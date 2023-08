Basketball-WM 2023: Alle Infos zum FIBA World Cup im Liveblog

Morgen startet die Basketball-WM 2023 in Japan, Indonesien und auf den Philippinen. Auch Deutschland rechnet sich gute Chancen auf eine Medaille aus. In unserem Liveblog bekommt ihr alle aktuellen Informationen.

Basketball-WM 2023: Dennis Schröder erwartet "Dogfight"

Kapitän Dennis Schröder erwartet zum WM-Auftakt gegen Gastgeber Japan eine harte Aufgabe für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft. "Es wird ein 'Dogfight'", sagte der NBA-Profi bei der Pressekonferenz am Donnerstag. Er verwies besonders auf die vielen einheimischen Zuschauer in der Okinawa Arena, "die Japan anfeuern". "Wir wollen uns 40 Minuten lang messen und den Sieg holen", so Schröder weiter.

Am Freitag (14.10 Uhr MESZ/Magenta Sport) trifft der EM-Dritte des Vorjahres in der schweren Gruppe E auf die Asiaten. Danach warten beim Turnier in Japan, Indonesien und auf den Philippinen Mitfavorit Australien und Geheimtipp Finnland. Nur die besten zwei Teams der Gruppe qualifizieren sich für die Zwischenrunde, die ebenfalls auf Okinawa ausgespielt wird.

An das frühe Gruppen-Aus bei der WM in China 2019 denkt Schröder nicht mehr. "Warum redet jeder von 2019? Letztes Jahr haben wir eine Medaille gewonnen, davon redet keiner. Wir wollen den Ton setzen für das gesamte Turnier. Japan ist ein großartiges Team. Wir sind bereit."

Basketball-WM 2023: Justus Hollatz einsatzbereit zum Auftakt

Gute Nachrichten für Bundestrainer Gordon Herbert am Tag vor dem WM-Start: Justus Hollatz hat seine Sprunggelenkverletzung rechtzeitig überwunden und meldet sich für die Partie gegen Japan am Freitag (14.10 Uhr/Magenta Sport) einsatzbereit. "Juice ist fit und bereit für den WM-Auftakt", schrieb der DBB in den Sozialen Netzwerken.

Hollatz war im Testspiel gegen Griechenland umgeknickt und hatte danach kürzertreten müssen. Der 22-Jährige, der in der kommenden Saison für den türkischen Spitzenklub Anadolu Efes spielt, könnte als Ersatz für Kapitän Dennis Schröder zum Einsatz kommen.

