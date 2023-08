Basketball-WM 2023: Erkenntnisse zum DBB-Sieg zum Auftakt gegen Japan: So wird es nicht reichen

Deutschland ist mit einem Sieg gegen Japan in den FIBA Basketball World Cup gestartet. Neben der Verletzung von Franz Wagner gibt es im Team dennoch weiterhin Baustellen, die in den kommenden Partien zum Verhängnis werden könnten.

Immer wieder fanden Daniel Theis, Franz Wagner oder auch Isaac Bonga einfache Abschlüsse am Ring, selbst Dennis Schröder ging sogar einmal ins Postup. Das gab es auch noch nicht so oft, gleiches gilt für den Umstand, dass dessen Gegenspieler Yuki Togashi einen Kopf kleiner als der deutsche Point Guard war.

Damit haben sie nicht ganz unrecht, Schröder selbst spielte noch eher auf Sparflamme und setzte das vierte Viertel sogar komplett aus. Durchaus sinnvoll, wie Bundestrainer Gordon Herbert wenig später erfahren musste, als Franz Wagner umknickte. Der 21-Jährige bleibt immerhin wohl vom "Worst Case" WM-Aus verschont.

"Wir konnten schwere Verletzungen ausschließen, es ist jetzt nichts gebrochen oder ein Syndesmoseriss oder so. Sachen, die die WM beenden würden", sagte Teamarzt Oliver Pütz am Samstag im Mannschaftshotel auf Okinawa. Ob Wagner jedoch im zweiten Gruppenspiel am Sonntag gegen Mitfavorit Australien (10.30 Uhr im LIVETICKER) mitwirken kann, ist weiterhin offen. "Heute Morgen geht es ihm auf jeden Fall besser als gestern. Wir haben heute Morgen noch ein MRT gemacht. Aber da ist das Problem, dass wir die Bildgebung noch nicht haben. Also wir können noch nicht sagen, was jetzt genau kaputt gegangen ist", so Pütz.

Dass Wagner tatsächlich noch auf dem Feld war, war in gewisser Weise selbstverschuldet. Deutschland geriet zwar nie in Gefahr dieses Spiel gegen einen limitierten Gegner zu verlieren, gleichzeitig wurde vor allem das dritte Viertel einerseits nachlässig agiert, andererseits tauchten Probleme auf, welche im Vorfeld immer mal wieder angemerkt wurden.

Basketball-WM 2023: Deutschland vs. Japan: Der Boxscore