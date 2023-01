NBA: Milwaukee Bucks trotzen Monster-Comeback der Raptors - Siegesserie der Nets reißt

Was war das bitte für eine verrückte Partie in Toronto? Die Bucks trotzen in Overtime einem Monster-Comeback der Raptors, Giannis Antetokounmpo glänzt dabei erneut. Die Siegesserie der Brooklyn Nets reißt nach 12 Spielen, obwohl Kevin Durant aufdreht.

Rockets-Coach Stephen Silas ist so sauer, dass er bereits im ersten Viertel aus dem Spiel fliegt. Die Knicks überstehen ein kurioses Finish und gewinnen dank eines Career-Highs von Jalen Brunson. Die Cavs gewinnen einen Krimi.

© getty Charlotte Hornets (10-29) - Memphis Grizzlies (24-13) 107:131 (BOXSCORE) Spannung gab es eigentlich zu keinem Zeitpunkt in diesem Spiel, Ja Morant hatte dennoch seinen Spaß. Entweder mit Highlight-Assists, einem spektakulären Alley-Oop, den er gerade so noch rettete, oder als er einfach mal eine halbe Minute von der Uhr nahm, weil es kein Hornets-Verteidiger für nötig hielt, ihn in der eigenen Hälfte zu verteidigen. Morant kam letztlich auf lockere 23 Punkte und 8 Assists in 27 Minuten Einsatzzeit.

Bereits im ersten Viertel schenkte Memphis den Gastgebern 40 Zähler ein, Morant sammelte allein in diesem Durchgang 12 Punkte. Noch vor der Halbzeitpause wuchs der Grizzlies-Vorsprung auf 29 Zähler an, was relativ leicht mit einem Blick auf die Wurfquoten zu erklären war: Memphis traf über 50 Prozent ihrer Würfe in der ersten Halbzeit, Charlotte stand bei gerade einmal 32 Prozent. Spannend wurde es auch nach dem Seitenwechsel nicht mehr.

Neben Morant waren auch die weiteren Grizzlies-Hochkaräter Desmond Bane (19, 10 Rebounds), Dillon Brooks (18), Jaren Jackson Jr. (17, 9 Rebounds, 3 Blocks) oder Steven Adams (9, 15 Rebounds) mit ordentlicher Produktion zur Stelle. Auf der Gegenseite war LaMelo Ball der Topscorer (23), wenn auch ein ineffizienter (7/23 FG, 4/13 Dreier). Dafür waren auch bei ihm unter seinen 12 Assists einige sehr nette Variationen zu finden. Terry Rozier kam noch auf 21 Punkte.

© imago images Cleveland Cavaliers (25-14) - Phoenix Suns (20-19) 90:88 (BOXSCORE) Lange Zeit sah es so aus, als hätten Donovan Mitchell und die Cavs zu sehr mit dem Kater nach der 71-Punkte-Show des Star-Guards zu kämpfen - bis zur finalen Minute. Auf dem Weg zum Comeback-Sieg gegen die Gäste aus der Wüste Arizonas war es doch wieder Mitchell, der mit wichtigen Clutch-Plays zur Stelle war - den Gamewinner verbuchte aber ein anderer.

Von einem Offensiv-Feuerwerk war diese Partie weit entfernt (15:14 im ersten Viertel!). Dank des Scorings von Chris Paul setzte sich Phoenix im zweiten Viertel zweistellig ab, doch die gute Cavs-Bank um Raul Neto (14) und Cedi Osman (12) im dritten sowie Caris LeVert im vierten Viertel brachten Cleveland zweimal wieder zurück. Dann übernahm Mitchell: 40 Sekunden vor dem Ende brachte er seine Farben per Stepback-Dreier die Führung. Zwar antwortete Landry Shamet nochmal mit einem Triple zum Ausgleich, dann aber zog Mitchell mit einem Drive mehrere Verteidiger auf sich, kreierte einen offenen Jumper für Evan Mobley an der Freiwurflinie und der Youngster ließ sich diese Chance 4 Sekunden vor dem Ende nicht nehmen.

Mobley erzielte gerade einmal 6 Punkte (dazu 8 Rebounds, 2 Steals und 4 Turnover), das dürfte ihm am Ende aber relativ egal gewesen sein. Sein Jumper entpuppte sich als Gamewinner, da Mikal Bridges auf der anderen Seite mit einem Fadeaway scheiterte. Dritter Sieg für Cleveland in Folge - siebte Niederlage aus den vergangenen acht Spielen für die Suns!

Mitchell konnte nicht an seine Monster-Performance vom Montag anknüpfen, nur 6 seiner 20 Feldwurfversuche und nur 3 seiner 12 Dreier landeten für 20 Punkte im Korb. Aber auch hier: Dies wird ihm nach den starken Plays in der Crunchtime und 9 Assists egal sein. LeVert erzielte zudem 12 seiner 21 Punkte (5/7 Dreier) im letzten Durchgang. Pauk führte die Suns mit 25 Zählern und 8 Vorlagen an, dahinter waren Deandre Ayton (15, 18 Rebounds) und Shamet (14) schon die besten Scorer.

© getty Orlando Magic (14-24) - Oklahoma City Thunder (16-22) 126:115 (BOXSCORE) Franz und Moritz Wagner mussten aufgrund ihrer Sperre in Folge der Tumulte im Pistons-Spiel zuschauen, immerhin sahen sie das Ende der drei Spiele andauernden Pleitenserie der Magic und einen bärenstarken Paolo Banchero. Der Top-Rookie verhalf Orlando mit 25 Punkten, 8 Rebounds, 7 Assists und einem Poster-Dunk zum Sieg.

Mit seinem Monster-Slam setzte er einen ansehnlichen Schlusspunkt auf das erste Viertel, im zweiten Durchgang startete er dann mit 5 Zählern einen 10:0-Lauf der Magic. Später ließ Caleb Houstan mehrere Dreier folgen und auf einmal zog Orlando auf +17 davon. Ein Comeback-Versuch der Thunder in der zweiten Halbzeit scheiterte, weil die eigene Defense zu selten Stops generierte.

Die Magic versenkten knapp 52 Prozent ihrer Feldwurfversuche, bei OKC waren es nur 40 Prozent. Zudem war Orlando auch in der Zone überlegen (48:30) und gewann das Rebound-Duell deutlich (49:33). Acht der neun eingesetzten Magic-Akteure punkteten zweistellig, hinter Banchero wussten auch Gary Harris und Terrence Ross mit jeweils 18 Zählern zu gefallen. Wendell Carter Jr. schnappte sich ein Double-Double (13, 13 Rebounds).

Einen Tag nach dem furiosen 150:117-Sieg gegen Boston war bei den Thunder dagegen etwas die Luft raus. Da half selbst das Comeback von Shai Gilgeous-Alexander nicht viel, der mit 33 Punkten (8/19 FG, 17/18 FG) und 4 Assists mit Abstand bester Spieler bei den Gästen war. Josh Giddey steuerte noch 16 Zähler, 5 Rebounds und 4 Vorlagen bei, stand aber auch bei einem Plus/Minus von -18.

© getty Philadelphia 76ers (23-14) - Indiana Pacers (21-18) 129:126 OT (BOXSCORE) Achterbahnfahrt der Gefühle für die Sixers-Fans. Philly schien die Partie über weite Teile der zweiten Halbzeit im Griff zu haben, schenkte die Führung jedoch noch her, sah wie der sichere Verlierer aus, schaffte das Comeback in der Schlussminute und gewann schließlich in Overtime. Und das alles ohne Joel Embiid, der mit einer Fußverletzung pausieren musste.

Dafür übernahm James Harden die Hauptlast in der Offense (26 Punkte, 8 Assists, 6 Rebounds), doch auch die Rollenspieler wie Tobias Harris (19. 10 Rebounds), De'Anthony Melton (19) oder Backup-Big Montrezl Harrell (19, 4 Blocks) sprangen gut in die Bresche. Dennoch lag Philly 50 Sekunden vor dem Ende mit 116:120 im Hintertreffen, nachdem die Hausherren einen 13-Punkte-Vorsprung verspielt hatten.

Doch die Crunchtime hatte es in sich. Philly erzwang zwei Turnover hintereinander, die in zwei Transition-Möglichkeiten, dem Ausgleich und damit der Overtime mündeten. Auch in der Verlängerung ging es unterhaltsam zur Sache. Melton und Harrell brachten die Hausherren in Führung, kurz vor Schluss vergab Harden allerdings zwei Freiwürfe beim Stand von 127:126. Er machte es wieder gut, in der Defense! Harden blockte den Layup-Versuch von Bennedict Mathurin, Harris erhöhte von der Linie und den Pacers gelang kein guter Wurf mehr.

Damit sicherte sich Philadelphia den elften Heimsieg in Folge und bleibt der Top 4 im Osten auf den Fersen. Für Indiana endete dagegen die eigene Siegesserie nach vier Spielen. Buddy Hield führte die Gäste mit 24 Punkten (bei 9/22 FG und 6/14 Dreier), 9 Rebounds und 6 Assists an, Tyrese Haliburton kam auf 16 Punkte und 12 Vorlagen, einer der beiden Turnover in der Schlussphase ging aber auf seine Kappe. Mathurin zeigte von der Bank erneut eine insgesamt gute Leistung (19, 5/15 FG),

© getty New York Knicks (21-18) - San Antonio Spurs (12-26) 117:114 (BOXSCORE) Revanche geglückt. Nach der Pleite gegen die Spurs in der Vorwoche hat New York nun einen Erfolg gegen das zweitschlechteste Team der Western Conference einfahren können. Allerdings musste New York trotz eines neuen Karrierebestwerts von Jalen Brunson (38 Punkte) bis zum Schluss zittern - und eine kuriose Schlussphase überstehen.

Der Point Guard erzielte 11 Punkte allein im vierten Viertel, darunter ein Bucket zur Führung drei Minuten vor dem Ende sowie weitere Jumper in der Crunchtime. "Er hat einfach alles. Er hat die Skills, aber er hat auch Toughness und den Basketball-IQ", schwärmte Spurs-Coach Gregg Popovich nach dem Spiel. Brunson versenkte 17/27 aus dem Feld und sammelte zudem 7 Rebounds sowie 6 Assists.

Das reichte den Knicks aber nicht für einen entspannten Sieg. Stattdessen bekam San Antonio fünf Sekunden vor dem Ende beim Stand von 114:116 den Ball zurück - leistete sich aber eine 5 Second Violation beim Einwurf. Es blieb spannend, weil Evan Fournier (6 Punkte in 11 Minuten) nur einen seiner zwei Freiwürfe traf (117:114). Dieses Mal bekam die Spurs den Ball rechtzeitig ins Spiel, aber vor Ablauf der Game Clock keinen Wurf mehr los. Game Over.

Das "Wie" war den Knicks am Ende aber natürlich egal, Hauptsache sie durften den dritten Sieg in Serie feiern. Neben Brunson glänzte Julius Randle mit einem vollen Boxscore (25 Punkten, 13 Rebounds, 3 Assists, 3 Steals und 4 Blocks), er traf allerdings nur 9/26 aus dem Feld und 1/8 von Downtown. Bei den Spurs avancierten Keldon Johnson (26) und Josh Richardson (20) teamintern zu den besten Punktesammlern.

© getty Toronto Raptors (16-22) - Milwaukee Bucks (25-13) 101:104 OT (BOXSCORE) Es begann als Gegenentwurf zum aktuellen Scoring-Boom, es endete mit einem Monster-Comeback und ungeahntem Drama. Giannis Antetokounmpo ließ auf seine 55-Punkte-Explosion am Vorabend sein zweites Triple-Double der Saison folgen. Sein wichtigstes Play war ein hervorragender Assist im Fallen nach einem Drive gegen drei Raptors-Verteidiger zu Grayson Allen. 10 Sekunden vor Ende der Overtime schoss der Scharfschütze die Bucks aus der Ecke zum Sieg.

Doch von vorne: Es dauerte über fünf Minuten Nettospielzeit im ersten Viertel, bis Toronto ein erstes Erfolgserlebnis feiern durfte - und das war eine gewonnene Challenge. Ansonsten starteten die Raptors mit 0/15 aus dem Feld, als nach fast sieben Minuten Toronto den ersten Punkt von der Freiwurflinie markierte, gab es sarkastischen Applaus der eigenen Fans. Doch auch die Bucks-Offensive hatte enorme Probleme. Anders ausgedrückt: Das erste Viertel endete mit 13:12 für Milwaukee!

Wirklich schön anzuschauen war die Partie für Offensiv-Fanatiker auch im Anschluss nicht. Erst im vierten Viertel schien Milwaukee aufzuwachen. Giannis bulldozerte sich zu 14 Zählern allein in diesem Durchgang, die Bucks übernahmen die Kontrolle und setzten sich 3:50 Minuten vor dem Ende mit 21 Punkten ab. Die Entscheidung möchte man meinen, doch nicht mit den Raptors.

Auf einmal waren auch die Hausherren wieder da. 50 Sekunden vor Schluss betrug der Rückstand zwar immer noch 11 Zähler, doch auch das reichte den Bucks nicht. Der 26. von insgesamt 28 Bucks-Ballverlusten ermöglichte Toronto nochmal eine letzte Chance in der regulären Spielzeit. Gary Trent Jr. schwang sich zum Helden auf und schickte diese komplett verrückte Partie per Stepback-Dreier doch noch in die Overtime. Die Raptors beendeten das vierte Viertel mit einem 18:2-Lauf innerhalb der letzten zwei Minuten. "Dieses Spiel ist einfach nur dumm und ergibt keinen Sinn", witzelte Joel Embiid auf Twitter als neutraler Beobachter.

Dennoch stand für die Raptors am Ende die vierte Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen, weil Allen eben doch das letzte Wort hatte. 16 Punkte gingen auf dessen Konto, Pat Connaughton steuerte 15 Zähler bei, Brook Lopez 9 Punkte und 19 Rebounds. Bester Mann war aber natürlich Antetokounmpo, der 30 Punkte, 21 Rebounds und 10 Assists bei allerdings 12 Turnover auflegte. Fred VanVleet schnupperte für Toronto am Triple-Double (28, 12 Assists, 8 Rebounds), Trent Jr. erzielte 22 Punkte und Scottie Barnes 19 Zähler.

© getty Chicago Bulls (17-21) - Brooklyn Nets (25-13) 121:112 (BOXSCORE) Die Brooklyn Nets können doch noch verlieren. Nach zwölf Spielen endete deren Siegesserie gegen ein Bulls-Team, das vor allem in Halbzeit eins on fire war und dank der starken Starting Five den Vorsprung verteidigte. Patrick Williams stellte dabei einen Saisonbestwert auf (22 Punkte, 7 Rebounds), auch DeMar DeRozan erzielte 22 Zähler.

"Sie waren verzweifelt und wollten den Sieg. Wir hätten diese Verzweiflung gut gebrauchen können", zog Nets-Coach Jaques Vaughn nach der Partie seinen Hut vor dem Gegner. Die Bulls standen in der ersten Halbzeit lange Zeit bei einer Trefferquote von über 60 Prozent und setzten sich bis auf 18 Punkte ab. Kevin Durant sorgte dann in einem Alleingang dafür, dass es doch nochmal spannend wurde.

Der 34-Jährige erzielte 44 Punkte (15/22 FG, 5/10 Dreier, dazu 5 Assists), die letzten 13 Nets-Zähler der ersten Hälfte gingen auf sein Konto. So ging es immerhin nur mit -10 aus Brooklyn-Sicht in die zweite Halbzeit, nach drei Vierteln waren es nur noch -3. Doch als KD im vierten Viertel eine Verschnaufpause bekam, startete Chicago wieder einen 8:0-Lauf. Das war letztlich zu viel für die Nets.

Durant bekam noch Unterstützung von Kyrie Irving (25, 8 Assists, aber 1/8 Dreier) und Seth Curry (22, 6/7 Dreier von der Bank). Doch gegen das ausgeglichene Scoring bei den Bulls war das nicht genug. Zwar blieb Zach LaVine eher blass (13, 4/11 FG), dafür sprangen aber der angesprochene Williams, Nikola Vucevic (21, 13 Rebounds) oder Ayo Dosunmu (17) in die Bresche. Einziger Wermutstropfen: Alex Caruso verletzte sich früh am rechten Knöchel und musste raus.