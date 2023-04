NBA Playoffs - Jaren Jackson Jr. von den Memphis Grizzlies: Auf ihn kommt es gegen die Lakers an

Die Memphis Grizzlies haben Spiel 1 ihrer Playoff-Serie gegen die Los Angeles Lakers verloren und stehen vor einem richtungsweisenden Spiel 2 (Donnerstag, 1.30 Uhr). Vieles wird dabei auf Jaren Jackson Jr. ankommen - doch der frischgebackene Defensive Player of the Year hat in dieser Saison bewiesen, dass er aus dem Schatten von Ja Morant treten kann.

Dennoch bestätigte Jackson Jr. seine Entwicklung in dieser Saison auf der ganz großen Bühne: Er ist längst kein Defensiv-Spezialist mehr - und für Memphis der wohl wichtigste Spieler in dieser Serie.

In Spiel 1 funktionierte das richtig gut, auch wenn gerade in Sachen Rebounding definitiv noch Luft nach oben war. "JJJ" nahm sich bei seinen ersten beiden Treffern aus dem Feld jeweils niemand Geringeren als LeBron vor, erst mit einem Spin Move und dann mit einem klassischen Post-Up. Auch gegen AD sah er nicht schlechter aus, insgesamt traf er 8/12, wenn er von einem der beiden Lakers-Stars verteidigt wurde.

Gemeint war allerdings nicht Grizzlies-Superstar Ja Morant, sondern der frischgebackene Defensive Player of the Year Jaren Jackson Junior . Und - fast noch wichtiger: Es ging nicht um die Performance des 23-Jährigen in der Verteidigung unter dem eigenen Korb, sondern um dessen Offense. Wenn die Grizzlies ihr Erstrundenmatchup gegen die Lake Show um LeBron James, Anthony Davis und Co. gewinnen wollen, muss Jackson Jr. an beiden Enden des Courts abliefern.

© imago images

Jaren Jackson Jr.: Mehr als nur ein Defensiv-Monster

In seinem fünften Jahr in der Liga - 2018 hatten ihn die Grizzlies an Position 4 aus Michigan State gedraftet - brachte Jackson Jr. erstmals sein volles Potenzial in Defense und Offense zusammen. An seinen Verteidigungskünsten bestand dabei schon lange kein Zweifel mehr: Bei 2,08 Meter Körpergröße und 110 Kilo ist er stark und athletisch genug, um unter dem Korb auf- und abzuräumen, aber auch agil genug, um bei Switches auf dem Perimeter zu verteidigen. Das brachte ihm schon auf dem College den Award als bester Verteidiger der Big-Ten-Conference ein. Sein zweites All-Defensiv First Team nach 2021/22 ist nur noch Formsache.

Wo andere Teams gerade gegen das Pick-and-Roll auf Drop Coverage ihrer Big Men setzen müssen - siehe Brook Lopez bei den Milwaukee Bucks -, kann Jackson Jr. weit herausrücken. Er hat dabei die Geschwindigkeit und die Instinkte, um selbst bei einem Blow-By des gegnerischen Guards oder Forwards zu recovern und deren Würfe seitlich oder von hinten zu beeinflussen. Und als Help Defender und Shot-Blocker ist er eine Macht: 3 Blocks und 1 Steal für eine Top-5-Defense in diesem Jahr, damit reiht er sich ein in eine Liste mit den Hall-of-Famern Hakeem Olajuwon oder Ben Wallace. Gegen ihn fielen 2022/23 nur 44 Prozent aller Würfe in der Zone - niemand war besser.

"Der Unterschied von mir zu anderen ist, dass ich Würfe blocke, wie sie Guards nehmen", erklärte er - weil er diese Würfe selbst auch nehmen könne: "Ich kenne ihr Timing und weiß, wann sie abschließen - bei diversen Floatern, Layups oder verzögerten Würfen. Moves, wie ich sie auch nutzen würde."

Jaren Jackson Jr. sprang für Ja Morant in die Bresche

Aber in dem Maße, in dem seine Defense in der NBA anfing zu glänzen, ließen seine Statistiken in der Offensive nach: Hatte er in seinem zweiten Jahr in der Liga noch knapp 47 Prozent aus dem Feld und stolze 39,4 Prozent von Downtown verwandelt, waren es in 21/22, seiner ersten defensiv dominanten Spielzeit, nur noch 41,5 bzw. 31,9 Prozent. Trotz 16,3 Punkten pro Spiel war er offensiv ein Schwachpunkt, Teams konnten es sich leisten, ihn offen zu lassen.

Das hat sich in dieser Saison Schritt für Schritt verbessert: Jackson Jr. schraubte seine Dreierversuche leicht nach unten und suchte noch mehr den Abschluss in Korbnähe (58 Prozent in der Restricted Area). Resultat: Den Zweier traf er in dieser Saison so gut wie noch nie. Knapp fünf Freiwürfe pro Spiel sind ebenfalls ein neuer Bestwert.

Dabei geholfen, seine offensiven Flügel auszubreiten, hat auch die Situation von Morant. Als der im März in einem Instagram-Livestream eine Schusswaffe in einem Stripclub in die Kamera hielt und anschließend eine mehrwöchige Auszeit einlegte, musste Jackson Jr. zwangsläufig eine größere Rolle in der Offensive einnehmen. Diese Herausforderung löste er mit Bravour, spielte aggressiver, nahm mehr Würfe und legte im März im Schnitt über 20 Punkte auf. Auch deshalb überstanden die Grizzlies diese Phase schadlos und verteidigten Platz zwei im Westen.