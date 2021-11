Darts-Deutschland feiert Sensations-Teenager Fabian Schmutzler nach geschaffter WM-Qualifikation

Mit 16 Jahren zur Darts-WM: Der Frankfurter Fabian Schmutzler wird der zweitjüngste WM-Teilnehmer jemals.

16 Jahre und 57 Tage - so alt wird Fabian Schmutzler sein, wenn die Darts-WM am 15. Dezember im legendären "Ally Pally" in London beginnt.

Am Sonntag qualifizierte sich der Frankfurter sensationell für das wichtigste Turnier des Jahres, bei dem Schmutzler zum zweitjüngsten Teilnehmer der Geschichte wird.

"Glückwunsch, Junge! Darts Deutschland entwickelt sich prächtig in letzter Zeit", schrieb der achtmalige WM-Teilnehmer Max Hopp bei Instagram, er attestierte Schmutzler "massig Potenzial".

Der Teenager löst Hopp, der noch um sein Ticket für die diesjährige WM kämpft, als zweitjüngsten Teilnehmer jemals ab. Nur der Australier Mitchell Clegg war 2007 noch jünger als die beiden Deutschen.

Axel Krauss lobt Fabian Schmutzlers mentale Stärke

"So eine Leistung bringt den Darts-Sport in Deutschland auch insgesamt nach vorne", sagte Axel Krauss, Präsident des Deutschen Dart-Verbandes (DDV), im Gespräch mit dem SID. Schmutzler besteche vor allem durch seine "mentale Stärke", so Krauss.

Am Sonntag schloss der 16-Jährige die Development Tour für das europäische Festland mit insgesamt zwei Turniersiegen auf dem zweiten Platz ab. Da der Gesamtsieger Rusty-Jake Rodriguez (Österreich) bereits im Vorfeld sein Ticket für die WM gebucht hatte, rückte Schmutzler nach. Bemerkenswert: Beim ersten Teil der zwölfteiligen Tour durfte der Hesse altersbedingt noch gar nicht spielen.

"The Fabulous Fab" spielte in seiner Kindheit zunächst Fußball, ehe er von seinen Eltern zu Weihnachten 2018 eine Dartscheibe geschenkt bekam. Es folgten erste Turniere, Jugendmeisterschaften, die Darts-Bundesliga. Und nun: die erste WM in London.

© Twitter/PDC Mit 16 Jahren zur Darts-WM: Der Frankfurter Fabian Schmutzler wird der zweitjüngste WM-Teilnehmer jemals.

Klaus Pabst: "Die Fallhöhe ist natürlich groß"

Trotz des kometenhaften Aufstiegs ist sich Klaus Pabst sicher, dass der 16-Jährige die Bodenhaftung nicht verlieren wird. "Er ist ein ruhiger Typ, der sehr fokussiert ist. Und seine Eltern achten darauf, dass er nicht abhebt", sagte der Präsident des Hessischen Dart-Verbandes (HDV), der für Schmutzler zuständig ist.

Schmutzler sei ein "bemerkenswerter junger Mann", auch wenn das Debüt bei der lauten und bunten WM eine "große Herausforderung" werde: "Darts ist sehr schnelllebig. Die Fallhöhe für Fabian ist natürlich groß", so Pabst.

Je nach Auslosung wird der glühende Fan von Eintracht Frankfurt zwischen dem 15. und 21. Dezember erstmals die Bühne im Alexandra Palace betreten, zu seiner Einlaufmusik "Turn It Up" von Armin van Buuren.

Schmutzler ist neben dem letztjährigen Achtelfinalisten Gabriel Clemens, Martin Schindler und Newcomer Florian Hempel der vierte Deutsche, der sich bereits für das wichtigste Turnier des Jahres qualifiziert hat.