NBA: Memphis Grizzlies’ Jaren Jackson Jr. als zweitjüngster Spieler überhaupt zum Defensive Player of the Year gewählt

Der Big Man der Memphis Grizzlies Jaren Jackson Jr. wurde zum Defensive Player of the Year gewählt. Damit ist er der zweitjüngste Spieler überhaupt, dem diese Ehre zuteil wird.

Wie die NBA am Montag bekannt gab, setzte sich der 23-Jährige in der Wahl eines Medien-Panels vor Clevelands Evan Mobley und Milwaukees Brook Lopez durch.

Jackson ist neben Alvin Robertson, Kawhi Leonard und Dwight Howard erst der vierte Spieler im Alter von nur 23 Jahren, der zum Defensive Player of the Year gewählt wurde. Und nur Howard war ein paar Monate jünger als Jackson.

Jackson führte die Liga in dieser Saison zum zweiten Mal nacheinander in Blocks pro Spiel an (3,0) und war damit das Herzstück der drittbesten Defense der NBA mit 110,7 Punkten pro 100 Possessions.

Mit Jackson auf dem Parkett ließen die Grizzlies sogar nur 106,6 Punkte pro 100 Possessions zu und gegnerische Teams kamen im Schnitt auf lediglich eine Wurfquote von 44 Prozent unter dem Korb, wenn Jackson der nächste Verteidiger war.

NBA: Jackson gesellt sich zu Hall-of-Famern

Darüber hinaus gesellte sich Jackson zu einem erlauchten Kreis von Spielern, die es in einer Saison auf mindestens 3 Blocks und einen Steal pro Spiel schafften. Neben ihm gelang dies bislang nur den Hall-of-Famern Hakeem Olajuwon, David Robinson und Ben Wallace, die untereinander viermal insgesamt DPOY waren.

Jackson ist zudem der zweite Spieler der Grizzlies, der diesen Award gewann. Zuvor schaffte dies Marc Gasol in der Saison 2012/13.

NBA Defensive Player of the Year 22/23: So wurde gewählt