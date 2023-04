Die deutsche Basketballnationalmannschaft nimmt im Sommer an der Weltmeisterschaft 2023 teil. SPOX liefert Euch mit diesem Artikel die wichtigsten Infos zu den Gegnern, der Gruppe und zum Spielplan der deutschen Auswahl.

Das DBB-Team ist eine von insgesamt 32 Nationen, die sich für die bevorstehende Basketball-Weltmeisterschaft in Indonesien, Japan und den Philippinen qualifizieren konnten. Das Großereignis wird am 25. August 2023 mit dem ersten Spiel der Gruppenphase eröffnet und bietet im Laufe des Turniers insgesamt 96 Partien an. Am 10. September steigt dann in Manila, der Hauptstadt der Philippinen, das Endspiel um den Weltmeistertitel.

Basketball - Deutschland bei der WM 2023: Gegner, Gruppe, Spielplan

Erst gestern ging in Manila die Auslosung der Gruppen über die Bühne. Dabei wurde das DBB-Team der Gruppe E zugelost, wo neben Co-Gastgeber Japan auch Finnland und Top-Team Australien die Gegner sind. Alle Spiele der Gruppe E finden in der Okinawa Arena in der japanischen Stadt Okinawa statt. Die Spielstätte bietet dabei jedes Mal Platz für rund 10.000 Zuschauer.

Für das Team von Bundestrainer Gordon Herbert, der mit Deutschland seine erste WM an der Seitenlinie bestreitet, beginnt das Turnier am 25. August gegen Japan. Danach geht es im Zwei-Tages-Takt weiter. Am 27. August heißt der Gegner Australien, am 29. trifft Deutschland im dritten und letzten Gruppenspiel auf Finnland.

Gruppe E

Datum Team 1 Team 2 Fr. 25. August 2023 Deutschland Japan Fr. 25. August 2023 Finnland Australien So. 27. August 2023 Australien Deutschland So. 27. August 2023 Japan Finnland Di. 29. August 2023 Deutschland Finnland Di. 29. August 2023 Australien Japan

© getty Das DBB-Team trifft in der Gruppenphase auf Finnland, Japan und Australien.

Basketball - Deutschland bei der WM 2023: Modus

Die 32 Mannschaften sind auf acht Vierergruppen aufgeteilt, in der jeweils jeder einmal gegen jeden spielt. Nach drei Spieltagen ist die erste Runde beendet, danach geht es mit der zweiten weiter.

Pro Gruppe schaffen es die besten zwei Nationen in die zweite Runde, wo erneut Vierergruppen gebildet werden - vier an der Zahl. Allerdings bleiben die Erst- und Zweitplatzierten, die bereits in der ersten Runde gemeinsam waren, auch in der zweiten Runde beieinander. Ebenfalls mitgenommen werden die erzielten Punkte der ersten Runde.

Die vier Gruppensieger und Gruppenzweiten ziehen in die Finalrunde ein, die mit der Viertelfinalrunde startet und dem großen Endspiel um die Weltmeisterschaft endet.

Bei Punktgleichheit in den Gruppenphasen entscheidet zuerst der direkte Vergleich, ehe dann der Korbquotient für die Begegnungen zwischen den punktgleichen Mannschaften und danach der Korbquotient aller Spiele in der Gruppe herangezogen werden. Zu guter Letzt entscheidet das Los über Weiterkommen oder nicht.

Basketball WM 2023: Wichtigste Infos