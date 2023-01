NBA-Kolumne Above the Break: Eine Gala nach der anderen - das steckt hinter den Scoring-Explosionen in der NBA

Die NBA spielt derzeit verrückt, ein historisches Spiel reiht sich gefühlt an das nächste - was hat das zu bedeuten? Es ist nicht das Regelwerk, das zu diesen Explosionen führt ...

14-mal haben NBA-Spieler bis dato in dieser Saison 50 Zähler markiert, 77 (!) 40-Punkte-Spiele gab es bereits. Es ist eine Scoring-Inflation, die manchen bereits wieder sauer aufstößt, weil Punkte nichts mehr wert sind© und überhaupt niemand mehr verteidigt©. Aber ganz so einfach ist es nicht.

Das Scoring ist nicht dadurch erklärt, dass Punkte oder Abschlüsse nichts mehr wert sind. Das war früher schon mal (wesentlich) extremer. Auch in den kompletten 70ern und 80ern, als Pace erhoben wurde, war diese konstant höher als in der aktuellen Spielzeit (99,3).

Pro Spiel nahmen Teams 61/62 knapp 108 Würfe aus dem Feld und 37 Freiwürfe - zwei Werte, die danach nie wieder getoppt wurden. In der aktuellen, betrunkenen und viel zu wilden Spielzeit, sind es im Schnitt 88 und 24 ... also 35 Shooting Possessions weniger.

Analytiker weisen seit Jahren darauf hin, dass man die damaligen Monsterzahlen mit Vorsicht genießen sollte. Das hat unter anderem damit zu tun, wie sehr sich diese Spieler insbesondere athletisch abhoben, aber vor allem auch mit dem Spieltempo. Die Statistik Pace wurde damals nicht erhoben, aber die Anzahl an Würfen gibt schon einen gewissen Aufschluss, wie viele Möglichkeiten es gab, an Punkte und Rebounds zu kommen.

Seither ging es ziemlich rasant bergauf, und noch ist kein Ende in Sicht. Denn es wird von außen kaum möglich sein, die Hauptgründe zu verhindern, die dazu führen - simpel gesagt kann die NBA ihre Coaches schließlich nicht dazu zwingen, so dumm das klingt, dümmer zu spielen.

Richtig gelesen: Seitdem Offensiv-Rating erhoben wird (1972/73), war dieses im Durchschnitt noch nie so hoch wie in diesem Jahr (113,5) - es ist auch nicht knapp. Zum Anfang des Jahrtausends waren es mehr als 10 Punkte pro 100 Ballbesitzen eines Teams weniger, vor wenigen Jahren waren es immer noch fast 5.

Es passiert nur nicht so häufig, schon gar nicht in der Regular Season. Einerseits deshalb, weil es schlichtweg nicht möglich ist, jedes Spiel defensiv mit Playoff-Intensität anzugehen (die beste "Regeländerung", die es geben könnte, wäre eine Reduzierung des Spielplans). Und andererseits deshalb, weil Offense kollektiv auf dem besten Niveau der Geschichte ist.

Es gibt in jeder Saison kleine Adjustierungen, in der Regel stellen sich die Spieler aber sehr schnell darauf ein und finden dann eben andere Wege, um beispielsweise an die Freiwurflinie zu gelangen. In der aktuellen Spielzeit werden Schrittfehler und Schaufeln (endlich) etwas konsequenter abgepfiffen, was eigentlich ein Vorteil für die Defense ist. Auch das wird vermutlich aber nicht ewig ein Thema sein, das irgendjemanden einschränkt.

Der kollektive Skill-Level war noch nie so hoch - die besten Teams haben oft fünf Spieler auf dem Court, die alle dribbeln, passen und werfen können. Klingt banal, ist es aber nicht. Auch die Tatsache, dass es abseits des Balles mehr Bewegung gibt und die besten Schützen durch Off-Ball-Screens "freigespielt" werden, klingt naheliegend, ist aber sogar jetzt noch ein Bereich, in dem viele Teams Nachholbedarf haben.

Niemand lässt heutzutage noch zwei Brummer in Korbnähe agieren, die eigentlich nur für die Drecksarbeit auf dem Court stehen und dabei gemeinsam mit ihren jeweiligen Verteidigern die Zone verstopfen. Selbst wenn Teams große Non-Shooter beschäftigen (Kevon Looney, Steven Adams), sind diese in die Offense eingebunden, als Blocksteller oder Handoff-Optionen beispielsweise. Pure Spezialisten wie etwa P.J. Tucker, der nur noch einmal pro KW einen Wurf nimmt, werden immer seltener.

© getty Jayson Tatum und Giannis Antetokounmpo gehören aktuell zu den besten Spielern der Liga.

NBA-Stars: Eine goldene Ära

Die Raumaufteilung war nie besser als jetzt. Und auf diesen Nährboden trifft eine Ansammlung an individuellem Talent, wie sie ebenfalls selten zu sehen war. Nochmal zu dieser 61/62er Saison: Damals gab es insgesamt 57 50-Punkte-Spiele ... von sieben Spielern (Wilt hatte 45, weil ... Wilt).

In dieser Saison waren es schon zehn verschiedene Spieler. Das ist kein perfekter Maßstab, aber wie wäre es damit: Joel Embiid wird es wahrscheinlich (wieder) nicht ins All-NBA First Team schaffen. Für (mindestens) einen aus Giannis Antetokounmpo, Jayson Tatum, Kevin Durant und Nikola Jokic gilt dasselbe. LeBron James oder Zion Williamson sind nicht einmal ernsthaft in der Konversation. Die MVP-Debatte wird eine Katastrophe werden, man riecht es schon.

Auf den kleinen Positionen sieht es auch nicht wirklich anders aus. Die NBA ist derzeit voll mit dominanten Offensivspielern, mehr als in der Vergangenheit, weil es längst nicht mehr nur Amerikaner in der Liga gibt. Karrieren (und Primes) von lebenden Legenden dauern länger an als früher (LeBron, Durant, Stephen Curry), dazu kam über die letzten Jahre unheimlich viel Qualität nach.

NBA: Alle 50-Punkte-Spiele in dieser Saison

Datum Spieler vs. Punkte 13.11.2022 Joel Embiid Jazz 59 13.11.2022 Darius Garland Timberwolves 51 16.11.2022 Stephen Curry Suns 50 30.11.2022 Devin Booker Bulls 51 4.12.2022 Anthony Davis Wizards 55 11.12.2022 Joel Embiid Hornets 53 17.12.2022 Devin Booker Pelicans 58 21.12.2022 Pascal Siakam Knicks 52 23.12.2022 Luka Doncic Rockets 50 27.12.2022 Luka Doncic Knicks 60 31.12.2022 Luka Doncic Spurs 51 2.1.2023 Klay Thompson Hawks 54 2.1.2023 Donovan Mitchell Bulls 71 3.1.2023 Giannis Antetokounmpo Wizards 55

Die Perspektive muss sich ändern

Was das Talent betrifft, befindet sich die NBA in einer goldenen Ära - es gibt, eigentlich, Schlimmeres. Wobei das natürlich eine Frage der Perspektive ist. Manch einer mag der Liga der späten 90er oder frühen 00er Jahre nachtrauern, diese wird jedoch bis auf Weiteres nicht zurückkehren.

Weniger wegen der Regeln, mehr wegen des Verständnisses, wie man effiziente Offense spielen kann und muss, und der Spielerqualität in Spitze und Breite. Auch hier: Es ist nichts Schlechtes, wenn es in diesen Disziplinen nach oben geht. Defense ist dennoch weder erledigt noch so chancenlos, wie sie manchmal dargestellt wird. Das haben die Playoffs 2022 bewiesen, das wird auch in 2023 wieder so sein.

Auch Defense entwickelt sich weiter und wächst mit ihren Herausforderungen. Selbst wenn die Schere, zumindest in der Regular Season, sicherlich ein wenig auseinander driftet. Vielleicht ist eines Tages der Punkt erreicht, an dem gravierendere Eingriffe kommen - wobei offen ist, wie diese aussehen müssten (keine Eckendreier? Offensive 3 Seconds in der Ecke? Eine vorgeschriebene Midrange-Quote?).

Unabhängig davon: Wenn jemand wie Mitchell in seiner 50. Minute auf dem Court, nachdem er sein Team die ganze Zeit tragen musste, noch in drei Sekundenbruchteilen über den Court flitzt und schneller schaltet als jeder andere (und seine Punkte 62 und 63 erzielt), dann sollte das den folgenden Impuls hervorrufen: "Wow!". Nicht: "Irgendwas ist hier falsch!"

Diese derzeit gezeigten Leistungen sind episch, in jeder Ära. Das sollte bei allen Sorgen nicht aus den Augen verloren werden.