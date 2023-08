Deutschland kann gegen Finnland heute den Einzug in die Zwischenrunde der Basketball-WM 2023 klarmachen. Ob Ihr das Ganze im TV und Livestream verfolgen könnt? Das erfahrt Ihr hier!

Alle Spiele der Basketball-WM gibt es live auf MagentaTV. Die Spiele des DBB-Teams sind für alle kostenlos.

Ein Traumstart für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft. Erst ein 81:63-Pflichtsieg gegen Gastgeber Japan, dann ein Erfolg über einen der Favoriten auf eine Medaille, Australien. Mit 85:82 setzte Deutschland sich ohne den angeschlagenen Franz Wagner gegen das Team aus Down Under durch. Das Weiterkommen hat das DBB-Team damit in eigenen Händen.

Dennoch: Gegen Finnland will sich die Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert weiter in Topform zeigen. Los geht es in der Okinawa Arena in Okinawa (Japan) um 9.30 Uhr deutscher Zeit.

Basketball WM: Die Tabelle der Gruppe E

Rang Mannschaft Spiele S N Punkte Differenz Punkte 1 Deutschland 2 2 0 166:145 21 4 2 Australien 2 1 1 180:157 23 3 3 Japan 2 1 1 161:169 -8 3 4 Finnland 2 0 2 160:196 -36 2

DBB-Team bei Basketball WM 2023: Wo läuft Deutschland vs. Finnland im Free-TV und Livestream heute live?

Wenn Ihr die Spiele von Deutschland bei der Basketball-WM live und in Farbe sehen möchtet, könnt Ihr das vollkommen kostenfrei bei MagentaSport tun. Der Telekom-Dienst zeigt nämlich die gesamte Weltmeisterschaft im TV und Livestream - und alle Partien mit deutscher Beteiligung gratis.

Für Deutschland vs. Finnland könnt Ihr Euch dort ab 8.30 Uhr mit Vorberichten einstimmen. Als Moderator ist Alex Schlüter im Einsatz, an seiner Seite im Studio steht Experte Patrick Femerling. Als Reporter vor Ort sind Benni Zander und Experte Per Günther, das Kommentatoren-Duo besteht schließlich aus Sebastian Ulrich und Co-Kommentator Pascal Roller.

DBB-Team bei Basketball WM 2023: Deutschland vs. Finnland im Liveticker

Alternativ zum Bewegtbild könnt Ihr die Partie bei uns auch einfach im Ticker verfolgen. Dort liefern wir minütlich Updates, um Euch auf dem Laufenden zu halten.

Hier geht es zum Liveticker des Vorrundenspiels zwischen Deutschland und Finnland.

DBB-Team bei Basketball WM 2023: Deutschland vs. Finnland im Free-TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Deutschland vs. Finnland

Deutschland vs. Finnland Wettbewerb: FIBA Basketball World Cup 2023

FIBA Basketball World Cup 2023 Vorrundenspieltag: 3

3 Datum: 29. August 2023

29. August 2023 Uhrzeit: 9.30 Uhr (MEZ)

9.30 Uhr (MEZ) Ort: Okinawa Arena in Okinawa (Japan)

Okinawa Arena in Okinawa (Japan) TV: MagentaSport

Livestream: MagentaSport

Liveticker: SPOX

