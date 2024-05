BVB, News und Gerüchte: Ian Maatsen will bei Borussia Dortmund bleiben - Skepsis bei Virgil van Dijk?

BVB vs. PSG heute live im TV und im Livestream: DAZN oder Amazon Prime?

Borussia Dortmund trifft am Mittwochabend im Halbfinalhinspiel der Champions League auf Paris Saint-Germain. Um 21 Uhr ertönt der Anpfiff im Signal-Iduna-Park.

Übertragen wird die Partie live und exklusiv bei DAZN. Der Streamingdienst startet bereits um 20 Uhr, also eine Stunde vor Spielbeginn, in die Vorberichte. Eine Übertragung von BVB vs. PSG im Free-TV gibt es nicht.