituation in England dies zulässt.

© getty Im Alexandra Palace soll bei der Darts WM 2022 wieder vor Zuschauern gespielt werden.

Darts WM: Teilnehmer

Auch bei der Darts WM 2022 kämpfen wieder 96 Spieler um den Titel. Die Qualifikation zur Darts WM 2022 erfolgt über drei Wege: Dabei sind die Top 32 der PDC Order of Merit, die Top 32 der PDC Pro Tour Order of Merit sowie 32 International Qualifiers aus verschiedensten Qualifikationswettbewerben. Die Top 32 der PDC Order of Merit steigen nach einem Freilos erst in der 2. Runde ins Turnier ein.

Da der Stichtag für die Qualifikation über die PDC Order of Merit und die PDC Pro Tour Order of Merit der 28. November ist, wurde die Teilnehmerliste noch nicht offiziell bekanntgegeben. Des Weiteren finden noch bis zum 29. November einige Qualifikationsturniere statt.

Stand jetzt sind bei der Darts WM 2022 mit Gabriel Clemens, Martin Schindler, Florian Hempel und dem erst 16 Jahre alten Fabian Schmutzler vier Deutsche dabei.

Darts WM: Übertragung im TV und Livestream

Diese Nachricht wird alle Darts-Fans freuen! Die komplette Darts WM 2022 wird von zwei Anbietern live im TV und im Livestream übertragen.

Live im Free-TV können alle Sessions auf Sport1 verfolgt werden. Der Privatsender bietet zudem an jedem Turniertag eine Übertragung im Livestream an. Als Kommentator fungiert Bastian Schwele.

Ebenfalls live dabei seid Ihr bei allen WM-Spielen bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt die Spiele begleitet von Darts-Kommentatoren-Legende Elmar Paulke im Livestream.

Neben Darts überträgt der Streaming-Riese noch deutlich mehr Top-Events aus der Welt des Sports im Livestream.



Darts WM: Die Sieger der vergangenen zehn Jahre